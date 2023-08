Elon Musk má na krku žalobu. Nechtěl prý, aby mu migranti stavěli rakety

reklama

server britského listu The Guardian. Občanskoprávní žaloba přichází více než dva roky poté, co ministerstvo spravedlnosti v soudních podáních odhalilo, že vyšetřuje společnost zabývající se průzkumem vesmíru po stížnosti, že při náboru diskriminovala neamerické občany.

„Naše vyšetřování zjistilo, že náboráři SpaceX a vysocí úředníci podnikli kroky, které aktivně odrazovaly azylanty a uprchlíky od hledání pracovních příležitostí ve společnosti,“ uvedla asistentka generálního prokurátora Kristen Clarke s tím, že cílem civilního soudního procesu bude popohnat společnost SpaceX k zodpovědnosti tak, aby i žadatelé z řad migrantů měli možnost u společnosti Space X uspět.

Ministerstvo spravedlnosti totiž tvrdí, že společnost Space X může zaměstnant zcela legálně i migranty, kteří zatím nepodali žádost o americké občanství nebo ty migranty, kteří zatím neobdrželi tzv. zelenou kartu. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby SpaceX spravedlivě zvážila a poskytla zpětný plat uprchlíkům a žadatelům o azyl, kterým byla kvůli této údajné diskriminaci neprávem odepřena práce.

„Tato žaloba není prvním případem, kdy byla jedna z Muskových společností obviněna z diskriminačního chování. Skupina bývalých zaměstnanců webu sociálních médií dříve známého jako Twitter (nyní X) podala počátkem tohoto měsíce žalobu za to, že se Musk zabýval diskriminací na základě pohlaví, věku a rasy,“ upozornil také The Guardian s tím, že Musk z Twitteru propustil více žen než mužů a vůči ženám měl údajně i sexistické poznámky.

Fotogalerie: - Blažkovy chvilky

Server zpravodajské stanice CNN upozornil, že ministerstvo spravedlnosti prověřuje společnost SpaceX od června 2020. Podle žaloby SpaceX poskytla dokumenty až o více než rok později. Na tuto skutečnost upozornil server The Verge.com, který také upozornil, že v průběhu let se SpaceX stala pro americkou vládu důležitým startovacím partnerem.

Podle CNN se Musk brání, že „pokud pracujete na raketové technologii, která je považována za pokročilou zbraňovou technologii, tak ani normální pracovní vízum nestačí, pokud nedostanete zvláštní povolení od ministra obrany“. „Není to z nějaké touhy SpaceX jen najímat lidi se zelenými kartami – je to proto, že nemáme dovoleno dělat nic jiného,“ dodal Musk. „Myslím, že to není pro USA moudrá politika, protože po celém světě je tolik talentovaných lidí, že bychom rádi, aby pracovali v naší společnosti. Ale pokud (oni) nějakým způsobem nezískají zelenou kartu, je nám ze zákona bráněno je zaměstnat.“

Ale jak již bylo naznačeno, ministerstvo spravedlnosti má jiný názor.

