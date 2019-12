Ekonom varuje: Pokud se opravdu prosadí zelené plány Evropské komise, držte si peněženky

Pokud Evropská komise s konečnou platností konstatovala, že Andrej Babiš zůstává po vstupu do politiky i nadále ve střetu zájmů, může dojít k tomu, že budeme vracet stovky milionů do evropského rozpočtu nebo nedostaneme peníze na projekty Agrofertu, které již byly přislíbeny. „To znamená, že by Agrofertu nakonec více platil český daňový poplatník,“ řekl jasně Kovanda v rozhovoru pro Český rozhlas. Definitivní rozhodnutí, o kolik půjde peněz, může však padnout za mnoho měsíců, třeba i za rok.

A má právo Evropská komise do dotací pro Česko mluvit? Předseda vlády Babiš tvrdí, že na to právo nemá, že české zákony lze vykládat v Česku. Kovanda však v rozhlase oponoval, že jde o evropské peníze, takže do nich Evropská komise má co mluvit.

Kromě auditu Evropské komise se ekonom věnoval i boji proti globálnímu oteplování. Nová Komise s Ursulou von der Leyenovou v čele vyhlašuje, že chce z EU postupně – do roku 2050 – udělat uhlíkově neutrální ekonomiku, jenže podle Kovandy se to snadno řekne a hůře udělá. V praxi to totiž bude znamenat drastický zásah do života všech občanů EU.

„Bude to znamenat až drastický zásah do našich každodenních životních návyků, co se týče např. vytápění bytů, co se týče naší vlastní spotřeby. Třeba ve Velké Británii už je jasně dáno, že se lidé budou muset smířit se snížením teploty vytápění ve svém bytě, aby se ušetřila energie. Musíme si zvyknout na to, že třeba bude výrazně dražší jižní ovoce, že nebude zdaleka tak dostupné, jako je nyní, ať už jde o ananasy, banány, to převážení těchto druhů ovoce zanechává obrovskou uhlíkovou stopu, a to je absolutně v nesouladu s tím, co zamýšlí Evropská komise,“ upozornil Kovanda.

Pokud Evropská komise myslí svůj záměr vážně, pak také do roku 2050 zmizí z našich ulic auta na benzínový či naftový pohon, a to bude v konečném důsledku znamenat velký zásah do našich peněženek. Elektromobily jsou totiž dnes dost drahé a řada lidí si je za plnou cenu vůbec nebude moct dovolit. A pokud budou dotovány, aby byly finančně přístupnější, zase půjde o zásah do našich peněženek, protože z něčeho se ty dotace musejí financovat.

Současně budeme muset počítat s tím, že tradiční automobilky a na ně navázané firmy budou propouštět tisíce až desítky tisíc lidí, což se musí projevit i v Česku, protože zdejší ekonomika do velké míry stojí na automobilovém průmyslu.

„Sám jsem zvědavý, jak se s tím řadový občan utká. Protože to bude něco, na co není absolutně připraven,“ podotkl Kovanda. „Trochu se obávám toho, jak na to společnost zareaguje, protože to pro ni nemusí být únosné,“ podotkl s poukazem na protesty žlutých vest ve Francii, které původně začaly i kvůli tomu, že se ve Francii měly zdražit pohonné hmoty.

Další problém pro nás představuje zavírání jaderných a uhelných elektráren v Německu, ale dotkne se nás i snaha Číny snižovat své emise. Např. dovozem kvalitnějšího uhlí z Austrálie. Tohoto kvalitnějšího uhlí však pak bude na trhu nedostatek a pro český průmysl, ale i pro české domácnosti je problém na světě.

