Drsné. Klaus starší nasypal „čučkařům“ z BIS další sůl do ran. A pak se vytočil, když mu připomněli Kliniku

Druhý český prezident Václav Klaus znovu veřejně vystoupil. Během ledna již podruhé. Poté, co 1. ledna na televizi Prima naznačil, že by se mohl znovu stát prezidentem, nebo že by na Hradě rád viděl svého syna Václava Klause mladšího, toho času poslance za ODS, se ve druhé půlce vstoupení rozhodl odjistit další slovní granát. A hodil ho směrem k českým tajným službám, které označil za bezcenné. A to nebylo zdaleka všechno.

V rozhovoru pro MF Dnes zdůraznil, že jeho vystoupení na Primě bylo velmi důležité, alespoň on sám ho tak vnímá. Avšak ne kvůli otázce, zda bude kandidovat na Hrad. Odmítl také myšlenku, že by se snažil na Hrad protlačit svého syna. Před kamerami prý řešil mnohem důležitější věci a má údajně hrůzu z toho, že se tento rozhovor v novinách znovu zaměří především na otázku prezidentské kandidatury. To by si nepřál.

Za důležité považuje to, že se blíží květnové volby do Evropského parlamentu, v nichž se bude rozhodovat také o tom, jaké síly získají navrch v Evropském parlamentu. Klaus doufá, že to budou síly kritické k EU. V České republice však žádné takové síly nevidí, takže eurovolby na našem území pro Klause nebudou nijak zvlášť důležité. Ani ODS podle Klause není tou správnou stranou a exprezident v tuto chvíli neví, komu odevzdá hlas.

Za podstatné považuje snad jen to, že v kampani před volbami zazní některé otázky a odpovědi, na které se nedostane každý den.

„Za daleko podstatnější příspěvek k předvolební atmosféře považuji včerejší (středeční, pozn. red.) zprávu, podle které soudruzi z Evropské komise navrhují, abychom už konečně v daňových otázkách přešli na většinový hlasovací systém. Že to okamžitě nevyvolalo nekonečnou reakci každého demokrata v Evropě i u nás, že to není hlavním tématem dnešních médií, to se mi zdá téměř fascinující. Umožnit, aby o tom, jaká má být výše daní v České republice, rozhodovali europoslanci či eurokomisaři v Bruselu, to je přece tak zásadní zásah do všeho, že doufám, že si to všichni voliči v evropských volbách dobře uvědomí,“ vypálil Klaus.

Je možné, že tuto důležitou otázku přebilo britské hlasování o dohodě s Evropskou unií. O brexitu. Klaus se domnívá, že nejdůležitějším cílem evropské sedmadvacítky bylo ponížit Vekou Británii. Na to bychom prý neměli zapomínat. Británie prý měla být tvrdě potrestána za odchod z EU, aby už nikdo jiný o odchodu neuvažoval.

Za podobně důležité považuje i dění kolem žižkovské Kliniky. Exprezident má výroky o demokratizaci soukromého vlastnictví, či o fetišizaci soukromého vlastnictví, které používají zastánci Kliniky, za naprosto skandální a zvedá mu tlak skutečnost, že se proti těmto výrokům takřka nikdo neohrazuje a nezdůrazňuje, že soukromé vlastnictví nelze zpochybňovat. To, co si dnes dovolují zastánci Kliniky, by si po roce 1989 nedovolili ani komunisté, Klaus proto nechápe, proč je kolem Kliniky podstatně větší klid, než by čekal.

„Žijeme v politicky korektním světě, ve světě neuvěřitelné moci standardních médií i sociálních sítí. Politik ví, že když pošle policii, aby vyklidila Kliniku, bude za to karikován, zesměšňován, napadán. Jakmile policie něco udělá, bude označena za brutální a nedemokratickou. Bude to přirovnáváno k lednu 1989, kdy byl Palachův týden, a tak dále. Politici jsou neodvážní a zkrátka se toho bojí. U nás možná víc než kdekoli jinde na světě. Protože přece jen francouzská policie zasáhne, naše nikoli. Je to neodvaha politiků. Mimochodem, Kliniku považuji za neskonale důležitější než Evropské volby,“ zdůraznil.

V Evropském parlamentu prý hraje jedinec nulovou roli, takže není příliš smysl si povídat o tématu evropských voleb. Prozradil však, že než se stal prezidentem, uvažoval o tom, že vstoupí do Evropského parlamentu.

„Dnes považuji Evropský parlament za antiparlament. A vím, že role jakéhokoli jednotlivce tam není ani marginální, ale nulová. To není parlament, tam se nediskutuje, tam poslanci nemohou vystupovat s vážnými projevy. To jsou všechno nomenklaturou evropského politického systému zorganizované a připravené debaty, kde mluví jenom vyvolení. Myslím, že být v Evropském parlamentu je ztráta času. My potřebujeme vybudovat silný domácí parlament, který by řekl Evropské unii NE. Navíc představa, že bych dojížděl každý týden 800 nebo kolik kilometrů do Bruselu, mi připadá neúnosná,“ zaznělo z úst bývalého prezidenta.

Pár velmi ostrých slov pronesl i na adresu českých tajných služeb. Když byl prezidentem, nepoužíval sice tak ostrá slova jako jeho nástupce Miloš Zeman, ale v jádru se s ním prý shodoval. Zprávy našich tajných služeb dle svých slov nikdy nečetl, protože je považoval za bezcenné. Osobně má za to, že politiku je třeba dělat otevřeně a nahlas, a ne jen šermovat zprávami tajných služeb.

„Já je považuji za bezcenné. Jejich materiály jsem nikdy nečetl, protože jsem nechtěl ztrácet čas bezcennými zprávami, které většinou neobsahovaly vůbec nic zajímavého, vůbec nic přínosného. Většinou byly jen papouškováním názorů z médií, a to ještě v horší verzi. Takže na rozdíl od pana Špidly a dalších politiků jsem se zprávami těchto služeb nikdy nezabýval,“ pravil Klaus.

Za dětinské považuje i varování tajných služeb před čínskou firmu Huawei. Jednak prý používá starou tlačítkovou nokii a jednak je natolik názorově pevně ukotven, že ho nějaký tweet od hackera z Číny ovlivnit prakticky nemůže. Klaus má navíc za to, že pro obří Čínu je Česká republika jen zrnkem písku, kterému nemusí věnovat pozornost.

