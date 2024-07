Drulák: Záraží mě, že síly demokratů, Deep State nechají jít Bidena na jatka

Po nepřesvědčivém vystoupení současného amerického prezidenta Bílého domu Bidena s protikandidátem Donaldem Trumpem napsal americký deník The New York Times, že by měl z prezidentských voleb odstoupit. Také Drulák by byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. „Ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za válku na Ukrajině a spoustu dalších věcí ve světě. Výměna nemusí možná nic změnit, ale alespoň je naděje, že se něco stane. Ale pokračování toho, co tam je, si nepřeji, aby to pokračovalo. Budu rád, když Biden bude kandidovat a Trump ho pak v těch volbách vykuchá,“ řekl pohledem Evropana.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 21734 lidí X-Talk směrem k Bidenovi.

Úvodem se Drulák věnoval povolebnímu vyjednávání na půdě Evropského parlamentu. Prozradil, co by doporučil koalici Motoristů sobě a Přísahy, která je překvapením eurovoleb a která usiluje o euroskeptickou frakci Evropští konzervativci a reformisté (ECR), jejíž členem je i ODS. „Mají asi dvě možnosti, jedna možnost je ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem, pochopil jsem to tak, že oni tuto možnost zvažují,“ podotkl Drulák.

„Pro mě základním problémem evropských konzervativců a reformistů – kde je ODS, polský PiS a právě Meloniová bych dnes řekl, že je hlavní postava – je jejich naprosto nekritický atlantismus. V době války na Ukrajině, která začala skutečně jako angloamerický projekt a do níž jsme se nechali zatáhnout, podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující,“ poukázal.

Doslova to označuje za vazalství. „To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za niž my neseme obrovské náklady, Spojené státy nesou náklady minimální a celkem jim vyhovuje, že Rusko je celkem zaměstnáno a mohou ho oslabovat. Děje se tak ale především na úkor Ukrajinců, které to zničí, a na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze.

„Takže Američany to vychází dost levně a myslím, že tuhle hru musíme skončit,“ zdůraznil a dodal, že frakce Evropští konzervativci a reformisté je „nejvíce proamerická akce v celém Evropském parlamentu“. „Jestli chtějí jít Motoristé a Přísaha tímto směrem, tak by měly zvážit, jestli od nich toto jejich voliči skutečně očekávají. Mají v sobě trochu protestní étos a ten se mi pojí s tím, že by se věci v Evropě měly dělat zásadně jinak a bez poručnictví Spojených států,“ dodal Petr Drulák.