Donutil vyprášil média. Covid? Tohle děláte. Vadí mi to

Filmový a divadelní umělec Miroslav Donutil byl hostem Interview na ČT24. Chybí mu kontakt se živým divákem. „Dívat se mu do očí, vidět jeho reakce, to je to nejcennější, co herec může mít, a my o to přicházíme a strašně moc mi to chybí,“ uznal herec. Donutilovi se postavil kriticky k práci médií v době koronavirové pandemie. Až tak, že se moderátorka Linda Bartošová musela bránit.

Herec Miroslav Donutil v neděli oslavil sedmdesát let. V ten samý den byl zároveň hostem Interview na ČT24, který vedla Linda Bartošová. Na úvod herci popřála vše nejlepší a zeptala se ho, co je vlastně to nejlepší pro něho samotného, kdy se cítí nejvíce šťastný. Donutil odpověděl, že mu velikou radost udělalo pozvání do zpravodajství. Uznal však, že mu velmi chybí divák. „Vidět živého diváka, dívat se mu do očí, vidět jeho reakce, to je to nejcennější, co herec může mít, a my o to přicházíme a strašně moc mi to chybí. Takže už bych chtěl, abychom se mohli k divákům vrátit,“ pověděl oslavenec.

V pořadu probírali hercův herecký život, slavné filmové i divadelní role, až se dostali do současné doby. „Pozastavilo se to všechno a najednou ti diváci nejsou. Najednou není ten kontakt, najednou je to opravdu ten herecký důchod se vším všudy a mám možnost do něho nahlédnout. Je to docela příjemné v tom, že mohu být s rodinou. Nemyslel jsem si, že tak dlouho budu mít ještě času stráveného s rodinou,“ pověděl Donutil. V návaznosti na tuto situaci se to však prý stalo, a herec je tedy s rodinou.

Hraní mu však velice chybí. „Už by to mohlo skončit,“ pověděl. Vysvětlil, že chápe důvod zavření divadel a respektuje restrikce vlády. „Je důležité, aby to respektoval každý, protože ta nemoc je nevyzpytatelná a vidíme to každým dnem a letí to na nás ze všech stran, už je to až nepříjemné. Kdekoliv cokoliv, vždycky to začíná covidem nebo koronavirem,“ myslí si sedmdesátník.

Toto ho mrzelo v začátcích pandemie. „V médiích, když se ozývalo, už máme dvacet tři zemřelých, a to mi přišlo až s nádechem senzačnosti,“ kritizoval Donutil. Bartošová média bránila, ačkoliv uznala, že to je častá výtka vůči nim. „Na druhou stranu je to to nejdůležitější, co se v tu danou chvíli děje, a my o tom musíme informovat,“ pověděla.

Takový přístup herci nevadí. „Taková ta míra té senzačnosti mi tam teda vadila. Teď je to na nás, abychom to všichni překonali, my si to všichni přejeme a já teda strašně moc,“ pověděl.

Následně se ho moderátorka ptala, co říká na to, že obživou spousty herců je propagace různých výrobků na sociálních sítích. „My jsme byli jiní, ale nechci se dopouštět takového toho: ‚Jo za našich časů, to se nedělo.‘ Prostě bych to nechtěl hodnotit. Já si myslím, že každý musí vědět, čeho je schopen, co chce udělat v životě, čeho chce dosáhnout, jakými prostředky, a jestliže uzná za vhodné, že prezentace na sociálních sítích mu velmi pomáhá a posouvá ho dopředu, nechť to činí. Někdo to dělá velmi zdatně a myslím si, že tím vydělává velmi slušné peníze a dokáže se odprezentovat na sociálních sítích tak, že ho sleduje spousta sledovatelů, ale někdo se může snažit, jak chce, a nepovede se mu to, tak je to se vším,“ uznal Donutil.

Na závěr ještě pověděl, že i tato doba může být pro herce inspirativní a přinese spoustu různých poznatků hercova života. „Které ten herec díky tomu, že nějaký pán napíše scénář a nějaký režisér to zrežíruje, tak může potom sdělit publiku. Myslím si, že s odstupem času se dá na každou složitou životní situaci pohlížet s nadhledem a dá se o ní vypovídat, a já už bych si přál, abychom o ní vypovídali,“ uzavřel povídání herec Miroslav Donutil.

