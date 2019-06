Donald Trump má Česko rád. Vyjde setkání se Zemanem? Velvyslanec Kmoníček promluvil

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 1592 lidí

„Až někdy přijede hlava státu USA do České republiky, zcela jistě se setká s hlavou České republiky,“ odvětil mu Kmoníček, dle něhož opačná varianta úplně „není na spadnutí“, jelikož jsme nedávno měli možnost sledovat v Oválné pracovně schůzku našeho premiéra a vše, co bylo potřeba, se dojednalo.

Ze schůzky Zemana s Trumpem, jež byla avizovaná údajným telefonátem, prý sešlo, neboť dle Kmoníčka „Američané jsou obchodníci“ a mnoho témat a kontraktů záviselo spíše na představiteli exekutivy, jímž je u nás právě premiér. „Pokud byste očekával klasickou diplomacii od Donalda Trumpa a jeho administrativy, tak jsem se minul analytickým povoláním,“ dodává ke schůzce Kmoníček s tím, že na toto chování může být nahlíženo i trochu jako na nepříliš zdvořilé.

Kmoníček prozradil, že Trump příliš diplomatická setkání nenavštěvuje, ale o České republice má dobré mínění a pamatuje si například i na Zlín. Schůzka s Andrejem Babišem byla prý velmi uvolněná a nasvědčoval tomu i fakt, že se navrátili i za Ivankou Trumpovou, aby se s ní Babiš sešel, o což při odchodu požádal.

O demonstracích proti vládě Andreje Babiše se příliš mnoho v USA neví, a když ho nějaký diplomat požádá o vyjádření, o co se jedná, tak mu poví, že ANO nedávno zvítězilo ve volbách a blíží se 30. výročí sametové revoluce. „Vždy, když se slaví revoluce, tak se nejlépe slaví jinou revolucí nebo alespoň pokusem o ni. Ti, kteří mají plné právo vyslovit svůj názor, tak by měli rádi stejně formotvorný vliv jako lidé u jiných revolucí v minulosti.“ podotkl Kmoníček k demonstracím.

Mluvilo se i Kmoníčkových „podivných koníčcích“ a Veselý se podivoval tomu, že sbírá pálivé omáčky, jichž už stačil zkompletovat na tři tisíce kusů. Debata se tak stočila k vaření a Kmoníček vyprávěl, jak to vypadá, když vaří a vybírá si mezi 150 omáčkami v jeho kuchyni.

Kmoníček vyprávěl taky o omáčkách od jedné z babiček v Gabonu. Poslední z omáček od této producentky prý Kmoníčkovi „sežrala“ láhev od Coca-Coly a následně mu „vyžrala“ díru i do umakartové police. „Je to určitě babička, není to ruský agent s novičokem?“ pobavil se Xaver Veselý.

Na téma schůzek Zemana s Trumpem se již dříve vyjadřoval i americký velvyslanec v ČR Stephen King, který uvedl, že návštěva Zemana v USA se jeví jako nepravděpodobná. Na vině jsou prý opakovaná podezření obou prezidentů ze spolupráce s Ruskem. Vyjednat návštěvu se snažil i ministr zahraničí Tomáš Petříček, avšak z jednání sešlo poté, co do USA na setkání nakonec odletěl premiér Andrej Babiš.

