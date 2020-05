Dost mě naštvaly kecy prodejné bolševické s***ě Filipa, řekl starosta Novotný. Pak položil věnec k novému pomníku vlasovců. Byli jsme jako jediní u toho

REPORTÁŽ Mou policejní ochranu platí voliči ANO, SPD a KSČM. Hlavně ti ze severní Moravy. Stojí to tři sta litrů denně. Voliče ODS to nebolí. Tak provokoval starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), jak je mu to vlastní, a položil věnec k fungl novému pomníku vlasovců. Následně se s dalšími věnci rozjel na multikáře k ostatním pomníkům ve zmíněné městské části.

„A jsem moc pyšný na Řeporyje, že 5. května mají pěkně všichni své důstojné pomníky s věnci. Komunisté, partyzáni, piloti, vlasovci, židé, odbojáři... Umírali za naši svobodu,“ napsal řeporyjský starosta Pavel Novotný s předstihem do Echa, zpravodaje zmíněné městské části.

Když jsme zavolali na radnici, ještě nikdo nevěděl, kdy tam ty věnce hodlá dát. Ale pak Novotný do telefonu sdělil: „Jo, dnes odpoledne je rozvezu, aby tam ráno byly. Dělám to s předstihem, aby kolem toho zase nebyl velký humbuk. Hlavně to nikomu neříkej!“

Pomník od sochaře Černého

Pomník stojí na jednom z konců Řeporyjského náměstí a jde vlastně o upomínky dvě. Pomník Pražského povstání a pamětní deska tzv. Ruské osvobozenecké armády.

„Působení protistalinské Ruské osvobozenecké armády, známé jako vlasovci, je spjaté s četnými kontroverzemi. Zůstává však nepopiratelným historickým faktem, že tito muži se jako jediná organizovaná vojenská síla postavili po bok povstalců. Jejich zásah v nejkritičtější chvíli zastavil postup nacistických jednotek a zachránil Prahu před zničením,“ stojí mimo jiné psáno na pamětní desce. Pomníkem je pak dlouhá tyč, na jejímž horním konci stojí tank o velikosti dětského autíčka pokrytý helmou wehrmachtu.

Už samotný nápad postavit „pomník vlasovcům“, jak byly tyto dvě vzpomínky médii přejmenovány, vzbudil mnoho kontroverzí. O samotné tyči se na Facebooku referovalo například jako o dalším hnusu z dílny sochaře Davida Černého, který hyzdí Prahu. Ale třeba Karel Trčálek na blogu iDNES napsal: „Co může lépe symbolizovat hitlerovsko-stalinské spojenectví než německá přilba nasazená na věži tanku T-34, to spojenectví, na které Stalin vsadil všechno, aby pak sovětské vojáky vydané v prvních dnech a měsících války napospas Němcům, on, největší viník této ruské tragédie, označil za zrádce?“

Starosta Novotný nasadil roušku, před radnicí naskládal s pomocníkem tři věnce do multikáry, a vyjel. Ostatně jde o slavnou multikáru, s níž zajel předat dopis pro Putina na ruské velvyslanectví v Praze. Následně věnec, den před výročím začátku Pražského povstání před 75 lety, položil nad pamětní desku.

Parlamentním listům se svěřil, jak bylo možné, že pro památník hlasovalo celé zastupitelstvo městské části Řeporyje: „Je zde osm stran a hnutí. Starousedlíci, tedy synové těch, co si to pamatují, jsou v opozici. Osobně jsem to taky nečekal. A to jsem apeloval na zastupitele, že se hovno stane, když mi to neschválí, protože jde trochu o přes držku rozhodnutí. Taky jsem řekl, že když to neuděláme my, tak už to nikdo neudělá. Což bylo po té mediální štvanici všem jasné. A schválili to jednomyslně.“

Nedávno ho ve správnosti rozhodnutí prý ještě utvrdila nejstarší občanka Řeporyjí. „Tady vám říkám, před svědky, postříleli by nás tehdy, nepřijet vlasovci. Nedejte se, bylo to tak, já u toho byla, je to správně, co se udělalo,“ řekla mu paní Nachtmannová, když ho přes korona omezení pozvala k lůžku do obýváku, aby jí mohl popřát k jubileu.

Starosta Novotný pod ochranou

Následně řekl: „Zprávě Respektu věřím absolutně. Mám nyní nějaké informace související s mou ochranou, ale upřímně jsme tomu věřil už v době, když to Kundra z Respektu napsal. Znám jeho zdroje. Jinak bych si říkal, že měli nějaký pitomci halucinace a van Damme utekl z plátna.“ Myslel tím známého herce v akčních filmech Jeana-Clauda van Damma. „Bylo mi otcovsky naznačeno, abych to bral vážně, protože to není fake news, ale pravda. Čtenáři Parlamentních listů na to mají jistě svůj názor,“ dodal.

A pak, jak je Novotnému vlastní, si několikrát dloubnul i do svých odpůrců, přičemž se občas zasmál jako herec Tom Hulce v oscarovém filmu Amadeus od Miloše Formana. „Dost mě naštvaly kecy prodejné bolševické s***ě, co udávala za peníze StB, Vojty Filipa. Jak si troufá mít tu drzost a říct, že konáme proti Rusku a pak fňukáme. My jsme ale nikdy nefňukali. Osobně jsem stopil stovky anonymů a házel je do koše. Nikdy jsem s tím policii neobtěžoval, ale některé se našly v koši. Měl jsem z toho doma u manželky hrozný průser,“ svěřil se.

"A chci říct, že mou policejní ochranu platí voliči ANO, SPD a KSČM. Hlavně ti ze severní Moravy. Stojí to tři sta litrů denně. Voliče ODS to nebolí," pravil starosta Novotný (ODS).

Dík ruským médiím

S pomocníkem a multikárou odjel Novotný položit ještě dva věnce. K pomníku padlých v první světové válce v ulici Ořešská a k pomníku obětí druhé světové války na náměstí U Lva, kde stojí socha lva, která byla nedávno vyčištěna.

„Hlavně, že teď staví v Rusku další pomník Stalinovi. Oni, nemocní pomníkama, se hovno starají o ty naše. Kdyby se v Rusku o všechny památníky starali jako my tady v Řeporyjích, tak by neměli čas na tyhle mediální štvanice a hrozby starostům,“ podotkl. A ještě řekl: „Já už se tam nikdy nepodívám. Chtěl jsem navštívit Ermitáž v Petrohradu a Transsibiřskou magistrálu jako ty, ale teď mé sny padly.“ Šlo o narážku na autora tohoto článku, jenž "transsib" v roce 2014 projel, napsal knihu Špionem běločechů v Rusku a na radnici v Řeporyjích o tom měl přednášku.

A jak smýšlí řeporyjský starosta Pavel Novotný o dnešním Rusku, o snahách ke změně tamní ústavy a tak dále?

„Ono se to dalo čekat, Putin chce vládnout pořád. Vlastně je to jedno, protože až se vystřídá tahle garnitura, tak se nic nezmění, jim není pomoci. Oni to možná i potřebujou. Zkušenost s ruskými médii mě utvrdila v tom, že si v této zemi nemáme na co stěžovat. Každý si může napsat libovolný článek, dát ho na internet a nebát se o život. Žijeme ve velmi svobodné zemi. Když jsem viděl ruské novináře, jak se klepali strachy, že si z nich budu dělat prdel a oni dostanou pojeb, tak jsem to pochopil. Uvědomil jsem si to kvůli ruským médiím, za což jim děkuju. A také jim děkuju za ten pomník. Nebýt jedné ruské televize, která si spletla místo, kde má stát, tak na Řeporyjském náměstí nestojí. Původně měl být jinde, oni tam netrefili, takže udělali idioti vstup odsud, že tady bude socha Vlasova. Tak jsme to postavili tady. Je to pěkné místo.“

U nového „pomníku vlasovcům“ se mezitím sešlo šest lidí, což je dnes v Řeporyjích velkou vzácností.



