Dominik Hašek: Já prezident? Ovlivním myšlení Čechů správným směrem. Moje strana má 5 procent

V časopise Týden vyšel rozhovor s hvězdou z Nagana Dominikem Haškem. Sportovec a podnikatel obšírně vysvětlil, co mu vadí na Andreji Babišovi. Například to, že hnutí ANO je dle něho sektářské a neexistuje v něm kritika předsedy. Kandidaturu na prezidenta opět nevyloučil, jen odložil. Což prý napsal i Miroslavu Kalouskovi. Na funkci by ho prý bavila odpovědnost: „Mohl bych z titulu prezidentské funkce ovlivnit smýšlení velké části lidí a vést společnost tím správným směrem.“

Hned na začátku padla otázka, co Dominiku Haškovi provedl premiér Andrej Babiš, že na něj vyjel na Twitteru: „Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka Andreje Babiše, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšímu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český národní sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v Parlamentu!!!“

Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka @AndrejBabis , aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšimu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český “národní” sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v parlamentu!!! https://t.co/CiGX8ASTit — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 30, 2020

A do Babiše šil dále: „Ať už se podíváte na jeho vztahy s StB, které jsou dnes potvrzené, to, že křivě přísahal na zdraví svých dětí v kauze Čapí hnízdo, že podřizuje celý stát vlastnímu byznysu, a další a další věci. Takového člověka si prostě nemohu vážit, i když je v čele naší země. Proto samozřejmě rád využiji toho, že mám možnost dát své názory veřejně najevo a lidé mě poslouchají díky tomu, kdo jsem. Kdybych nebyl Dominik Hašek, možná nebudu téměř nikoho zajímat. Takže to beru i jako svou povinnost, říkat ty věci, když mohu a když je mě slyšet.“

Obviňování Babiše Haškovi ještě chvíli vydrželo. „On lže a to, co dělá pro lidi, je vždy především spojeno s jeho osobními i obchodními zájmy. Všechny osočuje. Politiky, podnikatele, média. Je šest let ve vládě a neumí za nic přijmout odpovědnost. Podle mě je právě toto povinností skutečného lídra.“

Hašek se netajil tím, že podporuje demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Podle něho je to známka demokracie. „Nikdo přece nikomu nedává pistoli k hlavě. Nikdo netvrdí, že chce někoho svrhávat nedemokratickou cestou, máme tu volby a ty jasně rozdaly karty,“ vyvracel Hašek tvrzení, že spolek nerespektuje výsledky demokratických voleb. Prý nesouhlasí úplně se vším, co na demonstracích zazní, ale s namířením proti Babišovi souhlasí.

Na Babišovi mu vadí to, že neplní sliby, což ale uznal, že není problém jen u premiéra, a také se ozval proti tomu, že v době prosperity je rozpočet stále v deficitu. Pochválil ale růst důchodů, vyšší rodičovský příspěvek. Hnutí ANO je podle něho sekta, ve které neexistuje kritika předsedy. Stejnou výtku měl i k vládě.

,,To je nebezpečné a vadí mi to,“ prohlásil.

Po zdrcující kritice ANO pak přišla otázka, kdo je Haškovým favoritem v dalších volbách spolu s připomínkou, že opozice zatím recept na porážku Babiše nenašla. „Dnes nevíme, na jakou stranu se příště přidá ČSSD. Může se také stát, i když je to nepravděpodobné, že po příštích volbách budou ve Sněmovně jen ANO, Piráti a ODS. Ostatní jsou strašně blízko pěti procentům. Zejména TOP 09, STAN a lidovci musejí začít hledat partnera, a ne se pořád hádat. Jinak hrozí, že neuspějí. Hrozně také záleží na osobnostech, dnes už skoro nikdo nečte programy. Na tom podle mě musejí všechny strany zapracovat,“ poradil Hašek, ale svého favorita neprozradil, jen uvedl, že má také okolo pěti procent. Už pár stran ho údajně oslovilo, aby za ně kandidoval, ale Hašek uvedl, že do žádné strany vstupovat nehodlá.

Hašek se vyjadřoval i o americké politice. Řekl, že fandí spíše republikánům, ale Donaldu Trumpovi ne. „Ten člověk je demagog, pokrytec, rasista a lhář,“ prohlásil a doplnil, že americkou politiku velmi sleduje, například současné demokratické primárky. „Ráno vstanu a jako první si zapnu CNN. Poté projedu české zprávy a můžu začít něco dělat,“ přiblížil svůj rozvrh.

I v tomto rozhovoru došlo na myšlenku „Hašek na Hrad“, o které naposled spekuloval kupříkladu šéf poslaneckého klubu TOP09, Miroslav Kalousek. „Já to vůbec nevylučuji, naopak. Neříkám, že bych jednou nechtěl být prezidentem, chtěl bych jím být a zajímá mě to, ale neplánuji to pro tu nejbližší prezidentskou volbu. Mám teď jiné plány především s firmou,“ vyjádřila se hokejová hvězda. Co se týče Kalouska, jeho slova prý Hašek bere vážně a váží si jich. „I jemu jsem však odepsal, že mám v současné době jiné cíle,“ podotkl.

Hašek dostal otázku, co by ho na funkci hlavy státu bavilo. Prý je to odpovědnost. „Za tuhle zemi a za možnost šířit a prosazovat hodnoty, které vyznávám a u nichž věřím, že naši krásnou zemi posunou dopředu. Jak vidíme i teď, prezident může mít silné slovo. I když má ministerský předseda zásadně větší moc, lidem velmi záleží na tom, co si hlava státu myslí. To potvrzuje také účast ve volbách. Mohl bych z titulu prezidentské funkce ovlivnit smýšlení velké části lidí a vést společnost tím správným směrem. Ale on si o svém směru každý myslí, že ten jeho je ten nejsprávnější,“ prozradil se smíchem bývalý brankář.

Padla i otázka, zda by se Dominik Hašek popsal jako sluníčkář. „Především se mi nelíbí, že dnes část společnosti bere označení sluníčkář jako nadávku. Že se lidé škatulkují jako eurohujeři, sluníčkáři, kavárníci a podobně,“ ohradil se. „Já jsem především hodně konzervativní člověk, který nemá rád náhlé změny. Mám i silné sociální cítění, což rozhodně neznamená, že plánuji dát v příštích volbách hlas ČSSD,“ definoval se potenciální kandidát na prezidenta.

