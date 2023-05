Drahé potraviny, energie, nejsou léky... Juchelka ukázal prstem na vládu

reklama

Fialova vláda představila konsolidační balíček a důchodovou reformu, tu Juchelka vnímá pouze jako parametrické změny: „To není žádná důchodová reforma. To, co tato vláda představila, jsou pouze kosmetické změny, které podle mého názoru vůbec do toho konsolidačního balíčku nepatří. Jsou to dvě různé entity, důchodová reforma a konsolidační balíček, my říkáme spíše daňový. To spolu prostě vůbec nesouvisí. Ty parametrické změny jsou špatně, poněvadž já podezírám tuto vládu, že ona ten rozpočet chce částečně sanovat skrze důchodce, skrze ten důchodový systém,“ míní Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



Následně opozičník zdůraznil: „De facto jde o to, že ty parametrické změny jsou kvůli mimořádným valorizacím a kvůli inflaci, kterou tato vláda neřeší.“

Od důchodové reformy očekával, že se v ní objeví všechny tři pilíře: „Tedy jakým způsobem se budeme v tom průběžném systému chovat u zaměstnanců nebo OSVČ, jaké parametry nastavíme zaměstnavatelům a třeba jakým způsobem se budeme chovat v dalším pilíři s tím, že budeme zhodnocovat své vlastní úspory, které bychom do penzijního systému mohli vkládat,“ uvedl, že takové parametry ale v rámci penzijní reformy kabinet Petra Fialy nepředstavil. „Upravovat to takovým způsobem, kdy nutí lidi, aby zůstávali déle v práci, a to i navyšováním odchodu věku do důchodu, to není ta cesta,“ míní poslanec hnutí ANO.

„Řeknu to natvrdo, díky této vládě máme prostě jednu z nejvyšších inflací v Evropě, třetí nejvyšší ceny energií, drahé potraviny, nedostatek léků... To vše hraje důležitou roli u těch občanů,“ pokračuje Juchelka. Tvrzení, že částečně za to může i Babišova předchozí vláda, se smál a podotkl: „Určitě, nedostatek léků, to tak určitě,“ mávl nad takovým názorem rukou a připomněl složitou dobu covidovou: „My tenkrát nalili peníze do lidí, kteří to potřebovali. Teď jsme v úplně jiné situaci,“ zdůraznil.

„Vysoká inflace je tu skutečně politickými chybami této vlády, kdy ona nezastropovala ceny energií tak, jak měla, a promítlo se nám to do všech dalších komodit. Vezměme si jen potraviny, levnější jsou nejen v Polsku, ale i v Německu a v Rakousku. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál,“ zopakoval Aleš Juchelka.

K samotnému vládnímu konsolidačnímu balíčku poté kriticky dodal: „Já mám zásadní problém se zvyšováním daní. Jsme určitě ochotni něco podpořit na straně úspor, ale celé to je opravdu vystřeleno. A úpravy DPH u nesmyslných položek. Já nerozumím dnešní zprávě, že bude zkráceno připomínkové řízení, týká se to padesáti různých zákonů! Musejí se k tomu vyjadřovat všechny dotčené orgány ve vnitřním připomínkovém řízení. Je to balíček, který se týká nás všech! Opravdu tomu nerozumím. Mám problém s takovým typem vládnutí: všechno hnát zrychlenými lhůtami, nemít na to čas, nemít čas se o tom pobavit, když se jedná o zásadní věci,“ dodal Aleš Juchelka závěrem.

