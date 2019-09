EU se rozpadá, tvrdí Bašta

Někdejší velvyslanec České republiky v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta soudí, že se pomalu rozpouští a rozpadá celá Evropská unie. Pokud se chceme podívat, co přijde dál, máme podle Bašty nahlédnout za ukrajinské hranice. Prý uvidíme velmi neveselý obrázek toho, co nás může čekat.

„Když před více než dvěma desetiletími vyslovil Václav Klaus starší svoji obavu, aby se Češi, respektive Česká republika, nerozpustili v Evropské unii jako kostka cukru v čaji, měl jsem dojem, že svoji skepsi přehání. Poslední dva roky však mám pocit, že také on tenkrát byl přílišný optimista. Ona se totiž pomalu rozpadá a rozpouští skoro celá Unie,“ napsal Jaroslav Bašta na úvod komentáře uveřejněného na serveru První Zprávy.cz

Pokud někdo chce vědět, co přijde, když se Evropská unie rozpadne, má se prý podívat na Ukrajinu. Tam postupem času oligarchové ovládli média, poté vstoupili do politiky, pak si vytvořili soukromé armády a teď už se v zemi pět let vede válka. Úcta ke státu tam prý rapidně poklesla.

V České republice jsme podle Bašty zatím došli jen do první fáze. Média údajně ovládají oligarchové a v pozadí tahají za nitky. Do politiky zatím vstoupil jen jeden – Andrej Babiš – a stal se premiérem.

Ale pokud se někomu zdá, že v úctě k vlastnímu státu nemůžeme klesnout na úroveň Ukrajiny, měl by se prý zamyslet ještě jednou, protože jsme se dostali do stavu, kdy zahraniční politiku České republiky určují primátor celé Prahy Pirát Zdeněk Hřib a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který otevřel debatu o odsunutí pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí Interbrigády v této městské části poté, co byl pomník polit rudou barvou mimo jiné v narážce na skutečnost, že má Koněv na rukou krev Maďarů, kteří v roce 1956 toužili po svobodě.

„Na závěr musím poznamenat, že zahraniční politika, která se odvíjí od polévání soch barvou, vystihuje intelektuální a morální úroveň části české politické reprezentace více než výmluvně,“ shrnul situaci Bašta.

autor: mp