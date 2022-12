Dohra posledního projevu. Každý si přisadil. I závažné obvinění padlo

reklama

„Ve druhé části to nebyl již prezidentský projev, ale sebestředný politik na odchodu. Bohužel chyběla vize na rok 2023, kterou měl jako prezident sdělit občanům České republiky,“ okomentoval Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda i místopředseda Senátu ČR.

„Mnohokrát jsem zmínil, že si velmi vážím práce, kterou Miloš Zeman v letech 1993 až 2002 pro Českou republiku vykonal. Byl velmi úspěšným předsedou sociální demokracie a jako předseda vlády pomohl vyvést zemi z krize a zasloužil se o vstup země do NATO i EU. To si zaslouží respekt, ať už se v dalších letech stalo cokoliv. I ti největší umělci mají skvělá a slabá tvůrčí období. A já jsem člověk, který se raději dívá na díla vytvořená v těch nejlepších tvůrčích obdobích,“ prozradil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Přiznám se, že jsem letošní prezidentský projev vůbec nesledoval. Jeho předchozí působení je z mého pohledu natolik neobhajitelné, že necítím vůbec potřebu zjišťovat, co říká, aby ho omluvil,“ objasnil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Chtěl bych moc poděkovat panu prezidentu Zemanovi za jeho celoživotní práci pro Českou republiku a český národ. Projev se mu povedl, byl smířlivý. Velmi si cením, že pan prezident upozornil na negativní roli zelené ideologie, protože právě ta brzdí naši ekonomiku i samotný boj s klimatickými změnami. Bylo to velice důležité sdělení s ohledem na to, že premiér Fiala a jeho vláda zelené ideologii navzdory volebním slibům podlehla. Pane prezidente, přeji vám mnoho sil a nenechte se odradit křiklouny typu Víta Rakušana, kteří by naši skvělou zemi měli nejraději sami pro sebe,“ sdělil Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Já jsem to spíš četl jako úvahy starého pána, který se chce rozloučit se svou politickou kariérou, která byla rozhodně dlouhá a plná zajímavých etap a kotrmelců. Osobně bych byl k němu méně kritický. Byl to deset let náš prezident,“ zareagoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

„Já jsem doufal, že vánoční poselství a Zemanovo bilancování bude trochu i o tom, kam se naše země za deset let posunula, o lidech, kteří v ní žijí. Bylo jenom o něm! Nepřekvapilo. Zamrzelo. Naštěstí to bylo naposledy,“ uvedl Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, předseda pražské TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„‚Zapomněl‘ připomenout, že svým chováním a slovníkem, kterým dehonestoval řadu politiků a především prakticky celou novinářskou obec, strašně ublížil majestátu prezidenta, pojmu, který byl od dob prezidenta zakladatele u nás prakticky svatý,“ konstatoval Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Shrnout celou bohatou politickou kariéru do dvaceti minut projevu není možné. Proto tam samozřejmě nezazněla celá řada věcí. Například nekončící boj Miloše Zemana s progresivistickými kruhy, nekonečné útoky ze strany novinářských nul, jak je správně pojmenoval, jejich nekončící snaha jej znevěrohodnit. Je toho mnoho, co jako prezident řekl a udělal, co vidím jinak, ale přesto si myslím, že byl nejlepší volbou z kandidátů, kteří prošli do druhého kola obou přímých voleb. Jeho snaha o narovnání vztahů s Čínou si zaslouží obrovský respekt, i když se kvůli tomu na něj opět snesla záplava špíny od ‚Tchajwanců‘ a jejich spojenců. Nikdo z nich totiž nechápe, že bez čínského zboží se náš vnitřní trh spotřebního zboží v podstatě zhroutí. Mohl bych takto pokračovat dál, ale to je na samostatný článek. Když tedy shrnu svoje hodnocení jeho prezidentské éry, musím přiznat, že pro tuto zemi udělal mnoho dobrého, a za to mu patří zasloužený dík. Pane prezidente, užijte si zasloužený důchod!“ popřál Jiří Kobza, poslanec SPD, místopředseda výboru pro životní prostředí, bývalý diplomat.

„Určitě je úctyhodné, že v politice fungoval tak dlouho. Mnoho věcí popsal fakticky přesně, ale překvapilo mne, že se staví do role bojovníka za zachování české suverenity. Právě on byl tím prezidentem, který na Pražském hradě trvale vyvěsil vlajku EU. Sám sebe označoval za eurofederalistu a právě za jeho vlády v roce 2001 proběhla změna naší ústavy, která vytvořila aplikační přednost pro všechny mezinárodní smlouvy a umožnila skrz článek 10a předat rozhodovací kompetence do Bruselu. To jsou zásadní věci, na které zapomněl,“ připomněl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Nepodařilo. Už před třemi lety své voliče opustil, ba přímo zradil. Navíc mi nepřijde vhodné, že dvě třetiny vánočního poselství věnoval sám sobě. Bylo to smutné odcházení,“ domnívala se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

„Určitě se to Zemanovi nepodařilo. Jeho politika se ani obhájit nedá. Tolik zmatlaných věcí, co zapříčinil. Ale nejhorší je jeho prezidentská zahraniční politika. Kdyby Česko podle ní fungovalo, tak by nás dnes škubali dva největší současní zločinci Putin a Si -Ting Pching. Takže jeho proslov byl zbytečný a jeho loučení jako často ubohé,“ myslel si František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Omlouvám se, ale letošní Vánoce jsem raději zprávy všeho druhu vyřadil ze svého vánočního programu, aby tak o to více vynikla nejen adventní doba, ale i vánoční svátky samotné. Takže jsem nesledoval a do konce roku nebudu sledovat prázdná politická gesta a floskule, ať již je jejich autor kdokoliv. Prezident Zeman splnil svoji dějinnou úlohu jako první prezident volený přímou volbou, a tak jen věřme, že k němu bude národ shovívavý a historici milosrdní,“ upozornil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Poslední vánoční projev prezidenta byl shrnující a je na panu prezidentovi, co do něj všechno zahrnul. Za mě jsem byl rád, že byl deset let prezidentem České republiky,“ vysvětlil Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„Viděl jsem loučení politického veterána, který se již těší do politického důchodu. Vánoční projev není formát umožňující vzevrubné složení účtu za třicet let v politice či deset let v prezidentském úřadě. Takovým formátem může být v budoucnu dokumentární film či psané paměti navazující na jeho předchozí knihy a zachycující epochu jeho prezidentství. Potěšilo mě, že se evidentně zlepšil zdravotní stav pana prezidenta, a přeji mu po skončení mandátu hlavně zdraví, osobní pohodu a každodenní radost z maličkostí v prezidentské penzi,“ popřál Michal Hašek, bývalý jihomoravský hejtman, předseda Asociace krajů ČR a místopředseda ČSSD.

„Deset let je dlouhá doba v životě a i prezident Zeman prošel metamorfózou svého názoru a jednání. Co však má stále, je obdiv k sobě sama a světě, ve kterém žijeme. Tento systém ale není dobrým systémem pro lidi, kteří jej dvakrát prosadili na trůn, a za ty roky se prezidentovi nepodařilo těmto lidem dát aspoň jiskřičku naděje na lepší život. Globálnímu kapitalismu měl poslat svůj vzkaz sbohem a šáteček, ale to by nesměl být jeho dílem,“ uvedl Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Pokud se pan prezident snažil obhájit svoji politickou kariéru, musel přece počítat s tím, že tato slepená podivná politická reprezentace jeho snahu nepřijme a neocení. Žije si ve svém světě pokřivených pravidel dvojího metru, chráněném dokonce znovu zavedenou cenzurou. Na závěr jeho desetiletého působení ve vrcholové funkci jsem očekávala poněkud jinak laděný projev na rozloučenou. Zemanovsky trefně vtipný, s nadhledem a citem pro situaci v ČR. Čekala jsem i více moudrých rad a jistého povzbuzení pro zklamaný lid této země, na který veškeré neblahé důsledky amatérské správy státu bohužel dopadají. Ten starý, vtipný a vždy výstižný Zeman jako by už nebyl přítomen, nebo i jemu došly síly s humorem,“ okomentovala Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně ČSSD.

„Miloše Zemana řadím spolu s Václavem Havlem a Václavem Klausem mezi velkou politickou polistopadovou trojku. I on se dopustil chyb. Ve vánočním poselství zmínil zavedení krajského zřízení. Ovšem čtrnáct krajů považuji za chybu, která zbytečně zatěžuje státní rozpočet a vytváří neprůhledné financování, protože malé kraje by neobstály, pokud by dostávaly všechny stejné výtěžky z daní podle počtu obyvatel, a musejí být financovány různými dotacemi státu. Miloš Zeman se jako premiér postavil proti návrhu na zavedení pouhých osmi až devíti krajů při respektování zemské hranice mezi Čechami a Moravou, což jsem jako poslanec navrhl spolu s poslancem Jiřím Václavkem a mnoha dalšími. Chybou bylo, že jeho vláda zrušila okresní úřady, jež nyní musejí suplovat přetížené úřady práce, které vykonávají řadu agend, jež nesouvisejí se zaměstnaností. Myslím si, že si tyto chyby uvědomuje stejně, jako by již dnes nejmenoval Pavla Rychetského předsedou Ústavního soudu. Ale pozdě bycha honit. Přesto vše je Václav Klaus a Miloš Zeman vrcholem naší současné politiky, ostatní politici nedosahují jejich velikosti,“ ohodnotil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec ČSSD, dnes člen Trikolory.

„Velmi se omlouvám, ale pana prezidenta jsem tentokrát už nesledoval. Ve vší úctě, slova jsou jen slova. A alespoň pro mne závěr jeho ‚politické sezóny‘ nebyl, pominu-li až zázračné uzdravení, příliš oslnivý. A je mi to fakt líto. S přáním co nejklidnějšího roku 2023 všem lidem ještě dobré vůle,“ popřál Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

„Zapomněl na spoustu věcí a lidí. Ale to je Miloš,“ poznamenal s úsměvem Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí a první místopředseda vlády premiéra Zemana, místopředseda Senátu a ČSSD.

„Nevím. Já tam vidím hlavně smutný příběh člověka, kterému bylo ublíženo a který pak ubližoval ostatním. I proto možná oslovoval tolik lidí. V tomto ohledu není jeho příběh vlastně bohužel nijak nevšední,“ upozornil Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, bývalý primátor Liberce.

„To hlavní, zač Miloše Zemana volila vlastenecká veřejnost, byl jeho odpor proti snaze změnit nás v povolné cizí pimprle. Právě k němu se včera žel nepřihlásil téměř vůbec. Určitě by to uměl i pod tlakem dnešních okolností. Na startu zmrtvýchvstání ČSSD tepal ‚spálenou zemi‘ a ‚loupež tisíciletí‘. Tím spíš se čekalo jasné stanovisko ke krizi, do níž nás tlačí comeback těch samých zaklínadel. Proslov však měl i časové hranice. A končící prezident se chtěl rozloučit po dobrém. Přejme mu minimum zdravotních trablů a o to víc důvodů k radosti,“ uvedl Josef Skála, ředitel Institutu české levice.

„Prezident Zeman je jednou z nejvýznamnějších politických osobností politického vývoje po roce 1989. Zhodnotil všechny své kroky během politické kariéry korektně. Shrnul celý vývoj po roce 1989, na který máme každý jiný názor. Byl to jeho názor a já bych ho nechtěl nijak zpochybňovat. Významně bych ocenil, že se dokázal po deseti letech vrátit na samý vrchol, což není v politice standardní, že politik po neúspěšné volbě odejde z politiky a pak se dokáže vrátit a vyhrát po přímé volbě. Což byl nepochybně signál občanů, že si jeho práci uvědomovali a hodnotili ji dobře. Jinak by se nemohl takto vrátit. Svědčí to o mimořádné osobnosti Miloše Zemana,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

