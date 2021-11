Docent Hajdúch u Písařovicové: Věřili jsme, že jsme promoření... Lockdown neočkovaných je jedna z možností

reklama

„Mám déjà vu. Opakuje se řada věcí. Opakuje se, řekl bych, ta situace epidemiologická, kde nám čísla velmi rychle narůstají. Skutečně je pravdou, že zatím tedy nemáme tak velké počty hospitalizovaných pacientů, ale ono to také může být způsobeno tím, že ten čas ještě nedoběhl. To znamená, že řada těch lidí se vlastně dostává do nemocnice s určitým časovým zpožděním. A zcela určitě funguje ochranný efekt očkování, ale také ochranný efekt toho promoření. Nicméně je potřeba si uvědomit, že pořád máme obrovský pool jedinců, kteří imunní nejsou v této populaci. A ten pool je tak velký, že to riziko saturace zdravotní péče reálně existuje,“ poznamenal Hajdúch.

Důvodů, proč jsme to podle něj nechali zajít tak daleko, je víc.

„Myslím si, že jsme skutečně věřili tomu, že ta imunní populace, která se nachází v Česku, je dostatečně velká. Ono to zřejmě vycházelo ze součtu očkovaných osob a odhadu promořených osob. Ale od toho součtu je samozřejmě nutno také odečítat, například osoby, které jsou promořené, ale nedosáhnout sérokonverze, to znamená nevytvoří protilátky. Podle mezinárodních studií je takových lidí 24 procent. To znamená, že jsou PCR pozitivní, ale nevytvoří si protilátky. A pak samozřejmě velmi důležité je počítat s vyvanutím imunity právě i u těch seniorů,“ dodal Hajdúch. A zmínil také to, že vakcíny nemají stoprocentní účinnost.

Podle něj nyní došlo k velkému pokroku, když se v restauracích opravdu kontroluje bezinfekčnost. „Je to správná cesta. Mohla nastat mnohem dřív. A s nějakou pravděpodobností bychom se pak do tohoto scénáře nedostali,“ zmínil Hajdúch.

Radikálnější variantou je pak lockdown neočkovaných. „Myslím si, že to není úplně ozkoušená varianta, třeba v zahraničí. Ale uvažuje o ní samozřejmě více států. A je to určitě jedna z možností, ke které v této situaci reálně může dojít. Ale je to prostě obrovské omezení svobody a je to potřeba intenzivně diskutovat. Nejsem úplně příznivcem dalších lockdownů; abych se vám přiznal, myslím si, že pořád jsou další možnosti, jak se tomu dá zabránit, a i v této situaci, kdy máme velký počet nakažených,“ dodal.

Co se týče ztráty kontroly nad epidemií, je Hajdúch optimistou.

„Myslím, že se epidemie pořád ještě kontrolovat dá. Ale skutečně je potřeba, řekl bych, svižnějších kroků v tomto směru. A takových kroků, které budou efektivní. Z mého pohledu velkým vektorem šíření té infekce v populaci jsou bohužel skutečně děti. A myslím si, že bychom se měli vrátit k periodickému testování dětí, abychom alespoň po nějakou dobu udrželi kontrolu šíření v těch dětských kolektivech, které mají obrovské množství dalších kontaktů. A prostřednictvím těchto kontaktů se nám dostala infekce do všech věkových skupin, kde nám nyní roste,“ zmínil.

Obává se však toho, že jakékoliv testování ve školách povede s velkou pravděpodobností k jejich uzavření.

„Nikdo ale nechce školy zavírat. I já to považuji za situaci, která není správná. Ale to masivní šíření infekce k tomu zavření pak reálně může vést,“ podotkl Hajdúch, že by nyní na 14 dní omezil provoz škol, provedl testování populace dětí a vrátil by je zpět do škol. „Za předpokladu periodického testování v těch školách, které bychom tu měli alespoň trochu pod kontrolou. Virová nálož v populaci je obrovská,“ sdělil.

A je podle něj čas na povinné očkování?

„Těžká otázka. Já jsem svým přesvědčením liberál. A nejsem zastáncem opatření, která jsou založená na povinnosti. Otázkou je, do jaké míry můžeme dlouhodobě připustit, aby ti zodpovědní se stali vlastně rukojmími zbytku populace. A to je věc, která je na úrovni společenského a politického rozhodnutí. Toto už není otázka medicínská. Medicína vlastně poskytla pro nemoc covid-19 všechna dostupná řešení, od testů, trasování, neutralizačních protilátek, vakcín, antivirotik, která budou brzo uvedená na trh. My už neumíme víc. Teď je na řadě společnost, aby se rozhodla, kterou cestou chce jít,“ zmínil Marián Hajdúch.

