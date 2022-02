Dvě procenta na obranu v roce 2025? To nejde splnit, kroutil v ČT hlavou člen NERV

reklama

„Pozorně jsem poslouchal, byl jsem sám zvědav, co Národní rozpočtová rada vlády (NERV) řekne, takže jsem poslouchal kolegyni Zamrazilovou a ona to řekla správně. Je to docela jasný signál, teď je čas na tu změnu, musíme demonstrovat obrat kurzu, tak to tenhle rozpočet splňuje a přece jenom je tam nějaké dosti viditelné, i makroekonomicky viditelné snížení. A teď si rovnou řekneme, že to je tím, že oproti těm původním předlohám máme o dost vyšší odhad inflace v letošním roce, což nám zvedá ten základ, protože ty příjmy jsou v nominálních, a každý si představí, že jak rostou ceny, tak výnos DPH poroste také, takže tam je nějaký efekt přes těch 60 miliard, ale ty výdajové nějaké posuny tam jsou docela evidentní. Zase si nezastírejme, že to je to, čemu se říká opatření v cashflow, odsunutí o jeden rok,“ sdělil Zámečník.

„Poslouchal jsem pana ministra Stanjuru, jak to prodává, a on nezastírá, že to není jeho rozpočet, že to převzali, za ty dva měsíce – to bylo úplně každému jasné, že se s tím nedá udělat nějaká strukturální změna, nějaká transformace, na výdajové, natož pak na příjmové straně, nejsou na to zákony,“ zmínil také Zámečník. „To, co vzbuzuje největší rozruch, je takové to ponechání těch plateb za státní pojištěnce na úrovni loňské,“ dodal.

Následně odmítl tvrzení opozice, že je připravený zásobník připravených investičních projektů. „Já bych řekl, že není,“ míní Zámečník.

Vyjádřil se i ke škrtům v obraně. Nejde o porušení slibu, že budeme dávat dvě procenta na obranu v roce 2025? „Myslím si, že ten závazek nesplníme. Protože to ani nejde připravit, aby se to pořádně odsoutěžilo a všechno bylo jaksi v pořádku a dobře připravené," zmínil. „Neřekl jsem, že není třeba dávat, ale vidím ten problém jako technického zvládnutí,“ dodal.

Co se týče inflace, nechal se Zámečník slyšet, že úrokové sazby nejsou nijak zvlášť vysoko při prognózované výši inflace.

„Čeká nás také zlatý déšť v podobě národního plánu obnovy a čerpání peněz ze strukturálních fondů, a teď dočerpání na poslední chvíli, což naposledy, když jsme toho byli svědky v roce 2015, tak to prostě byl zběsilý úprk vpřed. A to je docela silný faktor,“ podotkl Zámečník.

