Dražší maso kvůli EU? Ne, je to hoax, zní od Pirátů. Článek renomovaného magazínu ale mluví jasně

Že se v EU chystá zdražení masa, je prý hoax a dezinformace. Tvrdí to pirátský europoslanec Peksa. Návrhy padly na konferenci, která podle něj nebyla nic výjimečného a nezavazuje to členy frakce k tomu, aby pro něco takového hlasovali. Ujistil voliče, že řada Pirátů maso jí. Nicméně, sám připustil, že ostatním europoslancům, tedy i ze své frakce, do hlavy nevidí a neví přesně, co kdo podporuje. A ParlamentníListy.cz vycházely ze zdroje, proti kterému snad nelze nic namítat.

Včera ParlamentníListy.cz zveřejnily článek s titulkem „Hovězí dražší o 117 Kč, vepřové o 90 Kč, kuřecí o 42 Kč. V EU se už vážně chystá zdražení masa“. Právě proti tomuto článku se ohradil europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa.

Článek označil za hoax a dezinformaci. „V článku Parlamentních listů je obviňována frakce Zelených/Evropská svobodná aliance, jejímiž členy jsou i Piráti, a sociálně demokratická frakce. Tvrzení vychází ze skutečnosti, že nizozemská organizace True Animal Protein Price Coalition (TAPP) prezentovala během konference na půdě Evropského parlamentu závěry, ze kterých vyplývá, že současná výroba masa zanechává významnou ekologickou stopu,“ tvrdí europoslanec.

Dále Peksa tvrdí, že skupina Zelení/Evropská svobodná aliance tato doporučení ani nikdy neprobírala. „Jediným zdánlivě souvisejícím bodem zařazeným na pořad jednání bylo označování vegetariánských potravin. Evropská komise totiž zvažuje zákaz názvů jako ‚sójové mléko‘ nebo ‚vegetariánské kuřecí‘ pro potraviny rostlinného původu, které jsou obdobou živočišných produktů. Převažující názor v rámci frakce byl odmítavý, což vzhledem ke zkušenosti s ‚pomazánkovým máslem‘ a ‚tuzemským rumem‘ osobně považuji za jedinou rozumnou odpověď na podobné nápady,“ dodal pro úplnost.

Peksa také uklidňoval, že pro změnu evropských zákonů je třeba souhlasu Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. „V Radě jsou reprezentovány vlády členských států. Na změnu daňových zákonů je navíc zapotřebí jednomyslného souhlasu Rady, tj. všech vlád států Unie. Z 27 států EU působí Zelení pouze ve 4 vládách (Švédsko, Finsko, Lucembursko a Rakousko), což má k zajištění jednomyslného souhlasu 27 zemí skutečně velmi daleko,“ dodal.

Peksa také ubezpečil všechny, že on a řada dalších Pirátů maso běžně konzumují. „Jsme si vědomi, že to s sebou nese značnou ekologickou zátěž. Nejsme spokojeni s podmínkami, které panují v současných průmyslových velkochovech zvířat. Mnoho z nás se snaží svou vlastní spotřebu masa cíleně omezovat,“ doplnil, ovšem se závěrečnou poznámkou, že Piráti respektují svobodu volby. „Rozhodnutí přestat jíst maso ale musí být dobrovolné s ohledem na vlastní svědomí,“ říká Mikuláš Peksa.

ParlamentníListy.cz ovšem vycházely z článku magazínu EURACTIV. Tento magazín se politikou EU zabývá již od svého založení v roce 1999 a citují z něho světová média jako CNN, The Financial Times nebo New York Times. V tomto článku se píše, že 5. února zákonodárci z řad Zelených a socialistů podpořili výstupy zprávy koalice TAPP, jež žádá, aby byl „nový cenový model“ zahrnut do Zelené dohody EU a nové potravinové strategie, F2F (z farmy na vidličku). Tuto zprávu ParlamentníListy.cz převzaly a neměnily. Titulek článku EURACTIVu zní: „Zelení, socialisté se postavili za zdanění masa, aby se pokryl dopad pěstování dobytka na životní prostředí“.

Článek zmínil i jeden z diskutujících na Facebooku. A Peksa vysvětlil, že o tom, kdo co podporuje v europarlamentu, není tak hluboce informován: „V parlamentu je 705 poslanců všech různých politických směrů. V podstatě libovolnou myšlenku si vybereš, můžeš najít někoho, kdo ji bude podporovat. Nevidím lidem do hlav a nedokážu říct, kdo by mohl podporovat zrovna toto, nicméně z toho, co vím, nepovedlo se nic podobného v žádném výboru, frakci ani na jiné podobné platformě prohlasovat. Pokud se to někde objeví jako formální návrh usnesení, můžeme na to reagovat, ale regulovat lidem, o čem si někde neformálně povídají, se nedá (a ani to není žádoucí).“

