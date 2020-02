Dominik Hašek na Hrad? Hokejové legendy promluvily

V časopise Týden vyšel rozhovor s hvězdou z Nagana, brankářem Dominikem Haškem. Sportovec a podnikatel se rozpovídal o tom, co vše mu vadí na českém premiérovi Andreji Babišovi. Například to, že hnutí ANO je podle něho sekta a neexistuje v něm kritika předsedy. Kandidaturu na prezidenta opět nevyloučil, jen odložil. Na funkci by ho prý bavila odpovědnost: „Mohl bych z titulu prezidentské funkce ovlivnit smýšlení velké části lidí a vést společnost tím správným směrem,“ prohlásil Hašek. Jeho slavný předchůdce a trenér Jiří Holeček už dříve v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz myšlenku kandidatury Haška na Hrad striktně odmítl. Důvod ovšem neuvedl. Řekl pouze tajemně: „Protože ho znám...“

Dominik Hašek se také na sociálních sítích velmi ostře pustil do českého premiéra v souvislosti s jeho návštěvou Litvínova i tamního hokejového stadionu. Babiš jednal s městem i s klubem a přislíbil pomoc s rekonstrukcí stadionu, což Hašek okomentoval takto:

„Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka @AndrejBabis, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšímu sportu – hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český ‚národní‘ sport byl jakkoli poskvrněn vaším jménem.“

Oslovili jsme dvě legendy českého a československého hokeje, Vladimíra Martince a Vladimíra Vůjtka, a požádali jsme je o komentář.

Vladimír Martinec.

A co říká na Haškovo prohlášení, že hnutí ANO je sekta? „No, na to je jednoduchá odpověď. Ať už se nám to líbí, nebo ne, tak vyhráli volby a volilo je půl druhého milionu lidí. Takže já respektuju výsledky voleb. Jasně, oni si v lecčems počínají svérázně, netvrdím, že je tam uvnitř té strany všechno v pořádku ani že si počínají vůči ostatním vždycky fér, ale dělají zkrátka všechno pro to, aby je ty lidi volili. A to se jim daří výborně,“ dodává pro ParlamentníListy.cz.

Co se týče prezidentských ambicí bývalé brankářské hokejové legendy, Martinec přiznává, že by Hašek mohl toužit po prezidentské funkci. „Takhle, já jak ho znám, tak by určitě chtěl, záleží ale samozřejmě na tom, jestli ho někdo navrhne a kdo to bude. Ale rozhodně je to člověk, který když něco řekne, tak si za tím názorem potom taky stojí.“

Vladimír Vůjtek se nechce ke slovům Dominika Haška vyjadřovat. Je to politika a do té podle jeho slov tak dobře nevidí, aby mohl cokoliv hodnotit. Haška si ale váží za to, co v hokeji dokázal, ale povahově ho tak dobře nezná.

Přesto odpověděl alespoň na otázku, jak by se mu zamlouval Dominik Hašek jako nový český prezident. „Tak víte, já samozřejmě nevím, jak je Dominik Hašek politicky zdatný, protože tam musíte mít nejenom elán a dobrou vůli, ale taky nějaký ten politický přehled a musíte rozumět celému tomu systému, ve kterém se pak budete pohybovat, takže se tam musíte patřičně orientovat. Teď opravdu těžko říct, ale já si myslím, že takhle z fleku by Hašek prezidentem být opravdu nemohl. Nejdřív by se musel na té politické scéně alespoň nějaký ten čas pohybovat a pracovat tam,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Vůjtek.

