Drahota žene Čechy za hranice. Ušetří až 500 Kč. Takový je rozdíl v cenách

Vajíčko za 3,80 a cigarety za 85 korun. Za nákup v Polsku ušetří Čech až třetinu celkové ceny. Tvrdí to živnostník Petr Sedláček z Těšína, který pravidelně pořizuje jídlo u sousedů. A nákup se vyplatí nejen jemu, pro ParlamentníListy.cz popsal důchodce i celé zájezdy, které pro polské potraviny jezdí.

Petr Sedláček tak nakupuje nejen pro sebe, ale i svoji rodinu. Vepřovou pečeni (dražší a kvalitnější v řeznictví) sehnal za 24 polských zlatých – to je zhruba 122 korun a přepuštěné máslo za 75 korun čtvrt kila. Sám prohlásil, že v České republice nekupuje už skoro ani chléb. Tvrdí, že je mnohem kvalitnější a křupavější, cítil to prý na první ochutnání. „Nechtěl jsem kupovat v Polsku i chleba, ale na doporučení známé, ať vyzkouším jednu pekárnu, jsem to udělal. Kvalita se u nás zhoršila, u nás už šetří asi i na plynu při pečení,“ řekl.

Na polském trhu může platit klidně i českými korunami, přijímají je také některé obchody, ale v nich může platit i kartou za oficiální kurz. Jak však poznamenal, na každém rohu je směnárna, takže není problém si polskou měnu pořídit a snížit tím další náklady. „V tržnici kupuji za české koruny, i když je tam kurz o trošku vyšší, ale rozdíl už je minimální. Pokud chce někdo ušetřit ještě víc, může si ve směnárně pořídit polské zloté,“ vysvětlil.

Senioři za nákupy vlakem

Jablka v tržnici viděl za 15 až 19 korun, švestky na kvas a pálení za 10 korun kilo. Sedláček také upřesnil, že ne všechny základní potraviny jsou výrazně levnější – pokud jde o mouku a podobně. Cukr například viděl za 20 korun kilo. Levnější ale viděl i různou zeleninu a jak upozornil, zákazníků je tolik, že tamní obchody musely posílit doplňování zboží. „Třeba máslo vyberou Češi a než ho stačí doplnit, já už se musím vrátit,“ popsal živnostník. Jedné takové akce byl přímým svědkem: „Přijel zájezd z Hané, to poznáte podle mluvy. A byli jako sarančata. V řeznické části obchodu nezůstalo vůbec nic. Musel jsem jít do normálního řeznictví, kde je to o chlup dražší, ale ne o moc.“

Nakupovat za hranice jezdí ve velkém i senioři. Podle Sedláčka se 100 metrů od polského Kauflandu nachází vlakové nádraží, není nutné tedy hranice přecházet, stačí nasednout do vlaku a za pár hodin jsou v obchodním domě. Nebo si hromadně zaplatí taxi, které je doveze na místo za 130 korun a o cestovné se podělí. „V Kauflandu je běžně slyšet čeština, naši lidé tam jezdí, taxi je tam vezme za 130 korun. Levné jízdenky na vlak mají senioři, stačí nasednout a za dvě hodiny jsou tam. Nemusí ani přes hranici. Navíc vlaky z Českého Těšína je pak vezmou zpátky do České republiky a pokračují dál, třeba do Ostravy a podobně. Slyšel jsem bavit se důchodce z Brna o cigaretách. Říkali, že jen cigarety jim zaplatí cestu do Polska. Nevím tedy jak…“ řekl redakci. Senioři cigarety pravděpodobně v Čechách prodají.

Zdraží i Polsko?

Petr Sedláček se domnívá, že příčina rozdílu cen je složitou otázkou a problémem, který se vyvíjí minimálně 20 let. I Poláci podle něj dříve či později zdraží. Od doby, kdy polská vláda snížila spotřební daně, byly ceny ještě nižší a nyní pomalu rostou nahoru. Snížení spotřební daně přitom prodloužila až do konce října a otázkou je, co se stane potom. „Je možné, že budou mít stejný problém,“ zauvažoval.

„Socialismus totiž nezná slitování, a jestliže budujeme socialismus – který budujeme počínaje Bruselem a v Praze konče – dopracujeme se k těmto výsledkům. Problém je, že tady nic nefunguje normálně, všechno je prodotované, regulované a pokřivené. Začít odněkud a něco vytvořit normálně nelze,“ shrnul. Změna prý musí nastat u voličů. „Voliči musí chtít. V posledních letech ale chtějí opatrovnický stát, lidé nehledají svobodu, aby mohli být samostatní. Hledají hodného páníčka, aby se o ně staral. Levice ve Sněmovně stále zůstává, její voliče vybralo hnutí ANO. Babiš začal rozhazovat peníze, které jsme neměli, neuvěřitelným způsobem a další začali volit antibabiš – tedy ODS a to, co vládne nyní,“ dodal s tím, že se situace nezmění, dokud se nezmění věci v hlavách voličů nebo země nezkrachuje, k čemuž Česká republika směřuje.

Petr Sedláček vyráží na další levnější nákup do Polska zase příští týden.

