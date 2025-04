EU má na papíře spoustu krásných čísel. Ale papírem se válka nevyhrává

Ve středu prezident Trump oznámil, že cla na zbytek světa se pozastavují, zbývá sazba 10 %, zatímco Čína dostane taxu 125 %. Trhy reagovaly nadšeně, červené tabulky se přebarvily na zelené, Trumpovi fandové ohlásili nový majstrštyk, zatímco ti, co v Trumpovi nemohou přijít na jméno a označují ho zásadně za oranžgutana, diktátora nebo rovnou oranžového Hitlera, se spokojeně posmívají, jak je Trump nepředvídatelný a jeho voliči ho za to určitě v budoucnu někdy svrhnou. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5724 lidí

Na Trumpově „majstrštyku“ zcela určitě někdo pohádkově zbohatl a někdo prodělal poslední kalhoty. Ale pokud mám říci, co se skutečně stalo, v úterý stály akcie Applu X, ve středu Y, Y je o Z procent větší než X. Ale ve středu sjel z výrobní linky Applu iPhone a ten iPhone byl úplně stejný jako ten, který z ní sjel v úterý.

Pak zde máme oblíbený argument všech zvyšovatelů daní, totiž bohatnutí miliardářů. Ano, jmění miliardářů vyjádřené v penězích se neustále zvyšuje. Jenže dotyčný miliardář by mohl dělat mrtvého brouka, nic nekupovat ani neprodávat a jeho jmění by stejně utěšeně rostlo, když centrální bankéř má za úkol držet dvouprocentní inflaci. Nemluvě o tom, že majetek miliardářů se sčítá každý rok. Jak často se sčítá majetek obyčejných lidí, vůči nímž jsou miliardáři porovnáváni? Nejde tu o to, jak moc by měli být zdaněni miliardáři, jako o ta čísla.

Další příklad. Příznivci současné vlády s oblibou připomínají, že Rusko má podle Světové banky menší HDP než Itálie. A že vůbec nepotřebujeme USA na obranu Evropy, protože celkové HDP Evropské unie je mnohonásobně vyšší než to ruské a to, že nevyhráváme na Ukrajině je určitě způsobeno nedostatkem odhodlání a kdybychom se do toho skutečně dali, tak bychom vyhráli hned.

Nu, Rusko má skutečně nižší HDP než Itálie. Ale pak se můžete třeba podívat, kde se staví nové jaderné elektrárny, kolik z nich bude mít reaktor ruského typu a na kterých se bude podílet Rosatom. Je jich docela dost. Nebo která z těchto dvou zemí má stíhačky, které si sama vymyslela a vyrobila. Nebo která z nich má funkční kosmický program. Která z těchto zemí vede válku v podstatě proti celému Západu a navzdory tomu vyhrává. Toto není kritika Itálie, ani chvála Ruska. Jen lehké upozornění, že HDP možná nebude to nejlepší měřítko.

Abych to tak shrnul, všichni nám cpou čísla a statistiky, většinou s vítězoslavným úšklebkem, že s těmito čísly se nedá argumentovat. Dá. Spousta těch čísel nemá zdaleka takovou vypovídací hodnotu, jako si ti, kdo je používají, myslí. Další jsou vytržena z kontextu, jiná jsou sice dobrou metrikou, ale ne pro to, na co jsou používána. Některá dokonce vyjadřují přesný opak. Určitá důležitá čísla ani neznáme, jenom je přibližně tušíme, protože zjišťovat je dá moc práce.

Například kolik internetově statečných lidí by v případě války uteklo. Kolik lidí si ještě pamatuje něco z vojny. Kolik je schopných uběhnout sto metrů. Jak rychle bychom dokázali obnovit těžbu uhlí, kdyby to bylo potřeba. Na jak dlouho máme zásoby paliva, potravin a pitné vody. Čísla velice specifická, se kterými třeba tak neohromíte. My máme spoustu čísel, která vypadají velice hezky. Jenže většinu jen na papíře. A papírem se válka nevyhrává.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

