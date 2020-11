Dva metry vás nespasí. Český doktor z USA radí ke covidu

Profesor Zdeněk Hel působící na University of Alabama se rozhodl se svými česky a anglicky mluvícími spoluobčany podělit o pár rad, jak se chránit proti nemoci covid-19. Nahlédněte.

Jak se chránit proti nemoci covid-19? Profesor Hel, který působí na jedné z amerických univerzit, se rozhodl sepsat pro lidi pár rad, jak se chránit proti nemoci covid-19. Na podzim a v zimě je to podle pana profesora, lékaře, o něco složitější než v létě, protože v chladném vzduchu virus přežívá déle a tím se i lépe šíří.

Na ochranu před virem prý proto dvoumetrové rozestupy nestačí. Lidé by mezi sebou měli udržovat delší vzdálenosti. „Je velmi obtížné chránit se před infekcí aerosolem. 2 metry nestačí. Představujte si aerosol jako cigaretový kouř. Držte se co nejdále od ostatních lidí,“ napsal Hel.

K tomu, aby se člověk nakazil, stačí podle pana doktora pár vteřin, takže lidé by měli osobní kontakt s dalšími jedinci omezit na minimum. Ani by neměli jezdit výtahem.

„Nepoužívejte veřejnou dopravu, výtahy, nevstupujte do vnitřního prostoru, kde se lidé shromažďují. Jste-li uvnitř, vždy noste masku. NEVSTUPUJTE DO HOSPOD, BARŮ, RESTAURACÍ, NEBO TĚLOCVIČEN. Venkovní prostory jsou bezpečnější než vnitřní. Snažte se co nejvíce pracovat z domova,“ nabádal své spoluobčany.

Pokud jde o roušky, podle pana profesora není třeba kupovat ty nejdražší. Člověka prý ochrání i ty levnější. Ale měly by to být roušky třívrstvé a především by měly dobře těsnit. Dobrá těsnost roušky je základ. Naprosto zásadní je nosit roušku nataženou i na nose. A prý je třeba ji každý den vyprat.

Pan profesor ve shodě s dalšími odborníky taktéž nabádá své spoluobčany, aby dodržovali základní hygienická opatření, především si často myli ruce i obličej.

„Masky obsahující textilie potažené mědí nebo stříbrem neposkytují zvýšenou ochranu proti SARS-CoV-2. Mohou omezit růst bakterií a plísní, lepší je ale masku každý den vyprat. Dobré usazení na obličeji je důležitější než materiál. Většina infekcí probíhá prouděním vzduchu volnými místy kolem masky,“ zdůraznil.

Důležité je prý také vyhýbat se lidem, kteří hlasitě mluví, křičí či zpívají, protože hlasité promluvy napomáhají šíření viru v ovzduší, pokud zpívá nakažený člověk.

Než pojedou lidé na vánoční návštěvu za příbuznými, prý by se měli nechat otestovat. Důležité je testovat i děti, které jsou sice často bez příznaků, ale infekci šířit mohou. „Testování je nejlepší zbraň, kterou máme na kontrolu epidemie. Sledujte svůj zdravotní stav. Pokud se u vás objeví příznaky infekce, zůstaňte doma,“ vyzval své spoluobčany lékař. „Testy by měly být dostupné pro každého a zdarma, tak, jak je to v USA a jinych zemich,“ vzkázal politikům.

V obecné rovině lidem doporučil cvičit venku, trávit co nejvíce času na sluníčku, kvůli vitamínu D, a udržet si dobrou náladu. A pokud nemusí, nemají zbytečně navštěvovat lékaře. I tím prý lidé sníží riziko nákazy a vlastně tím pomohou přetíženým lékařům.

„Pomáhejte ostatním. Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými, zejména se staršími spoluobčany. A pamatujte - společně virus porazíme,“ uzavřel svá doporučení.

Doktor Hel doslova napsal:

JAK SE CHRÁNIT PROTI NEMOCI COVID-19. Sdílejte prosím

Dostávám mnoho otázek o tom, jak chránit sebe a svou rodinu proti Covid-19. Zde je několik myšlenek z pohledu imunologa:

1) S podzimem a zimou je vzduch chladnější a sušší. Virus zůstane naživu déle ve studeném vzduchu. V suchém vzduchu kapénky rychleji schnou a vytváří se mikrokapénky a aerosol. Více času trávíme uvnitř. To jsou hlavní důvody rychlého šíření viru v populaci, kterou v současné době prožíváme.

2) Je velmi obtížné chránit se před infekcí aerosolem. 2 metry nestačí. Představujte si aerosol jako cigaretový kouř. Držte se co nejdále od ostatních lidí.

3) Nakazit se můžete během několika sekund.

4) Nepoužívejte veřejnou dopravu, výtahy, nevstupujte do vnitřního prostoru, kde se lidé shromažďují. Jste-li uvnitř, vždy noste masku. NEVSTUPUJTE DO HOSPOD, BARŮ, RESTAURACÍ, NEBO TĚLOCVIČEN. Venkovní prostory jsou bezpečnější než vnitřní. Snažte se co nejvíce pracovat z domova.

5) Použivejte masku se třemi vrstvami. Dobré těsnění je důležitější než samotný materiál. Levné masky mohou být stejně účinné jako ty drahé, pokud jsou dobře použivány. Maska by měla vždy krýt váš nos. Pokud není jednorázová, masku vyperte každý den. Pravidelně si umývejte ruce a obličej, trocha mýdla či detergentu virus spolehlivě zabije.

6) Masky obsahující textilie potažené mědí nebo stříbrem neposkytují zvýšenou ochranu proti SARS-CoV-2. Mohou omezit růst bakterií a plísní, lepší je ale masku každý den vyprat. Dobré usazení na obličeji je důležitější než materiál. Většina infekcí probíhá prouděním vzduchu volnými místy kolem masky.

7) Vyhýbejte se lidem, kteří hlasitě mluví, křičí, nebo kýchají. Nemluvte nahlas a nekřičte na veřejnosti. Vyhýbejte se davům a shromážděním.

8) NECHTE SE OTESTOVAT. Než navštívíte svou rodinu v době svátků, NECHTE SE OTESTOVAT. Testování je nejlepší zbraň, kterou máme na kontrolu epidemie. Sledujte svůj zdravotní stav. Pokud se u vás objeví příznaky infekce, zůstaňte doma.

9) NECHTE SE IMUNIZOVAT PROTI CHŘIPCE.

10) Děti infikované Covidem-19 jsou často bez příznaků, ale šíří infekci v populaci. Pokud bylo vaše dítě vystaveno možné infekci, NECHTE VAŠE DÍTĚ OTESTOVAT. Dodržujte pravidla karantény.

11) Pokud trpí vaše dítě nebo někdo jiný z vaší rodiny imunodeficiencí, má astma, aktivní nádor, cukrovku, nebo jakékoli jiné chronické onemocnění, neposílejte své dítě do školy.

12) Buďte zdvořilí, trpěliví a laskaví. Pokud vidíte někoho, kdo nemá masku, jemně mu to připomeňte. Nehádejte se a neperte se.

13) PODPORUJTE SVÉ ZDRAVOTNIKY TÍM, ŽE SE NANAKAZÍTE.

14) Omezte návštěvy zdravotnických zařízení na nezbytné minimum, abyste předešli nozokomiální infekcí.

15) Travte co nejvíce času na slunci. Slunce pomáhá udržovat vaší rezervu vitaminu D. Cvičte venku, stravujte se zdravě. Konzumujte vitamíny v rozumném množství, nejlépe z ovoce a zeleniny.

16) Udržujte dobrou náladu. Deprese uvolňuje kortizol a další faktory, které oslabují váš imunitní systém. Udržujte správné psychologické návyky - relaxaci, meditaci, spánek atd.

17) Testy by měly být dostupné pro každého a zdarma, tak jak je to v USA a jinych zemich.

18) Pomáhejte ostatním. Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými, zejména se staršími spoluobčany. A pamatujte - společně virus porazíme.

11-16-2020. Více na: Facebook / Zdenek.Hel

