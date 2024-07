Ekonomové proti válce. Lipovská byla na konferenci v Kataru, v Evropě už to nejde pořádat

Hana Lipovská ve vysílání Protiproud TV dostupném na serveru YouTube prozradila, že se dostala do soukolí mocenských zájmů a mocenských střetů. „Já si osobně myslím, že stačí to, když člověk dělá poctivě to, co má,“ prozradila hned na úvod.

Prohlásila o sobě, že vždy milovala matematiku, ale brzy zjistila, že by nezvládla být špičkovou matematičkou, tak se začala věnovat ekonomii. A jako ekonomka je prý proti válkám, ať už jde o války studené či žhnoucí a smrtící.

„Ekonomové jsou většinou silně proti válce, protože ekonomové vidí všechny ty škody, které války páchají,“ upozornila Lipovská s tím, že se zaměřuje na ekonomii míru, v jejímž rámci by se podle Lipovské mělo učit i to, jak válkám předcházet a jak války ukončovat. V rámci této snahy se prý Lipovská účastnila konference „ekonomové pro mír a bezpečnost“, která proběhla v Kataru. „Bohužel, tyhle konference už se nemůžou konat v Evropě, protože tam se lidé bojí mluvit, jak říkal jeden pan profesor z Dallasu,“ nechala se slyšet Lipovská.

Hlavním důvodem, proč se vedou války, jsou podle Lipovské zájmy zbrojařské lobby, pro kterou jsou nejvýhodnější války zamrzlé a tiché. Na tom se prý shodli i řečníci na konferenci v Kataru s tím, že zbrojařskou lobby těší, když jednotlivé státy zbrojí ještě před příchodem samotné války.

Poté uvítala, že Trump přežil pokus o atentát. Podle jejího názoru mohlo jít o „boží zásah“ či o „boží prst“. „Atentát na Donalda Trumpa Bohu díky nevyšle, ale atentát na Adolfa Hitlera také nevyšel, a tady už neřekneme Bohu díky,“ poznamenala. V dějinách podle ní nejde o konkrétní kulku namířenou na konkrétního státníka, ale na jednání každého člověka v celkovém lidském společenství. „Každý život je před Bohem v božím nekonečnu stejně hodnotný,“ zdůraznila Lipovská.

A záleží na každém člověku, jak před Bohem svůj život naplní.

Položila si také otázku, zda matematika je z podstaty vědou lidskou, nebo jde o pravila boží, která jen lidé odhalují. „Mně je ten druhý výklad bližší,“ uvedla s tím, že kdesi v nekonečnu, čili z jejího pohledu u Boha, končí í nekonečná čísla a kdesi v nekonečnu, čili u Boha, se i rovnoběžky protínají.

V rámci své víry dospěla prý také k názoru, že je lépe se za druhé lidi modlit, než je kritizovat. Platí to podle ní i o politicích.

„Možná, než jenom špačkovat na to, co ti lidé navrchu, ta honorace, dělají, jak se u nás na Moravě říká, ta horyta dělá, tak je lépe se za ně modlit,“ poznamenala Lipovská.

Vyjádřila se i na adresu papeže Františka. V prvé řadě zdůraznila, že má trochu jiný pohled na tzv. kulturní války, než má papež František. Ale tady je podle ní třeba mít na paměti jednu věc.

„On zkrátka není papežem pro Evropu, nota bene ne pro usínající a upadající a trouchnivějící střední Evropu nebo západní Evropu, ale je papež pro Latinskou Ameriku. Je to papež třeba pro Afriku. Zkrátka, že možná byl poslán k ovcím z jiného ovčince. Proto si nedovolím mluvit třeba o krizi papežství, protože před sebou nemám celý ten pohled,“ uznala.

„U Pána Boha je krásné, že platí, že jsoucno nemá jednu velikost pro všechny. Pán Bůh není eurozóna,“ uzavřela.