Ekonom Pikora: V příští prezidentské volbě sázím na Václava Klause

Ekonom Vladimír Pikora se na serveru Reflex.cz zamýšlí nad budoucí volbou prezidenta. Podle něj tyto úvahy nejsou předčasné, jak by se někomu mohlo zdát. Naopak. Domnívá se, že času na hledání srovnatelně silného kandidáta v porovnání se současnou hlavou státu zase tolik není. O to vážnější je situace, když víme, že Miloš Zeman již kandidovat nebude. Za vážného adepta považuje Václava Klause.

Podle ekonoma nebylo správné zavádět přímou volbu hlavy státu. „Nás volební systém je kočkopes,“ myslí si s tím, že politici neumí s přímou volbou správně naložit. Podle něj se to nedaří jak v tuzemsku, tak ani v zahraničí. Jako příklad zahraničního veletoče pak uvádí brexit. „Lidé si sice odhlasovali, že chtějí vystoupit z EU, ale politici se nedokáží shodnout na formě brexitu, takže hrozí, že Britové nakonec z EU ani nevystoupí,“ uvádí a varuje, že nakonec budou naštvaní všichni.

Podobný scénář očekává u dalších prezidentských voleb v Česku. Podle něj výsledek se také mnoha lidem líbit nebude. Stojí za tím volební systém, který nahrává výrazným osobám. Za výraznou osobu pak považuje tu, která jistým způsobem „vyčnívá“ a je pro ni typické, že má hodné odpůrců, ale také hodně příznivců.

Ekonom na základě tohoto výčtu charakteristik sází v příštích volbách na Klause. „Vím, že si mnozí budou klepat na čelo, křižovat se a modlit, ať je to jen vtip,“ píše, nicméně to myslí opravdu vážně. Sám by si na něho podle svých slov vsadil. Připouští ale, že je těžké nyní odhadnout, jakým způsobem se situace bude vyvíjet za pět let; některé indicie lze vypozorovat ale už dnes. Jako příklad uvádí glosu současného prezidenta, kterou pronesl při Klausových narozeninách. Poukazuje tím především na Klausovo vitalitu.

Celá zpráva ZDE

Možná že i samotný Klaus o kandidatuře uvažuje, nelze to podle ekonoma vyloučit. V tomto kontextu připomíná Klausovo nedávné mediální prohlášení, které říká: „Loni při volbách jsem dostal nový občanský průkaz, který má platnost do roku 2052. Prohlédl jsem si ho a poznamenal, že to je 35 let čili můžu ještě sedmkrát kandidovat na prezidenta, tak se všichni bojte.“ Samozřejmě připouští, že se mohlo jednat jen o legrácku, ale nemyslí si to. Klaus je podle Pikory právě tou osobu, která splňuje podmínku výrazné osobnosti, velká část voličů by ho chtěla, a značná část zase ne.

Za zásadní v kontextu výrazné osobnosti považuje konzistentní a jasný názor. „Myslím, že to je ono. Konzistence! To nám chybí! V posledních volbách mi vadilo, že jsem řadu kandidátů neznal a musel složitě zjišťovat, co vlastně chtějí. Jejich nekonzistentnost byla nekonečná,“ hodnotí poslední prezidentské volby Pikora a podivuje se nad tím, že země s 10 milióny lidí neumí vygenerovat všeobecně známé kandidáty, kteří by stáli léta za svými názory.

Klaus nepřekvapí. „Podle mě vyhraje někdo, kdo je všeobecně přijímanou osobností s názory už dnes a nečeká, co z něj vyrobí PR agentura,“ vyjmenovává ekonom a dodává, že u Klause člověk ví, co může očekávat.

Nezapomíná se zmínit o tom, že lidé Klausovi předhazují často různé záležitosti. Pikora si myslí, že u člověka, který se pohybuje dlouhodobě v politice, je to přirozené. „To je ale vlastnost každého dlouhodobého politika. Nikdy se nelze zavděčit všem,“ argumentuje a dodává, že světový vývoj v mnohém dává Klausovi za pravdu. A možná, pokud se některá jeho slova naplní, bude to víc než všechny předvolební billboardy. Je to z hlediska politického marketingu hotový kandidát.

Psali jsme: Ve světě tiká bomba, varuje ekonom Vladimír Pikora Vymývárna mozků, největší neziskovka ve Francii, většina armády imigrantský původ... Ekonom Pikora vidí jasné postranní úmysly, proč Macron vrací povinnou vojnu Temná předpověď ekonoma Pikory: Bude zle Ekonom Pikora šokovaně sleduje, co se děje v Belgii, a připomíná slova Kaddáfího: Evropu dobudeme dělohami našich žen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla