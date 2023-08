Dotace pro firmu, která pořádá koncert Netrebko. Jak myslíte, že hlasoval Pospíšil? Bobošíková o dnu pokrytectví

reklama

Jiří Pospíšil z TOP 09 nechce, aby ruská pěvkyně Netrebko vystupovala v pražském Obecním domě. Koncert je plánován na podzim a osmdesát procent vstupenek je již vyprodaných. Obecní dům, který je v majetku hl. m. Prahy, její vystoupení schválil. Anna Netrebko odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a v Rusku je za svá slova nežádoucí osobou. Pospíšil se radil na ukrajinském velvyslanectví, zda může Netrebko v Praze vystoupit. Podle Ukrajiny je ale pěvkyně podporovatelkou Putina, od kterého se distancovala účelově, aby mohla v Evropě koncertovat. Proto Pospíšil Obecnímu domu doporučí, aby koncert Netrebko zrušil. Předseda představenstva Obecního domu Vlastimil Ježek, který nevidí ke zrušení koncertu důvod, žádá od Pospíšila vše černé na bílém, shrnuje moderátorka.

Pospíšil své kroky argumentuje nejen necitlivostí koncertů vůči ukrajinským přátelům a našim hlavním spojencům, ale i tím, že se zrušením koncertu souhlasí všichni členové pražské koalice, tedy politici ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN i Piráti.

„V září bude Netrebko hostovat v Berlínské státní opeře, protesty německých politiků jsme nezaznamenali, zato jsme zaznamenali články v německém tisku, které si všímají pražské hudební cenzury,“ uvádí Bobošíková.

Na otázku, zda má politická perzekuce Anny Netrebko nějakou oporu v zákoně, odpovídá: „Takové jednání oporu v platném právu rozhodně nemá, dokonce si dokážu představit, že je v rozporu s právem, pokud by došlo k nějakému sporu, tak by jednání českého státu, který by zakázal z podnětu Pospíšila vystoupení takové zpěvačky, mohlo být vnímáno jako diskriminační,“ uvedl pro Aby bylo jasno právník Ondřej Dostál.

„Jednání celé pražské radnice a celé vládní koalice vůči Anně Netrebko je výrazem největšího pokrytectví a snad nejhlubšího politického dna, jakého jsme se od počátku ruské invaze na Ukrajinu dočkali,“ pokračuje Jana Bobošíková.

Přidává další zarážející zjištění: „Agentura, která koncert Netrebko v Praze pořádá, dostala na svou činnost od stejných radních, kteří nyní chtějí koncert zakázat, dotaci milion korun. O dotaci se hlasovalo v únoru letošního roku, proti nebyl jeden jediný zastupitel. Jiří Pospíšil z TOP 09 tehdy zvedl ruku pro to, aby agentura dotaci obdržela,“ připomíná moderátorka pořadu Aby bylo jasno.

Také řada státních firem, ve kterých politici vládní pětikoalice mají hlavní slovo, koncert Netrebko sponzoruje. „A kdo tak necitlivě vůči našim spojencům a ukrajinským přátelům podporuje z našich peněz koncert nežádoucí Netrebko? To se budete divit! Koncert pěvkyně, která je na sankčním seznamu prezidenta Zelenského – tudíž v Německu vystupovat smí, u nás možná a v Rusku vystupovat nesmí – podpořila finančně nadace ČEZ, tedy podniku, ve kterém vlastní většinu český stát,“ uvádí Bobošíková.

Poukazuje i na to, že koncert „zločinné“ Rusky podporuje také státní podnik ČEPS, který podléhá ministru za STAN Síkelovi. „Konzultoval ministr Síkela tuto podporu na pětikoalici třeba s Markétou Pekarovou Adamovou? Anebo připustil, aby podnik, za který odpovídá, takto svévolně v rozporu s vůlí ukrajinského velvyslanectví sponzoroval údajně kariéristku Netrebko?“ táže se Bobošíková. A podotýká, že partnerem koncertu je také Obecní dům, společnost patřící hl. m. Praze, která se prezentuje jako maják české státnosti. A i tento maják pod vedením pražské pětikoalice je partnerem koncertu Netrebko.

„Už víte, proč říkáme, že to, co vidíme, je výrazem největšího pokrytectví a nejhlubšího politického dna? Podporovat prostřednictvím státních a městských organizací koncert pěvkyně, který nejprve povolíme a následně po poradě s ukrajinským velvyslanectvím chceme zrušit, to není jen politické dno, to je pětikoaliční politická žumpa.

Snad jediný, kdo se v podpoře Anny Netrebko chová naprosto profesionálně je Seznam, ten jako kyperská firma koncert Netrebko podporuje. Ale jako český zpravodajský server ji zuřivě nenávidí. Svědčí o tom komentář jedné z hlavních tváří serveru Seznam Zpráv, Jindřicha Šídla. Tomu přijde neuvěřitelné, že by se něco takového mělo konat v Praze v roce 2023. Neboli majitelé Seznamu vědí, kde je byznys. A jejich zaměstnanci? Ti jen sliní prst, aby věděli, odkud právě fouká politický vítr,“ zakončuje Jana Bobošíková.

