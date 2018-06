Dušan Tříska chválí Severní Koreu? Ani se nedivím, vždyť je to estébák, napsal romský aktivista Kostlán

Publicista František Kostlán se pořádně zostra pustil do jednoho z otců české privatizace – do Dušana Třísky. Českého ekonoma ani trochu nešetřil. Slovní ránu od Kostlána dostali také exprezident Václav Klaus, Andrej Babiš (ANO), ODS a komunisté.

V komentáři uveřejněném na blogu Aktuálně.cz se František Kostlán podivuje nad tím, proč jeden z otců české privatizace vychvaloval totalitní komunistický režim v Severní Koreji, a to přímo na obrazovkách České televize. V KLDR to prý vůbec není tak hrozné, jak se říká. Tříska o tom podle svých slov ví své, neboť měl možnost v KLDR přednášet a udělal si vlastní názor.

„Ten obrázek, jak je Severní Korea prezentovaná v mainstreamových médiích, je výrazně zkreslenej. Je furt prezentovaná jako strašnej koncentrák, gulagy a mučení lidí, strašná nesvoboda, zavřou vás tam a zbijou…,“ padlo z Třískových úst s tím, že realita je jiná. Země je prý přece jen svobodnější, než se u nás říká.

Kostlána prý Třískova slova ani příliš nezarazila. Vzpomněl si totiž, že Dušan Tříska býval agentem komunistické Státní bezpečnosti. To ovšem nebylo to jediné, co Kostlán připomněl. „Tříska je blízkým přítelem Václava Klause, v devadesátých letech byl náměstkem ministra financí a byl společně s Tomášem Ježkem „architektem kupónové privatizace“, díky které se Klaus stal pro tu chvíli slavným a uznávaným politikem. „Tento způsob transformace společně s některými zákony (například nemožnost přezkoumání privatizačních projektů soudem) umožnil tunelování, rozkrádání ve velkém, masivní korupci a všudypřítomný klientelismus,“ napsal.

Privatizace byla podle Kostlána vymyšlena tak, aby z ní profitovaly především bývalé komunistické kádry, které mohly při startu podnikání využít svých kontaktů. Klasickým příkladem člověka, který se dokázal rychle zorientovat a využít situace, byl taktéž spolupracovník StB a dnešní premiér Andrej Babiš. „Byli a jsme to my, daňoví poplatníci, kdo musí dodnes splácet to, co si jiní pro sebe nakradli,“ napsal k tomu Kostlán.

Podle publicisty není pochyb o tom, že v KLDR umírají lidé – hlady i ve vězeních. To je fakt, který nelze zpochybňovat, o to zajímavější prý bude, jak se k Třískovu výroku o KLDR postaví ODS. Pokud bude mčet, bude to prý znamenat, že se strana za desítky let nezměnila.

