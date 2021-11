Dost lží. Testy na covid? Takto. Vakcíny předělat. Doktorka Fialovi

Mikrobioložka Hana Zelená, členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, promluvila pro nadační fond Svědomí národa o covidu. Řekla například, že současná praxe, kdy je člověk považován za nemocného jen po testu, je špatná. Současná vakcína je podle ní lepší než nic, ale je určená na staré kmeny viru. A připomenula, že se odborníci chlubili, jak se dá vakcína snadno předělat na ty nové. Povinné očkování odmítá a každý lékař by si podle ní měl vzpomenout na to, co se učil na medicíně. „Když lidem lžete, tak i potom, když jednou řeknete pravdu, tak vám prostě nikdo nebude věřit,“ doporučila nastupující Fialově vládě.

reklama

Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2280 lidí v rozhovoru uvedla, že s kolegy prokázali, že prodělaná infekce spolehlivě chrání před tím, aby člověk onemocněl znovu. A také se zabývá porovnáváním účinnosti a spolehlivosti různých testů včetně antigenních. „Když ty výsledky přednášíme na konferencích nebo vědeckých setkáních s odborníky, tak jsou naše výsledky velice kladně přijímány, jsou dobře hodnoceny. Na druhou stranu, zatím nemám pocit, že by ty výsledky (výzkumu) byly implementovány do postupů, které dosud vláda realizovala,“ míní.

Také komentovala současnou praxi, že za nakaženého se považuje každý, kdo má pozitivní test, i když nemá žádné příznaky. Podle Zelené se to dalo vysvětlit na začátku epidemie, kdy byla infekce nová a každý pozitivní záchyt byl významný, navíc „nesoulad“ byl i v evropské definici, tedy že potvrzený případ covidu je ten, kde je test pozitivní. Nicméně, jak upozornila, před příchodem covidu byla praxe taková, že pacient musí mít klinické příznaky, aby bylo uznáno, že má nemoc. Podotkla, že evropská definice už byla upravena a za případ covidu se považuje ten, kdo má klinické příznaky a pozitivní test.

PCR testy jsou podle ní velice spolehlivé, ale prý se hodnotí bez kontextu. „PCR testem nezachycujeme virus jako takový. My tím PCR testem nezjistíme se stoprocentní jistotou, že ten člověk je infekční nebo že je nemocný,“ uvedla a vysvětlila, že test je velice citlivý a dokáže zachytit velmi malé množství virové RNA. A pokud je výsledek „slabě pozitivní“, tak je prý nepravděpodobné, že by ve vzorku byl skutečně infekční virus. „My se setkáváme s tím, že jenom na základě pozitivity jednoho testu, byť třeba i velmi slabé pozitivity, je ten člověk označen za nakaženého nebo dokonce nemocného, což je samozřejmě špatně,“ řekla.

Fotogalerie: - Fiala jmenován premiérem

Potvrdila, že vakcíny, které se v Česku aplikují, jsou vyrobené na základě původního kmenu viru z Wu-chanu, ale v mezičase už přišly jiné kmeny viru. Vakcíny podle ní částečně účinkují a jsou lepší než nic. „Na druhou stranu, já jsem přesvědčena o tom, že pokud by se mělo uvažovat o nějakém dalším přeočkování nebo aplikaci dalších dávek, tak by byla lepší vakcína, která by byla upravena, předesignována na kmeny, které se teď vyskytují,“ doplnila s tím, že odborníci na začátku používání vakcín tvrdili, že se dají předesignovat snadno, ale to se neděje.

Protilátky jsou účinné, ale nikoliv samospasitelné, řekla také Hana Zelená a zopakovala, že ti, kdo prošli nemocí, tak mají i slizniční imunitu, kterou očkovaní vakcinací nezískají. Protilátky pak zabrání nejtěžším průběhům, ale nedokážou zabránit infekci na sliznicích. „V tom je ten rozdíl. Ta imunita po prodělání nákazy se ukazuje a ono se to dnes i potvrzuje, že je skutečně zřejmě účinnější a efektivnější než imunita a protilátky, které jsou vyvolané tou vakcinací,“ vysvětlila, ale dodala, že je lepší být naočkován a mít alespoň nějakou úroveň imunity než nemít vůbec žádnou.

Je zastánkyní individuálního přístupu, a to i u očkování. Lékař by podle ní měl vědět, koho má před sebou a jaký je jeho zdravotní stav a podle toho rozhodnout, zda je lék prospěšný nebo přináší rizika. „Každý lékař by si měl vzpomenout na to, co se učilo na medicíně, že každý lék, který není indikován, je kontraindikován. A my bychom měli vědět, když doporučujeme pacientovi vakcínu, jestli ta vakcína je u toho konkrétního člověka indikovaná,“ apelovala.

Psali jsme: To není nemoc! Lékařka shodila testy na covid-19. Silná čísla

Je přesvědčená, že u těch, kteří už dostatečnou úroveň imunity mají, protože absolvovali nemoc, indikovaná (doporučená) není. A diskutabilní podle ní je i indikace vakcíny u dětí a lidí mladého věku. U seniorů naopak prý indikovaná je. „Nejsem úplně zastáncem plošného očkování a vůbec ne povinného očkování,“ řekla. Pokud jde o očkování dětí, je možné se o něm bavit, pokud trpí vážným chronickým onemocněním.

„Vymýtit covid“ podle Zelené už může považovat za reálné málokdo. A je potřeba se s nemocí naučit žít a to tak, abychom nerezignovali na život, na který jsme byli zvyklí. „Je třeba dbát na svoje zdraví, vést zdravý životní styl a podobně,“ uvedla. O viru ovšem nyní víme daleko více, podotkla.

Do vakcíny prý byly vkládány až přehnané naděje a nesplnila očekávání, ale nedá se říci, že by nefungovala vůbec, protože zabraňuje nejtěžším průběhům. Ochranu prý potřebují hlavně ti, kterým hrozí závažný průběh. „Také jsem přesvědčena o tom, že taková ta kampaň, která teď začala běžet, ta brutální, to je opravdu za hranou vkusu, je to neetické, já s tím zásadně nesouhlasím a nelíbí se mi to, aby se něco takového ukazovalo,“ vymezila se proti kampani vlády s obrázky zemřelých s covidem. Podle Zelené je kampaň kontraproduktivní a ti, kdo jsou proti očkování, se ještě více zatvrdí. „Je to šíření strachu v té populaci, a to opravdu není dobře,“ míní mikrobioložka.

Fotogalerie: - Festival svobody

Má z to, že vysvětlováním by se dosáhlo více. „Na druhou stranu, jsou lidé, kteří se z jakýchkoliv důvodů rozhodli, že se očkovat nebudou, ať už proto, že jsou přesvědčeni, že tu nemoc prodělali a jsou imunní, a myslím si, že je velká chyba tyto lidi tak kritizovat a ostrakizovat a dělat z nich nějaké vyvrhele, vrahy starých lidí a podobně. Protože to vede jednak ke strašné polarizaci a nenávisti v té společnosti,“ řekla lékařka a dodala, že dotyční pak, pokud dostanou covid, tak se snaží ho do poslední chvíle přecházet a do nemocnice pak přijdou pozdě.

Těm, kteří vládnou, na závěr vzkázala, aby lidem nelhali a říkali pravdu. Což adresovala nové vládě, aby neudělala stejnou chybu jako ta minulá. „Když lidem lžete, tak i potom, když jednou řeknete pravdu, tak vám prostě nikdo nebude věřit,“ soudí. Takže pokud nová vláda chce lidi o něčem přesvědčit, tak dle Hany Zelené k nim musí být poctivá, otevřená a pravdivá. A lidé se podle ní nemají nechat ovládat strachem a věřit zdravému rozumu.

Psali jsme: Škody po vakcíně? Jen špička ledovce. Čeští lékaři vystoupili Vláda projedná obnovení covidové pomoci firmám. Toto mohou dostat „Mírné příznaky. Panika teď zbytečná.“ Lékařka z JAR o variantě omikron Prodělali jste? Dobrá zpráva pro ČR. Vědec k nové mutaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.