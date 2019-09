Důchody? Stát se o vás nepostará. Řekněte to lidem. Z rozhlasu zní vážná slova

David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu zhodnotil plány ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na důchodovou reformu. To, co Maláčová chystá, prý vůbec reformou není a stát by měl nahlas říci, že selhává v zajištění důchodového systému. Marek trvá na tom, že potřebujeme reformu tohoto systému.

Státem garantovaný důchod představuje pevnou částku, kterou by měl dostat každý senior bez ohledu na to, kolik peněz sám do systému odvedl, když byl ekonomicky aktivní. „Principiálně si myslím, že to není špatný nápad, ale problém je v tom, že to v podstatě vůbec neřeší důchodovou reform... velká důchodová reforma by byla potřeba,“ varoval důrazně ekonom.

„Lidem je třeba otevřeně a často připomínat, že se o ně důchodový systém nepostará, takže se po svém důchodovém zajištění musejí začít poohlížet tak trochu sami,“ zdůraznil ekonom s tím, že stát může otevřeně přiznat, že selhává v udržení důchodového systému a občané na tento systém zkrátka nemohou spoléhat.

Pokud se má něco změnit, stát může zvýšit různé daně, aby se v systému dostalo více peněz. Další možností je posouvat věkovou hranici odchodu do důchodu.

Marek důrazně odmítl návrh Maláčové na zavedení tzv. bankovní daně. „Pokud by fiskální politika nebyla rozhazovačná, pokud by stát nerozhazoval peníze v době ekonomického růstu, tak jsme nemuseli vymýšlet žádné takovéto daně,“ konstatoval Marek s dovětkem, že nejen banky si rozmyslí, zda v Česku budou dál investovat, pokud jim bude hrozit, že jim stát z účtů vybere víc peněz.

Podstatně rozumnější cestu, jak do rozpočtu dostat více peněz, vidí Marek v rušení celé džungle různých daňových výjimek, které máme v Česku.

