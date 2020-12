Ekonom skrze obrazovky ČT sepsul plán kabinetu: „Může to ještě uškodit!“

„Dělalo se toho až moc, stát by se měl soustředit na nejdůležitější věci,“ řekl v Interview ČT24 ekonom Filip Matějka. Stát si podle něj na svá bedra bere až příliš úkolů a nechce nechat odborníky ze soukromého sektoru rozhodovat za něj, a to i přesto, že ti by to častokrát mohli zvládnout lépe. Vláda by podle něho nyní měla řešit důležité otázky a ostatní nechat na klidnější časy. „Vypíšou aukci během největší nejistoty, to je samozřejmé, že nikdo nepřijde,“ nechápe, že se během krizových dnů kupříkladu hledal zájemce o kmitočty pro mobilní operátory. Zpochybnil i plán kabinetu „proinvestovat se“ z krize. Efekt to prý může mít opačný.

reklama

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 10074 lidí



Nejdůležitější nyní je vakcína, tu ovšem náš stát nedokáže distribuovat dostatečně rychle; ekonom upozornil, že v Německu počítají s vakcinací obyvatel až za třikrát menší čas. „Ti lidi, co tam jsou, jsou dobří, ale nejsou to ti nejlepší,“ připojuje k tomu s odkazem na státní úředníky. Od kamery vyzval, aby se schopní lidé snažili kontaktovat se svými nápady i premiéra Andreje Babiše (ANO), jelikož by třeba mohl udělat výjimku a nechal by je s aktuální nelehkou situací pomáhat.



Lockdown na jaře považuje za nutný, jelikož jsme zatím nevěděli, co nás čeká; stát podle Matějky reagoval včas a dobře, zapomněl už ale na budoucnost a nepřipravoval se i na to, co přijde za půl roku. „Koukáme jen týden dopředu, ale na to budoucí jsme se vůbec nepřipravili. Když se to vrátilo, tak jsme najednou neměli lepší nástroje než předtím,“ lituje. Moderní státy by podle Matějky měly hlavně hledět ke krizím. JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I on sám již nyní ztrácí přehled v daňovém systému a v systému aktuálních ekonomických opatření – proto by byl radši, kdyby se odpovědní lidé včetně vlády radši nyní soustředili na hlavní úkoly a aby neřešili ostatní otázky. „I ve vládě jsou lidi,“ říká s tím, že když budou řešit aktuální problémy, tak ubyde četných chyb.



Náhrady pak považuje za nespravedlivé. „Je COVID-BUS, ale není COVID-PAPÍRNICTVÍ,“ upozorňuje na nesoulad ve výběru odvětví, kterým vláda hodlá pomoci. Politici podle něho nedokáží rozhodovat úplně za všechna odvětví, jelikož nejsou odborníci na všechno a měli by se tak více spolehnout na soukromý sektor, ve kterém by nalezli odborníky přímo na daný obor.



U výše rozpočtu nevnímá problematicky, o jak velkou částku půjde, ale spíš ho zajímají jednotlivé položky, kam finance zamíří. „Proinvestování z krize“ je však dle něho chybný nápad, jelikož vláda akorát nyní přebírá pracovníky ze soukromého sektoru a ještě budou peníze posílány horším směrem, než by je zvládli proinvestovat podnikatelé.

Čemu by také měli političtí činitelé věnovat pozornost, je chování spotřebitelů, neboť lidé po zhlédnutí rostoucího dluhu mohou místo utrácení začít šetřit – jelikož mohou dostat strach, že se o ně později stát nebude schopen postarat například v důchodovém věku. „Může to ještě uškodit,“ varuje ekonom Filip Matějka. Psali jsme: Komunisté si dupli. Hrozí, že nepodpoří státní rozpočet Schillerová dnes bude žádat komunisty o podporu státního rozpočtu Zeman v případě potřeby slíbil Filipovi sjednání schůzky s Metnarem kvůli rozpočtu „Vaše návrhy jsou horší než pandemie!“ Velmi vážný střet ve Sněmovně. Babiš a poslankyně od Starostů v sobě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.