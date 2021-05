Doktor Smejkal: Zvažoval jsem návrat do USA. Ať mi nikdo nevyhrožuje

Petr Smejkal, epidemiolog IKEM, sepsul téměř všechny politiky, vládní i opoziční. Nešetřil ale ani své spoluobčany. „Já myslím, že jsme to nezvládli. Myslím, že ne. Ale je hrozně jednoduché z toho vinit vládu a říkat, že my jsme to zvládli a vláda to nezvládla. To je takový to český, že za to vždycky může někdo jinej,“ pravil Smejkal. Opozice se podle něj nechovala o moc jinak než vláda a lidé porušovali a porušují vládní nařízení. A policie často nekoná, což je podle epidemiologa IKEM špatně.

Epidemiolog IKEM a šéf poradního týmu vlády Petr Smejkal v rozhovoru pro server Novinky.cz přiznal, že když odcházel ministr zdravotnictví Jan Blatný, politici odborníkům naslouchali. Teď jejich ochota naslouchat klesá a z toho příliš nadšen není. Protože politici už v epidemii v minulosti prim hráli a vláda Andreje Babiše má na kontě na 30 tisíc covid úmrtí.

Smejkalovi se zdá, jako by se politici cítili odborníky ohroženi.

„Mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že by to vlastně neměla být Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kdo má kontrolovat rozvolňování, nýbrž ty do této chvíle asi nefunkční struktury ministerstva nebo Státní zdravotní ústav. Takže myslím, že je to určitá snaha typu - co nám do toho tady budete povídat, vždyť my to dokážeme,“ pravil Smejkal.

Poté kroutil hlavou nad tím, kolik lidí se snažilo státu pomoct, a to i zadarmo, ale stát si z této pomoci vezme jen něco, navíc nepoděkuje a za pár dní možná ještě řekne, že ta pomoc byla špatně.

„My žijeme v nefunkční zemi, kde stát selhává v mnoha ohledech, ale když mu ještě někdo nabízí pomoc, tak by se to mohlo třeba lépe ocenit,“ poznamenal Smejkal.

Jak z toho ven?

„Upřímně, já myslím, že to chce generační obměnu,“ poznamenal Smejkal, který vkládá naděje do mladé generace, která zkušenosti sbírala i v zahraničí. V současných opozičních stranách naději na změnu příliš nevidí. „Obecně můžu říct, že jsem trochu zklamanej napříč těmi politiky, co se týče té pandemie. Já jsem až na výjimky neviděl politika, který přišel s něčím šíleně konstruktivním. Oni mají taková hesla jako - vraťme děti do škol. To snad chceme všichni. Ale důležité je říct, jak to uděláme,“ zdůraznil.

Rád by potkal politika, který lidem řekne, že je třeba udělat to a to, možná to bude bolet, ale přinese to své výsledky. Od státu by navíc očekával, že bude důsledně vymáhat sankce a potrestá lidi, kteří si udělají oslavu v hotelu, když jsou hotely z nařízení vlády zavřené.

„Já jsem z toho obecně roztrpčenej, z přístupu těch politiků, z jejich přístupu v době pandemie,“ shrnul svůj pohled.

Celý rozhovor naleznete zde

Během covidové pandemie prý několikrát přemýšlel nad tím, že se vrátí do USA, protože už si kolikrát řekl, že nemá zapotřebí nechat si od lidi nadávat a vyhrožovat. Nakonec si ale řekl, že v České republice zůstane. „Ale fakt doufám, že ta polarizace společnosti se uklidní,“ vyjádřil naději Smejkal a dodal, že doufá, že „chřipčičkáři“ na podzim znovu nepovstanou.

Smejkal doufá, že se lidí budou chovat zodpovědně a budou nosit roušky tam, kde se mají nosit a tak podobně. „Ani já nejsem žádný svatý člověk, ale snažím se to dodržovat,“ prohlásil.

Celkově se mu zdá, že Česko pandemii nezvládlo.

„Já myslím, že jsme to nezvládli. Myslím, že ne,“ konstatoval Smejkal. „Ale je hrozně jednoduché z toho vinit vládu a říkat, že my jsme to zvládli a vláda to nezvládla. To je takový to český, že za to vždycky může někdo jinej,“ pravil Smejkal.

Nakonec poznamenal pár slov k ruské vakcíně proti covidu Sputnik. Má za to, že výrobní postupy, s jejichž pomocí Sputnik vzniká, nejsou dostatečně průhledné na to, aby se této vakcíně dalo důvěřovat.

