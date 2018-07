Emmanuel Macron má problém. Snažil se prý tajit vážný přečin

V Čechách se opisuje, ve Francii se mlátí demonstranti. Prezident Macron propustil svého poradce a plánuje velkou reorganizaci personálu potom, co se ukázalo, že tento poradce zasahoval na demonstraci proti demonstrantům, aniž by byl policistou. Na videu je možné vidět, jak „pacifikuje“ ženu a posléze bránícího se muže. Zprávu přinesla britská BBC.

Alexandre Benalla, Macronův nyní již bývalý poradce a dřívější bodyguard byl propuštěn už v pátek minulého týdne.

Podle zdrojů z francouzské vlády Macron označil celý incident za „nepřijatelný“ a Benalla nebude mít žádné výjimky ze stíhání. Obvinění vznesená proti dotyčnému jsou skupinové násilí a neoprávněné použití policejního odznaku. Dále je na videu i Vincent Crase, zaměstnanec prezidentovy strany La République en Marche. V neděli se Emmanuel Macron sešel se svými ministry, aby s nimi incident a reorganizaci prodiskutoval.

Alexandre Benalla je dle BBC Macronův bývalý bodyguard a po loňských volbách byl najat jako poradce Macronova vedoucího štábu. Jako takový měl k dispozici byt a auto s šoférem. Také měl nejvyšší stupeň prověření pro francouzský parlament.

Video z demonstrace bylo na sociálních médiích už od května, ale skandál se z ní stal až potom, co deník Le Monde upozornil na to, že jeden ze zasahujících je právě Benalla. Nejdříve odtahuje jednu ženu za krk mimo záběry, posléze zasahuje proti muži, kterého se snaží strhnout na zem. Po demonstraci byl prý na dva týdny suspendován, ale nebyla na něj podána žaloba. To podle BBC nasvědčuje tomu, že Macronův štáb o situaci věděl, ale nic s ní nedělal a snažil se ji utajit. Dnes má v této věci dojít k interpelaci ministra vnitra Macronovy vlády.

Fotogalerie: - Paříž za časů voleb

Celý článek ZDE

autor: kas