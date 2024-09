Drama kolem Síkely: „Dost ostré SMS“ Fialy Leyenové

Český eurokomisař Jozef Síkela pomýšlel na to, že obsadí post eurokomisaře pro energetiku. „Tu energetiku, která se objevila jako první, to chtěl podle mých informací sám Jozef Skela,“ prozradil autor rozhlasového podcastu Bruselské chlebíčky Filip Nerad v rozhovoru pro podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12.

Jenže ostrouhal. Místo energetiky či obchodu dostal portfolio pro budování zahraničních vztahů s Latinskou Amerikou, Afrikou a Asií.

„Česká vláda se to podle mých informací dozvěděla v pondělí večer. To přišla ta informace, že to bude toto portfolio. Takže narychlo začala vymýšlet, čím to zdůvodní a jak ten pozitivní PR spin tomu dodá,“ vysvětloval Nerad.

„Byl to šok, nabídla mu výzkum a inovace,“ popsal jeden ze zdrojů Deníku N. „Síkela byl na té vládě hodně přešlý a nenaložený, tohle prostě nechtěl,“ přidal další zdroj k tématu.

„Oznámení von der Leyenové tak bylo pro Fialu, Síkelu i tým vyjednávačů ledovou sprchou,“ doplnil k tématu Deník N.

„Fiala to musel řešit v průběhu té vlády, kdy přitom jasnou prioritou byly povodně. Napsal jí několik dost tvrdých SMS. Inovace a výzkum odmítl,“ přidal pro dokreslení čtvrtý zdroj. Fiala přitom vstupuje jako politik – kliďas, a pokud už psal ostré SMS, musel se pravděpodobně dost zlobit.

„To Fiala prostě nemohl přijmout, v Česku je to neprodatelné portfolio. Přitom není špatné, je tam docela dost peněz. Ale u nás by se to srovnávalo s ministrem pro vědu. Premiér byl proto dost tvrdý v některých odpovědích von der Leyenové,“ uvedl k jednáním jeden ze zdrojů.

Český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v rozhovoru pro server Seznam Zprávy neskrýval rozmrzelost.

„Nalijme si čistého vína, že Česko očekávalo trochu jiné portfolio. Já sám jsem téměř napevno počítal s mezinárodním obchodem. Dokonce jsme s Jozefem Síkelou minulý týden v Bruselu seděli u oběda a docela detailně jsme si povídali, jak zvládnout to slyšení a podobně,“ řekl Vondra. „Když jsem se v úterý velmi brzy ráno dozvěděl o té změně, byl jsem překvapen.“

Jednání o portfoliu pro Česko si vzal na bedra sám premiér Petr Fiala (ODS) a Ursula von der Leyenová mu tedy částečně vyhověla. „Ale v těch posledních chvílích, kdy bylo třeba co nejvíc tlačit, tak česká vláda už byla spokojená, že má své jisté, ale jiné státy v poslední chvíli zatlačily ještě víc,“ poznamenal Nerad s tím, že Síkelovo portfolio není z těch nejsilnějších a prý bude na končícím ministrovi průmyslu a novém eurokomisaři Síkelovi, zda si získá prostor, zda ukáže ostré lokty.

Síkela bude mít pod sebou 300 miliard eur a bude úkolovat na 3 tisíce zaměstnanců. Úkolem Jozefa Síkely bude si investicemi v různých regionech naklonit alespoň část Latinské Ameriky, část Asie, případně část Afriky, Síkela může investovat do afrických států, tím napomoct vytvořit pracovní místa přímo v Africe a postarat se tak o to, aby Afričané v tak vysokých počtech neutíkali do EU. Síkela může ukázat ony ostré lokty a domluvit se s různými zeměmi na dvoustranných dohodách o ekonomice a navracení migrantů v jednom balíku.

Nerad upozornil, že dosavadní eurokomisařkou pro zahraniční partnerství byla finská exministryně financí a byla komisařkou poměrně neviditelnou. Síkela by se mohl oproti finské předchůdkyni zviditelnit např. na tom, že pro EU získá ve světě suroviny, které momentálně nasává Čína.

