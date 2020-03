Doktor Macek nabídl své řešení epidemie. Jenže my jsme „pseudohumánní“, tak to nepůjde

reklama

Doktor Macek má za to, že pandemii koronaviru lze zvládnout i bez restriktivních opatření. Pravděpodobně by došlo k tomu, že jedno procento obyvatel České republiky by zemřelo. Populace by z 10, 6 milionu klesla na 10,5 milionu. Zemřeli by nejstarší občané, nebo lidé, kteří mají vedle koronaviru celou řadu dalších zdravotních obtíží.

Většina populace by však podle názoru doktora Macka přečkala pandemii bez větší úhony a život by šel dál.

Zároveň by to však znamenalo, že by v dalších letech zemřelo méně lidí, protože by byli zdravější. Tak to podle Macka v přírodě chodí. Znamenalo by to úlevu i pro naše zdravotnictví.

„Vzhledem k tomu, že jsme však pseudohumánní společnost svým myšlením a jednáním již zcela odtržená od přírody, nic z toho, obávám se, nenastane a z marasmu, který si sami způsobíme, se budeme vyhrabávat léta a léta za celkově mnohem většího trápení,“ varoval Macek ve své páteční glose.

V závěru dodal, že teď si možná řada čtenářů klepe na čelo, ale za pár týdnů si na tento jeho text ještě vzpomenou.

