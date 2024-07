Dostavba jaderek? Stanjura dnes měl dostat zajímavou informaci

Premiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že korejská nabídka byla lepší než ta francouzská ve všech parametrech, které se v tomto tendru měřily. „Není důležité, o kolik byla lepší, ale lepší byla. My jsme posuzovali ekonomickou výhodnost, a to má několik parametrů – za prvé cena výstavby a možná rozhodující faktor, za kolik bude vyrobená megawatthodina z nových jaderných bloků. Současně jsme posuzovali způsob financování výstavby, jestli někdo požaduje nebo nepožaduje zálohu. Také jsme se dívali na obchodní podmínky, to znamená, jaké jsou garance a případné sankce, kdyby se nedodržely ty základní milníky, zejména časově,“ přiblížil ministr Stanjura v pořadu Interview ČT24, v čem byla korejská nabídka lepší.

Ministr financí hovořil ou možných sankcích. „Nedá se vyloučit, že to bude přesně na konci roku 2036, nicméně jsou tam potom významné sankce. Takže uchazeč bude motivován, aby své povinnosti a termíny splnil,“ pokračoval ministr Stanjura.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není to však tak, že by Korejci platili vše, co bude nad tento časový a finanční limit. „V té nabídce je cena konečná, nepřekročitelná a závazná. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech má postavit jihokorejská KHNP. Cena za jeden blok při výstavbě dvou reaktorů je 200 miliard korun,“ řekl Stanjura. Podle harmonogramu by měla být smlouva podepsána do konce března příštího roku.

„Stát si na to bude muset půjčit, protože máme deficitní rozpočet. Za dva roky 2023 a 2024 bude dluh státního rozpočtu vyšší než cena obou jaderných bloků,“ podotkl k financování projektu ministr financí.

Má pravdu analytik Radim Dohnal, když říká, že celková cena za jeden blok, když se do toho započítá i financování, bude spíše 400 miliard korun? „Věští z křišťálové koule, to číslo nedává žádný smysl. Nikdo neví, jak se bude vyvíjet inflace v příštích dvanácti letech, nikdo neví, jaká bude cena energií od roku 2036. Mně to přijde velmi úsměvné,“ uvedl ministr Stanjura.

Proč se nebude stavět přednostně v Temelíně, ale v Dukovanech, když tam není dostatek vody pro provoz dvou nových reaktorů? „Dnes jsme dostali zajímavou informaci. Jenom na tom hodnocení se podílelo více než 200 odborníků. Když to spočítali, tak na tom hodnocení bylo 200 tisíc člověkohodin. To jsou tisíce stran. Nemám žádné pochybnosti o tom, že máme dobré experty, kteří to zhodnotili velmi kvalifikovaně,“ doplnil Stanjura.

Už do roku 2030 se má počet obnovitelných zdrojů v energetickém mixu zdvojnásobit. Pokud se to sečte s objemem a finanční zátěží, kterou přinese pro státní rozpočet jaderný tendr, co to udělá s českými financemi? „Odhadovaný náklad je 400 miliard za příštích třináct státních rozpočtů. Daně se určitě nutně zvyšovat nebudou, to určitě není cesta. Ano, krátkodobě to může v některých letech znamenat mírné zhoršení výsledků, ale dlouhodobě se to České republice bezesporu vyplatí,“ uzavřel Stanjura, že investice do klíčových strategických projektů se ekonomice vrátí.