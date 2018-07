Drtivá většina podnikatelů je na rozdíl od Babiše poctivá. Kalousek viděl v TV ministryni a neudržel se

Dlouholetá prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková se v roce 2018 stala ministryní průmyslu a ochodu ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše jako nominantka jeho hnutí ANO. Když měla moderátorovi Martinovi Veselovskému odpovědět na otázku, zda nepovažuje za problém, že je Babiš stíhán za možný dotační podvod ve výši takřka 50 milionů korun, odpověděla jasně. Nevidí to jako problém.

„Ono to trestní stíhání samo o sobě není zcela relevantní, se domnívám, ale já nejsem soudce, abych to posuzovala. Je to můj názor. Takhle se chovala velká většina podnikatelů, kteří si žádali o dotace a trestně stíháni nejsou,“ podotkla dáma. Babiš podle ní čelí politické kampani, která je proti němu soustavně vedena. „Politická (kampaň) to ano. Já nechci hovořit o kampani mediální, ale politická určitě, protože postavit si své volební programy jenom tady na tomhletom, to je jednoznačně politická kampaň,“ pravila ministryně.

Ale voliči ukázali, že této kampani nepodlehli, což je podle Novákové podstatné.

Většina jejich známých a přátel prý navíc necítí jako problém, že působí ve vládě trestně stíhaného premiéra, kterou navíc podporují komunisté. Z přibližně 4500 kontaktů, které má Nováková v telefonu, se prý jen jeden vyjádřil, že absolutně nesouhlasí s tím, že Nováková v této vládě zasedla. Na fungování kabinetu se dáma dívá čistě pragmaticky. Tato země potřebuje vládu a vláda funguje. „To je politický pragmatismus, tady jiná možnost nebyla,“ vyjádřila svůj názor ministryně.

Paní ministryně svými slovy zvedla ze židle předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. „Důrazně žádám ministryni Novákovou, ať neuráží podnikatele. Drtivá většina z nich je na rozdíl od Andreje Babiše poctivá,“ napsal Kalousek na sociální síti Facebook.

autor: mp