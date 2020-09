Drtinová uzemněna: To byste se divila! Šéf Motola Ludvík o viru a Prymulovi

Po jmenování Romana Prymuly do funkce ministra zdravotnictví do DVTV zavítal muž, který Prymulu na ministerstvo přivedl. Bývalý ministr za ČSSD a současný ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík odhalil, kolik má nakažených pacientů i pracovníků. A také proč mu nakažení blokují lůžka. Vojtěch podle něho neselhal, ale nemá takové zásluhy, jak se tvrdí. A že by při 120 tisících nakažených zkolabovalo zdravotnictví? I to je podle Ludvíka jinak, bojí se hlavně, že zavřou školy a sestry vyrazí pečovat o své děti.

Ředitel Motola hned zpočátku mluvil o promořenosti a o tom, jak je důležité zjistit, kolik procent obyvatel se skutečně setkalo s koronavirem, protože to by mělo být základem pro rozhodování o opatřeních. Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 971 lidí

Věnoval se i projevu Andreje Babiše. V něm premiér uznal, že polevil, ale Ludvík poznamenal, že podle něho donutit lidi nosit roušky od března tohoto roku do dubna následujícího roku je nemožné. Že roušky pomáhají, je dle něho mantra podpořená studiemi, ale je dle něho třeba brát ohled i na to, co lidé vydrží. Roušky prý pomáhají v sezóně respiračních chorob, která dle Ludvíka ještě nenastala, a v létě nebyla určitě. Pokud jde o to, zda se měly roušky nosit přes léto, dle ředitele Motola na to odpoví až studie promořenosti.

Co se týče novopečeného ministra Romana Prymuly, Ludvík ho označil za „správného muže na správném místě ve správnou dobu“. Ocenil, že Prymula je na viry specializován, také jak vedl hradeckou nemocnici a že jako bývalý náměstek se nemusí na ministerstvu zorientovávat.

Že by Adam Vojtěch selhal jako ministr zdravotnictví se podle něho říci nedá. „On je mimořádně pracovitý člověk, to jeho pracovní nasazení, kdy tam přišel kolem 6 ráno a chodil domů někdy kolem půlnoci, to bylo skutečně obdivuhodné,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví. Ale na post ministra je podle něho nutné jít s dostatečnou znalostí oboru. „Tam musíte vědět, kdo je jaká skupina, jakým způsobem tam mezi sebou lidé komunikují, jakým způsobem tam tečou peníze, je to velmi složitý obor.“ A Vojtěch na ministerstvo dle něho přišel jako „nepopsaný list“. Drtinová dodala, že Vojtěch jako nepopsaný list nevadil do té doby, než hnutí ANO dle průzkumu Kantaru spadlo o 4 procentní body. A Ludvík se vyvlékl, že to je otázka pro premiéra, nikoliv pro něho.

Drtinová se tedy zeptala jinak, zda je to, že Češi byli nejlepší a teď jsou třetí nejhorší v Evropě, prací ministra. Ludvík se svěřil, že toto sebemrskačství nemá rád. Dodal, že se od jisté chvíle rozjelo testování a s ním i počet pozitivních. A že chybí data o tom, kolik je reálně nakažených. Kolik na jednoho objeveného je neobjevených. Drtinová ovšem dále exministra grilovala, zda bylo dovolání Vojtěcha politické.

Ludvík prohlásil, že výměna ministra zdravotnictví je v Česku už folklór a od roku 1989 nedokončil mandát ani jeden. Že bude nejpozději ve třetím roce vyměněn, s tím prý už musí ministr počítat. I s velkým tlakem, který je na tomto ministerstvu. „Já bych mohl jmenovat ministry, kteří odskákali politické problémy svého šéfa,“ pousmál se kandidát na senátora.

Výsledkem jarního ekonomického utažení dle ředitele bylo, že se nezahltily nemocnice, což je vysoce důležité.„Jediné opravdu klíčové číslo je počet pacientů na oxygenoterapii a na umělé plicní ventilaci. To jsou jediné dva parametry, které je potřeba sledovat, protože když to budete mít bezpříznakové nebo s lehkými příznaky, tak určitě neumřete. Když budete v té nemocnici včas na té oxygenoterapii, tak také neumřete.Samozřejmě, ten ventilátor je určitě větší problém, ale zase na druhou stranu, to mě překvapuje v té Velké Británii, kde prostě vemou ventilátor, postaví do nějaké veletržní haly a tam k tomu postavěj medika nebo sestru. To je úplně šílené, protože s ventilátorem to musíte velmi dobře umět. A když to neumíte, tak tomu člověku spíš ublížíte, než abyste mu pomohli,“ vysvětloval ředitel Motola, co se v Česku podařilo. A musí se to prý podařit znovu.

Uvedl, že byl kamenován na twitteru za to, že řekl, že si musí všímat těch, kdo mají klinické a vážné klinické příznaky. Lidé prý žijí v domnění, že se jedná o procenta infikovaných. Ale Ludvík podotkl, že jde hlavně o to, do jakých sociálních a zdravotních skupin se virus dostal. „Pokud se dostal do nějaké opravdu rizikové zdravotní skupiny, tam ta smrtnost může vyletět opravdu dramaticky nahoru. Pokud se tam nedostane, tak to může být daleko méně, než dělají tahle procenta. Ale spousta lidí má v hlavě, že bude 100 000 nakažených, z toho jeden tisíc na umělé plicní ventilaci, ale ono to tak nefunguje,“ upozornil.

Uvedl statistiky z Motola. 25 hospitalizovaných, 2 na umělé plicní ventilaci. A přidal další pikantnost. „Tam je 16 lidí, kteří jsou bezpříznakoví, patřili by na LDNku k doléčení. Ale protože LDNka je jedno z těch rizikových pracovišť, kam si v žádném případě covid nesmím pustit, tak těch 16 lidí blokuje lůžka na infekci, ale oni tam v podstatě nepatří. Takže ta ošidnost těch statistik hospitalizovaných, tohle je takový hezký důkaz toho, že ta čísla musíte správně pochopit.“ Pacienti se nezhrošují, nejstarší dáma je ročník 1927. „Velmi čilá paní, která se z toho dostává skvěle, což je taky důkaz toho, že ten věk není zas tak rizikový faktor,“ poznamenal ředitel a dodal, že větší rizikový faktor je nadváha, prý mají hospitalizovaného čtyřicátníka s váhou 170 kilo. O prázdninách prý byly chvíle, kdy na infekčním nebyl hospitalizován nikdo. Nyní je počet malý, ale statistici varují, že může nápor přijít. A pochlubil se, že za celé období měli všehovšudy jen dva zdravotníky, kteří od pacientů covid chytili.

Drtinová pak vytáhla statistiky nakažených lékařů a sester. A Ludvík seznal, že nakažených v obou případech přibývá, ale většinou se jedná o mladší ročníky. A nemoc si přinesli z domova. „Většinou to dostali v rámci rodiny nebo... Já nechci říkat, že chodí do baru. Ale v rámci takových aktivit, festivalů a podobně,“ pravil. Z 25 nakažených lékařů jich 24 dostalo nemoc doma. I když jedna nakažená sanitářka prý nakazila 4 další kolegy.

Moderátorka se zeptala, zda právě počet nakažených lékařů a sester není tikající bomba, ale Ludvík oponoval, že to by bylo uzavření základních škol a školek, což by odstavilo spoustu sester a lékařek. Kvůli tomu by se pak dle Ludvíka musel omezovat základní operační program, do čehož se mu nechce. Pokud jde o počet nakažených sester v Motole, ředitel z hlavy nevěděl, ale odhadl počet na nižší desítky. Z celkového počtu asi dvou tisíc.

Zmíněna byla slova ministra vnitra Jana Hamáčka, který připustil, že při 120 tisících nakažených už může být ohrožena lůžková péče, ale Ludvík opět doplnil, že tam zcela záleží na tom, v jaké skupině nakažení budou. V kategorii 0 až 29 let systém určitě zahlcen nebude. Ve vyšším věku však rizika a komorbidity stoupají. Vysoký tlak a diabetes dokonce Ludvík označil za českou národní chorobu.

Co Ludvík odmítl, byla slova, že Vojtěch našel resort v rozkladu, protože ho Vojtěchovi odevzdával. A dodal, že e-recepty zaváděl on. „Koneckonců, můj náměstek pro zdravotní péči byl Roman Prymula,“ odtušil. Následovala diskuse o Prymulově minulosti a Ludvík uvedl, že ho překvapuje, že náměstek nedostal prověrku. I pokud se týče hradecké nemocnice a střetu zájmů, Ludvíkův názor je, že Prymula nespáchal nic nezákonného.

Drtinová se zeptala, zda se bojí, že přijdou „tvrdá plukovnická opatření“. Ludvík se zasmál, že kdo byl na vojně, ten ví, že tam sice bylo hodně důstojníků, ale pokud někteří byli normální lidé, tak to byli právě vojenští lékaři. Prymula se dle jeho názoru více než jako plukovník chová jako šachista, v čemž vyniká, a je o pár tahů napřed.

Bývalý ministr si také stál za svým prohlášením, že se jedná o mediální virus. „Kdybych vytřel vaši redakci, tak bych objevil takové široké spektrum virů, že bychom se nestačili divit,“ poznamenal. Jsou podle něho daleko horší viry a covid je jen „rozcvička“. Navíc kvůli covidu pak lidé prý nebudou správně reagovat na tyto skutečně vážné hrozby.

O co by se lidé měli snažit, je dle Ludvíka zachování co nejvíce normálního života. I zakazování sportovních utkání bez přítomnosti diváků prý není rozumné. Měl by se podle něho najít kompromis, na utkání by třeba mohlo méně lidí, ale měli by tam dle ředitele Motola chodit. To samé v kultuře. „Já z některých epidemiologů úplně cítím, že jim by se nejvíc líbilo nám nasadit roušky věčně. A já si prostě myslím, že to nejde. Součástí evropské kultury je, že my se poznáváme z obličeje, že vidíme své emoce, že tímhle způsobem čteme v člověku. Toho nás roušky zbavují a já bych byl hrozně nerad, kdyby to tak zůstalo věčně,“ prohlásil. Doplnil, že ministr zdravotnictví má k dispozici celou škálu odborníků a doufá, že z nich dokáže vytáhnout ten správný kompromis restrikcí a uvolnění, aby se žilo co nejnormálněji. „Protože posledního půl roku fakt normálně nežijeme,“ pravil.

