Drž hubu a krok, heslo doby. A ještě nám ho zdůvodní vědecky. Petr Žantovský nevěřícně četl studii podivného profesora

TÝDEN V MÉDIÍCH Není tak daleko za námi doba, kdy heslem dne byla výstižná věta „drž hubu a krok“. Petr Žantovský se obává, že ty časy možná zas nejsou ani tak daleko před námi, přičemž vychází ze zveřejněných doporučení, aby lidé při ochraně před nákazou covidem mluvili na veřejnosti méně hlasitě nebo vůbec. Do aktuálního přehledu mediálních zajímavostí zařadil také informaci o tom, jak se demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden opřel do těch, co při výuce sveřepě trvají na tom, že žárovku vynalezl běloch Edison, když se přitom o objev zasloužil černoch.

reklama

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 18556 lidí

Svět ve třech různých podobách, jimž by ale před pár lety stěží někdo uvěřil, tvoří obsah nejnovějšího přehledu mediálních zajímavostí. „Úžasný coming out se podle úterních informací Seznam Zpráv vydařil mezinárodní, možná nepsané, ale zcela jistě existující covid-mafii. Podle jakéhosi serveru The Athletic by se prý ‚šíření onemocnění covid-19 snížilo, kdybychom na veřejných prostranstvích mluvili méně hlasitě nebo vůbec‘. Podle serveru je prý vedle roušek jedinou zaručenou antivirovou taktikou ticho,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Potvrdil to údajně i jakýsi profesor z University of Colorado Boulder Jose Jimenez. „Mimochodem, toto jméno jsem na stránce té univerzity mezi pedagogy hledal marně. Že by ‚fejk‘ z dílny Seznam Zpráv? Nicméně tomuto ‚profesorovi‘ jeho zřejmě pochybná existence neznemožnila, aby prý prohlásil toto: ‚Pravdou je, že kdyby všichni na měsíc nebo dva přestali mluvit, pandemie by pravděpodobně sama zmizela‘. Jimenez tak nejen zdůraznil důležitost sociálního distancování, ale dokonce by podle něj bylo bez jakékoli komunikace pro koronavirus šíření mezi lidmi mnohem obtížnější,“ poukazuje mediální analytik na profesorovy zveřejněné závěry.

Heslo drž hubu a krok nahradí taktika nasaď si roušku a mlč

Jako vzor je nám předkládáno Japonsko, které prý vyniká malou sociální kontaktností a minimální žvanivostí, zejména na krátkou vzdálenost mluvčích. „Jak se doslova píše, ‚japonští cestující zpravidla dodržují neformální pravidlo, podle něhož se v soupravách metra mají vyhnout hlasitým rozhovorům, případně nemluvit vůbec‘. Zatímco tedy podle webu ‚New York utrácí 15 milionů dolarů, v přepočtu přibližně 336 milionů korun, měsíčně za sprejování metra antimikrobiálními spreji, Japonci udržují metro v bezpečí levnější taktikou: Nasaď si roušku a mlč‘. Podle onoho Jimeneze, pokud je to vůbec existující osoba, jsou prý nejvíc nebezpečné ‚hlasité restaurace nebo bary, kde lidé musí hlasitě mluvit, aby se slyšeli‘,“ podotýká Petr Žantovský.

To je podle něj opravdu hodno svrchu užitého pojmu coming out. „Tím se obvykle označuje situace, kdy homosexuál zveřejní svou specifickou orientaci, prostě vyjde s pravdou na světlo boží. Zde se koná něco jiného. Ozřejmuje se, proč možná také náš dnešní svět má neustálou předložku covid. Vždyť to dobře známe z minulosti. Není tak daleko za námi – a bojím se, že ani před námi – doba, kdy heslem dne bylo, respektive bude, výstižná věta ‚drž hubu a krok‘. Jestliže se sešikovaným médiím, farmafirmám a politickým vyčůránkům podaří ten ďábelský trylek učinit z nás opět schizofreniky, kteří venku mlčí a doma u televize neškodně skuhrají, pak je ten huxleyovský ‚krásný nový svět‘ už opravdu na dohled. Tedy: Kupředu levá, zpátky ni krok!“ vybízí mediální odborník.

Prvenství pro Rusy i díky objevu automobilu či parního stroje

Podobné chuťovky nabízí dnešní mediální přehled ještě dvě. „Když už vzpomínáme na minulost ještě živou, mnozí z nás dostali někdy do ruky velmi tlustou a těžkou knihu ‚Encyklopedie ruských prvenství‘. Původně vyšla v roce 1933 v Sovětském svazu a pak v jakési kompilační verzi i u nás, a to v nakladatelství Aurora v roce 1994. Opravdu stojí za to v ní zalistovat. Dozvíme se například, že žárovku vymyslel jistý mužik Jabločkov pod názvem Jabločkovova svíčka, jen tehdejší carští ignoranti odmítli zavést do vesnice elektřinu k praktickému vyzkoušení,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: Známý moderátor ČT lhal ve vysílání. Petr Žantovský podal stížnost a... tady je odpověď Pan Václav Moravec jednoduše lže. Podpásovka veškeré etice. V normální veřejnoprávní televizi by musel okamžitě vystřelit. Drtivý rozbor od Petra Žantovského Že jsou lidé spokojeni s koncesionářskými poplatky? Průzkum na objednávku! Petr Žantovský se dočetl něco jiného. To v ČT nepotěší Budeme otroky? Z Bruselu se valí věc jak od Koniáše. Žantovský ukazuje, v čem má prsty Jourová

Nebo pověstný vynálezce a konstruktér Šamšurenko vymyslel v roce 1752 automobil. „Vlastně samochodnuju koljasku bez lošaděj. Měl i tachometr, tedy času věrstoměrky. Samochodnaja koljaska jezdila sama, ale dodnes se nezjistilo, na jaký pohon. Parní stroj vymyslel Polzunov, první motorový let Možajskij, závěsný kluzák další mužik Kuzma, bezdrátovou telegrafii Popov, tank vynalezl Menděljev, dieselův motor negramotný mužík Nikiforov a nazval ho Něfťanka, ponorku ruský šlechtic uvězněný v Petropavlovské pevnosti. Sověti vynalezli elektrické traktory na kabel nebo pšenici s pěti klasy a tak dále a tak dále,“ směje se mediální analytik.

Černoch vynalezl žárovku, žádný běloch jménem Edison

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 40% Neobávám 17% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 43% hlasovalo: 12926 lidí

Pobavilo ho, že k objevitelům takových objevitelů se aktuálně přidal i Joe Biden, demokratický kandidát na prezidenta USA. „I když nemělo by se spíše už správně říkat ‚liberálně demokratický‘? Prohlásil totiž: ‚Žárovku vynalezl černoch, ne Edison‘. Píše o tom třeba nedělní Echo 24, že během návštěvy Kenoshy ve Wisconsinu demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden tvrdil, že žárovku nevynalezl Thomas Alva Edison, ale černoch. Biden měl projev v luteránském kostele po setkání s rodinou Jacoba Blakea, který byl v srpnu postřelen policistou, když neuposlechl výzvu, aby se vzdal, a místo toho postupoval dál ke svému autu. Prezidentský kandidát v něm slíbil zlepšení situace v oblasti rasové spravedlnosti, pokud vyhraje volby,“ připomíná Petr Žantovský.

Kdyby jen to. Odsoudil také podle svých slov nedostatečné zastoupení ve výuce historie. „Proč, proboha, neučíme historii na hodinách historie? Černoch vynalezl žárovku. Žádný běloch jménem Edison. Je toho tolik. Věděl to někdo?“ řekl pateticky vzdělanec Biden. „Kdo přesně podle něj stojí za vynálezem žárovky, demokratický kandidát nezmínil. Pravděpodobně myslel amerického vynálezce Lewise Howarda Latimera. Ten pracoval jak na vývoji žárovky, tak na vývoji telefonu. Svého času působil také ve výzkumném týmu Thomase Edisona. Podle všeho ale jen technicky vylepšil již komerčně životaschopnou žárovku, kterou vynalezl Edison, aby se mohla uplatnit pro širší využití,“ vysvětluje mediální odborník.

Ani Agatha Christie neunikla chapadlům politické korektnosti

Ale doporučuje počkat si, s čím přijde Joe Biden příště. „Tipuji si, že se dozvíme, že průkopnici ostřelovacích dalekonosných pušek nevymyslel Joseph Whitworth v roce 1854 (dostřelila až 1800 metrů, byla užívána konfederační armádou ve válce Severu proti Jihu), nýbrž mladý indiánský myslitel z kmene Čejenů jménem Dlouhé péro. Není jen známo, zda pocházel z čejenského podkmene Hmésehese (Jedlíci), Heév?hetaeo’o (Lidé provazů), Hotamétaneo’o (Psí lidé) či Oévemanaho (Strupovití). Jisté však je, že to nebyl běloch, a tudíž se k vynalézání snajperských pušek znamenitě hodil,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

A do třetice dnešní povídání nabízí něco literární klasiky. „O této vskutku úžasné novince informují souběžně servery iDnes a Echo 24. Jedna z nejslavnějších detektivek mistryně tohoto žánru Agathy Christie Deset malých černoušků bylo přejmenováno. Žádá si to prý doba Už to nebude ‚Deset malých černoušků‘. Černoušci musí pryč. Nový titul někdejšího celosvětového bestselleru zní: ‚Bylo jich 10‘. Nešlo ale jen o změnu titulu, v návaznosti na něj bylo nutné provést řadu textových úprav. ‚Když byla kniha napsána, jazyk byl jiný a užívala se dnes už zapomenutá slova,‘ vysvětluje své rozhodnutí pravnuk slavné autorky detektivek, který k té zhůvěřilosti dal prý souhlas,“ kroutí nad tím mediální analytik hlavou.

Někomu hrabe, je líný si zjistit fakta a vystačí si s nálepkami

Román vyšel poprvé v Británii v roce 1939 pod názvem „Ten Little Niggers“ a titul se změnil až v 80. letech. „Původní název nebyl ve Spojených státech nikdy použit, tam kniha vyšla pod názvem ‚Ten Little Indians‘. Ve Franci vyšla detektivka v roce 1940 jako ‚10 petits nègres‘. Už loni internetový gigant Amazon France, který podporuje současné levicové kulturní hnutí, stáhl knihu z prodeje, aby vyhověl revoluční poptávce. Asi by bylo správné doplnit, že písnička ‚Ten Little Nigger Boys‘ je sto let staré americké dětské rozpočítadlo, které za tu dobu mělo desítky, možná stovky interpretů – na YouTube jsem dokonce narazil na provedení indické bollywoodské hvězdy Preeti Sagar z roku 1983,“ prozrazuje Petr Žantovský.

Domnívá se, že jen šílenec smyslů zbavený by všechny ty zástupy umělců, kteří chápou nadsázku v dětské písni a nepotřebují ze sebe za každou cenu dělat „hate-free“ celebritu, podezíral z rasismu. „Stejně jako to rozhodně nebylo možné u samotné Agathy Christie. A druhá verze – Ten Little Indians je rovněž dětská říkanka, kterou na desky natočil dokonce i rock´n´rollový klasik Bill Haley v roce 1954. Ba ne, všechno je jinak. Tady prostě někomu hrabe, je líný si zjistit fakta a vystačí si s frázemi a nálepkami. A my ostatní na to koukáme a můžeme si ukroutit hlavu – než se rozhodneme se podvolit. Jen abychom nedopadli jako v tom slavném a bohužel prorockém románu Podvolení Michela Houellebecqa. Kdo jste nečetli, vřele doporučuji. Není to velká literatura, ale zdrcující memento,“ dodává mediální odborník.

Psali jsme: Zemanofobní text u Šafra nadzvedl Petra Žantovského. Ač nerad, zveřejnil tedy něco o Havlovi. Nepříjemné čtení Patro jenom pro černochy? Afroamerická angličtina? Barbie na vozíčku? Petr Žantovský přináší varovné srovnání z historie Bylo by dobré zavřít Českou televizi. Po výstupech Jakuba Železného dospěl Petr Žantovský k radikálnímu řešení Rejžek, nový chartista. V roce 2020. Tak já vám povím, co dělal v roce 1977 a jak si potom žil. Petr Žantovský jen žasne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.