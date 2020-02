Domysleli toto v ODS? Němcová v Senátu by mohla být problémem pro vlastní stranu

Domysleli toto v ODS? Známá politička Miroslava Němcová oznámila kandidaturu do Senátu, tato volba by však mohla mít nezamýšlené důsledky. Kdyby Miroslava Němcová získala křeslo senátorky, musela by se vzdát postu poslankyně. Na její místo by měl nastoupit první náhradník, kterým je Jan Tecl, ten je však v současné době v Senátu. Co by to mohlo znamenat? Na mysli vyvstává nepříjemná zkušenost Jiřího Hlavatého, kterou si ještě dobře pamatujete.

Server Seznam Zprávy přinesl informaci, že Miroslava Němcová bude kandidovat v nadcházejících podzimních volbách do Senátu v 27. volebním obvodě, tedy na území Prahy 1, Prahy 7 a v Troji. Jedna z výrazných tváří ODS k tomu sama pro Seznam Zprávy poznamenala:

„Pokud nenastane něco nečekaného, tak ano, rozhodla jsem se kandidovat v Praze do Senátu. Mám k tomu městu blízko a Senát v současnosti chápu jako místo, které brání demokratické hodnoty – a ráda bych u toho byla.“ V současné době je zde senátorem profesor Václav Hampl, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Ten zde kandidoval za lidovce a Zelené. Václav Hampl zde před šesti lety porazil kandidáta ODS, doktora Zdeňka Schwarze, ten byl dříve ředitelem Zdravotnické záchranné služby v Praze. Hampl získal v druhém kole 68 %, a Schwarz tedy 32 %.

V senátním obvodu, kam se chystá kandidovat poslankyně Němcová, vyhrál v roce 2014 profesor Václav Hampl za lidovce a Zelené, který zde porazil doktora Zdeňka Schwarze z ODS.

Sama Miroslava Němcová kandidovala ve sněmovních volbách v roce 2017 v Kraji Vysočina. Poslankyně Němcová kandidovala z druhého místa, avšak dokázala získat 3 652 kroužků neboli přednostních hlasů. Tím přeskočila lídra Jana Tecla, který preferenčních hlasů získal 2 325. Zde se však začíná příběh lehce zamotávat, protože ODS na Vysočině získala jediný poslanecký mandát, který byl obsazen právě Němcovou a Tecl je zde na pozici prvního náhradníka.

Jan Tecl je český ekonom a podnikatel. Vystudoval CEVRO Institut a již v roce 1989 získal své první živnostenské oprávnění. Kromě toho je i politikem ODS. Po zkušenostech z komunální politiky se stal v roce 2010 starostou Havlíčkova Brodu, tím je doposud. V roce 2016 uspěl v krajských volbách a stal se krajským zastupitelem. Jak již bylo výše řečeno, tak v roce 2017 kandidoval ve volbách do Parlamentu České republiky jako lídr kandidátky ODS. Miroslava Němcová ho však díky preferenčním hlasům přeskočila a Tecl skončil jako první náhradník. To ho však neodradilo a již v roce 2018 kandidoval v senátorských volbách v obvodu 44 – v Chrudimi. V tomto obvodu čelil Tecl 13 soupeřům. Díky 7 740 hlasům se za koalici ODS, TOP 09 a STO (Starostové pro občany) dostal do druhého kola, kde čelil exministru kultury Danielu Hermanovi. Ten je známý tím, že jako první vrcholný zástupce české vlády po 2. světové válce se zúčastnil sjezdu sudetských Němců.

Kromě toho se proslavil například kauzou Brady. Ta souvisela s udílením státního vyznamenání 28. října 2016, kdy prezident Miloš Zeman odmítl udělit vyznamenání vzdálenému strýci Daniela Hermana. Ten nařkl Miloše Zemana z toho, že vyznamenání odmítl Bradymu dát kvůli tomu, že se Herman oficiálně sešel jako ministr s dalajlámou. To vygradovalo k protestům tisíců lidí proti chování Miloše Zemana.

Jan Tecl se tedy v druhém kole senátorských voleb střetnul s Danielem Hermanem. Jan Tecl vydal v závěru druhého kola kampaně leták, kde nařkl Daniela Hermana. V letáku totiž mimo jiné stálo:

„Chcete mít senátora, který

Má za sebou skupinu najatých herců a zpěváků, co o něm pějí chválu? Má za sebou tuny zbytečně popsaných papírů? Má za sebou roky práce na radnici a je to váš soused?

Pokud jste na všechny tři otázky zaškrtli c), chcete zvolit místního politika, který má před sebou spousty práce s obhajobou naší svobody a demokracie. Chcete zvolit starostu Havlíčkova Brodu Jana Tecla, a to je pro letošek ta nejlepší volba.“

Touto otázkou dle Lidovek nepřímo útočil na Daniela Hermana, neboť tomu vyjádřila podporu spousta umělců, mezi nimiž byli například: Karel Roden, Ondřej Vetchý, Jan Svěrák či Marta Kubišová.

Nakonec však Tecl Hermana v druhém kole porazil. Tecl získal v procentech 64 %, což představovalo přes 13 000 hlasů, zatímco pro Hermana hlasovalo necelých 7 600 voličů, tedy 36 %. Tecl je tedy od roku 2018 senátorem za ODS.

Tento stav však může být díky rozhodnutí Miroslavy Němcové ohrožen. Pokud by totiž Miroslava Němcová ve volbách do Senátu uspěla, tak by jí automaticky zaniknul post poslankyně. V tom případě by na její místo nastoupil první náhradník, kterým je právě senátor Jan Tecl. Ten by tak nejspíše čelil nečekanému problému, neboť by si nemohl ponechat oba mandáty zároveň. Je otázkou, zda ODS tuto eventualitu zohlednila, když kandidaturu Němcové do Senátu vymyslela.

S podobnou kauzou jsme již v České republice v nedávné době zkušenost měli. Šlo o politika ANO Jiřího Hlavatého. Úspěšný podnikatel, mimo jiné oceněn prezidentem Zemanem, který mu v roce 2015 udělil Medaili Za zásluhy, či získal v roce 2013 ocenění Podnikatel roku. Ten se v roce 2014 dostal do Senátu, když porazil v druhém kole v senátním obvodě Trutnov Adolfa Klepše z koalice TOP+STAN. Ten získal 36 % hlasů, Jiří Hlavatý tedy získal 64 % hlasů.

Jiří Hlavatý, tehdy již 3 roky senátor, však byl i na kandidátce ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Sice kandidoval z 18. místa, ovšem díky podpoře voličů 4 859 preferenčními hlasy poskočil z osmnáctého místa na místo druhé za jedničku kandidátky Kláru Dostálovou. Kvůli tomu se stal poslancem a mandát senátora mu zanikl. „Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně, nebo zůstanu senátorem,“ řekl Hlavatý Deníku krátce po volbách.

Doplňovací volby do Senátu se na Trutnovsku konaly 5. a 6. ledna a účastnil se jich i Jiří Hlavatý, který se chtěl vrátit zpět do Senátu. 24. listopadu 2017 se vzdal poslaneckého mandátu a na jeho místo nastoupila první náhradnice Eva Matyášová. Postoupil i do druhého kola. Avšak v druhém kole nedokázal porazit Jana Sobotku ze Starostů a nezávislých. Nyní tedy není ani senátorem, ani poslancem. „Řada novinářů mi řekla, že to bylo referendum proti Babišovi, ať si z toho nic nedělám,“ prohlásil o výsledku voleb.

