Donald Trump smetl Bidena: Je slabý. Jaderná válka je na spadnutí

Trump vyčetl prezidentu Joeu Bidenovi, že zdůrazňuje ekologii před hrozbou jaderné války. „Jediné globální oteplování, na kterém mi záleží, je jaderné globální oteplování,“ prohlásil Trump podle informací deníku The Mirror.

„Jsme v nejnebezpečnějším období historie kvůli existenci ničivých zbraní, zejména jaderných zbraní. Tyto zbraně mají obrovskou sílu, ničivou sílu, já jsem to viděl na vlastní oči. Je to velmi špatné, je to velmi děsivé a řeknu vám, že máme šanci, že se kvůli Bidenově administrativě dostaneme do třetí světové války,“ uvedl Trump.

Biden je totiž podle něj příliš slabý a světoví vůdci jako Vladimir Putin a Si Ťin-pching to vidí. „Máme tady člověka, který o tom všem není schopen ani diskutovat. Tuhle mluvil o tom, že na jaderných zbraních tolik nezáleží. Na čem záleží, je, považte, globální oteplování,“ měl prohlásit Biden, že to je skutečná existenční hrozba.

„Vždyť je to jen počasí,“ pokračoval Trump s tím, že on sám má ekologické smýšlení. „Já jsem ekolog. Chci čistý vzduch, chci čistou vodu. Ale tohle není existenční hrozba. Zítra můžeme mít válku, která bude tak ničivá, že se z ní nikdy nevzpamatujeme. To nedokáže nikdo. Celý svět se z ní nebude moci vzpamatovat. A on mluví o tom, že za 400 let stoupnou oceány o několik centimetrů,“ podivil se Trump v rozhovoru, který cituje deník Independent.

