Drsné hádky kvůli pomlázce a EU: Ani Velikonoce se v Česku neobešly bez nadávek a označení lidí za „blbce“

Server uvedl, že spolek Pravá česká koleda chce dosáhnout toho, aby byla mrskačka zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Informace o aktivitách spolku se však dostaly do zorného pole jednoho z evropských úřadů – pro ochranu lidské důstojnosti. České tradici tak hrozí zánik, psal server. A zmiňuje i to, že by mohla vzniknout novela trestního zákona, v němž by mohlo hrozit za nepřiměřené hrubé napadání pod folklorní záminkou omlazení i odnětí svobody.

V recesistickém textu pak „hovoří“ právnička Květoslava Suchá z Ministerstva spravedlnosti. „Pokud se chce Česká republika zařadit po bok demokratických zemí západního střihu, musí začít respektovat práva žen na bezpečný pobyt doma i mimo bydliště, a to po celý rok včetně Velikonočního pondělí,“ uvedla mimo jiné Suchá.

Text si záhy začal žít vlastním životem, když jej sdílela například SPD Libereckého kraje, a rozpoutala se velká diskuse.

Když pak byli administrátoři upozorněni, že jde o aprílový žertík, zareagovali po svém.

Odkázali však na recesistický článek Ondřeje Féra ze serveru EUportal.cz, jenž byl umístěn v sekci Humor. Byl z roku 2011 a pojednával o tom, že by mohla být pomlázka vskutku zakázána Evropskou unií.

Diskusi z facebookového profilu SPD Libereckého kraje následně sdíleli ve skupině Tomio Okamura mi dal ban. „Na iDNES.cz napsali aprílový článek o tom, jak nám EU chce zakázat koledování. Písemný souhlas se sešleháním, 3 roky odnětí svobody, právnička Suchá, předseda Vrba...“ píše se zde u obrázku k výběru z diskusí.

Celou věc na svém facebookovém profilu okomentoval také šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper. „Jaký je rozdíl mezi IQ voliče SPD a průměrnou letní teplotou? Žádný... ‚EU nám chce zakázat pomlázku!“ To jde v rychlosti vyčíst z aprílového článku na serveru iDnes.cz, který pobavil nejednoho čtenáře. Ovšem jsou i takoví čtenáři, kteří recesi nepochopili a sdílejí ho jako fakt. Například oficiální stránka SPD Tomia Okamury v Libereckém kraji. Tu administruje Bronislav Kalvoda. Třetí na kandidátce SPD pro sněmovní volby v kraji,“ poznamenává mimo jiné Cemper.

Reakci na vtípek na serveru iDnes.cz si neodpustil ani šéfredaktor serveru Britské listy Jan Čulík.

„Nevím, jestli to bylo moudré – v českém prostředí se dost dobře nedá publikovat satira ani ironie, protože k tomu, aby mohla fungovat, se musí jasně odlišit od pevného, civilizovaného hodnotového systému, a ten v ČR není, tak lidi většinou nepoznají, že si z nich někdo dělá legraci, a věc vezmou vážně. Tuto nepevnost hodnotového systému i vlastně nefunkčnost satiry a ironie v českém prostředí (autor potvrdil; doplněno red.), když pod svůj publikovaný aprílový článek byl nucen explicitně napsat, že jde o apríl,“ zmínil Čulík.

„Přestože iDnes výslovně napsala, že článek o snahách EU zakázat velikonoční bití žen pomlázkou, je aprílový vtip, vyvolalo to v české společnosti zuřivost a vlnu xenofobniho nacionalismu,“ poukázal následně Čulík na diskuzi a na to, že i tito lidé mají volební právo.

„Můžete samozřejmě tuto spodinu odepsat a bagatelizovat. Jenže tihle lidé mají také volební právo a hrozí, že uvrhnou Českou republiku do katastrofy. Řešit se to asi nemůže konstatováním, že to jsou prostě blbci, že se nemusíme starat. Musíme,“ vybídl důrazně.

„Měla by vzniknout celonárodní diskuse, co s tím. Chytře o tom píše Jiří Hlavenka,“ poznamenal Čulík a ocitoval Hlavenku. „Spontánní reakce je, že jsou to velmi, velmi hloupí lidé. Já si jistý vůbec nejsem – nezdá se mně pravděpodobné, že by voliči Okamury byli naprostým mentálním dnem společnosti. Mohou být klidně někde okolo průměru. Spíš se zde děje něco, co pořád neumíme dobře popsat, ač se snažíme, a už vůbec na to neumíme najít lék,“ uvedl Havlenka a všímá si diskuzí v těchto skupinách, nazývaných hodnotová ghetta.

„Je v tom až mentalita davu – poutník přijde zdálky do města, tam na náměstí dav křičí ‚Ukřižovat!‘, poutník neví co a jak, ale za chvíli to křičí taky. Převezme názor davu – jakýkoli,“ dodal.

Podobný vtípek s pomlázkami pak zveřejnil i server OlomouckáDrbna.cz. „Pomlázka, která je v některých částech Moravy známá jako tatar, kocar nebo šibačka, letos nebude moci být delší než dvacet centimetrů. Jde o novou vyhlášku Ministerstva obrany,“ uvedl.

