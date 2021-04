Ekonom Sedláček popustil svou fantazii: Stát by mohl platit mzdu lidem, kteří sedí doma a učí se třeba anglicky

reklama

Úvodem se Sedláček vyjádřil k tomu, v jak závažné a hluboké hibernaci lidé jsou. Jak moc jsme se ponořili do covidového spánku? „U nás je to 30 procent populace, která zůstala doma, která začala pracovat z domova, což je veliké číslo. Karanténou si to vyzkoušela všechna odvětví, která si lze představit, a můžeme zjistit, že některé věci už nebudeme muset dělat, nebo je budeme dělat inteligentněji. Stále ta naše veřejná správa vypadá podobně, jak vypadala za Rakouska-Uherska, a teď v posledních letech se to začalo dramaticky měnit,“ poznamenal Sedláček. Byrokratická struktura nás podle jeho slov šíleně zdražuje a on bude rád, když se přesune na nějakou virtuální platformu.

Návrat bude podle jeho slov zajímavý. „Když se na to budu dívat optimisticky, tak se lidé budou těšit do práce, děti do školy. Budeme plní energie, budeme odpočatí, možná budeme komunikovat jiným způsobem mimo ten internet. Budeme si vážit toho času, který máme spolu. A zjistíme, že máme mnoho neefektivit, nejen ve firmách, nejen v byrokraciích, ale i v osobním životě. Na druhou stranu, bude těžké se třeba do toho rytmu vrátit. A možná je to dobře. Možná jsme byli trošku přetažení,“ sdělil Sedláček.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Podle jeho slov je důležité myslet na reálnou ekonomiku. „Co by ekonomika mohla dělat, kdybychom byli zavření doma dva roky,“ uvedl Sedláček s tím, že se nabízí vzdělávání. „Dá se udělat státní grant, že kdo zůstane doma a naučí se anglicky, tak za to dostane mzdu. Takže pokud ty, číšníku, nemáš co na práci, tak se přihlas a zítra jedeme online kurzy na angličtinu, němčinu, francouzštinu, japonštinu a čínštinu,“ uvedl Sedláček. Jak dodal, mzdu by dostával dotyčný pracovník ve chvíli, kdy by plnil úkoly.

„Takže z příspěvku v nezaměstnanosti by se stala stipendia. Tím by se řešil i dlouhodobý problém lidstva, kdy například taxikáře, který celý život vozil lidi, nahradí samořiditelná auta,“ zmínil. Dle jeho slov by se zkrátka neměla zachraňovat pracovní místa, ale lidé.

Zároveň také dodal, že nemá cenu udržovat „zombie zaměstnání“. „Nechali bychom lidi si svobodně vybrat, jestli chtějí studovat, nebo pracovat,“ podotkl.

