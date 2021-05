Epidemii jsme fakt nezvládli, citoval Okamura šéfa MeSES. Skandální Arenberger. A Babiš s Hamáčkem...

Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES), která poskytovala odborné pohledy na řešení epidemie nemoci covid-19. Největší chybou není ani tak konec této skupiny jako ministr Arenberger, říká předseda SPD Tomio Okamura. Je to neseriózní člověk, který si ‚poplete‘ i majetkové přiznání,“ uvedl s tím, že věc má zřejmě politický podtext. Současnou vládu by podle něj měla vystřídat vláda odborníků.

Život v Česku se postupně vrací do normálu, stále to ale není podle Okamurových představ. SPD dlouhodobě vyzývá vládu, aby otevřela kompletně všechny služby, obchody včetně gastronomických služeb při základních opatřeních. Co se týká žáků, všichni by měli jít do školy bez omezení a bez podmínek.

V kontextu toho zmínil tristní stav české státní kasy. I to je důvod, proč je třeba co nejdříve obnovit českou ekonomiku. „V současné době byl dubnový deficit státního rozpočtu 192 miliard korun. Jde o nejhorší dubnový deficit za dobu samostatné České republiky. I proto se musíme k normálu vrátit co nejrychleji,“ zdůraznil.

„Návrat k normálnímu životu je nedostatečný, chaotický. Pro vládu nejsou školy prioritou a bude to mít dalekosáhlé následky,“ alarmoval Okamura, že školství stagnuje.

Už vůbec nerozumí rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví rozpustit mezioborovou skupinu odborníků, která radila vládě, jak postupovat. Jedním dechem však dodává, že vláda se jejich doporučením stejně nikdy příliš neřídila. „Pan premiér Babiš, jak víme, vše řídil spíše politicky, to byl ten problém,“ doplnil.

Krok ministerstva členy skupiny překvapil. Důvodem ke zrušení MeSES je podle resortu zlepšení epidemie a přesun agendy na úřad.

Šéf SPD ale citoval slova jednoho ze členů skupiny Petra Smejkala, hlavního epidemiologa IKEM, „ano, epidemii jsme fakt nezvládli“. „Tím myslel vládu a může v tom být politický podtext, že tam byla kritika odborníků právě vůči vládě. A víme, že premiér Babiš to řeší tak, že takové lidi okamžitě odvolá,“ podotkl se Okamura. To, že odborníci ze skupiny MeSES chtějí pokračovat mimo linku vlády, podle něj už postrádá smysl, jelikož jejich vliv už bude minimální.

Okamura v rámci boje epidemie nabídl mezinárodní srovnání. „Každý večer se dívám na japonské zprávy. Tam opatření nedělali hystericky, ale odborně. Nevzbuzovali paniku a mluvili jednotně. Nestalo se, že by každý ministr hovořil jinak. A vidíte, že čísla v Japonsku, které má třináctkrát víc obyvatel, jsou skoro stejná jako v Česku,“ zmínil předseda SPD.

Není podle něj tak ani chyba v rozpuštění skupiny MeSES, ale v člověku, který dnes sedí v čele resortu zdravotnictví. „Největší chyba je, že ministrem zdravotnictví je Arenberger. To je skandální. Když si někdo ‚poplete‘ v majetkovém přiznání, že místo pěti nemovitostí má 65 nemovitostí. A když řekne, že nemá příjmy mimo své zaměstnání a pak se zjistí, že mimo něj má příjem 30 milionů korun,“ hrozil se.

Babiš podle něj drží Arenbergera na postu ministra pro jeho dlouhodobou spolupráci s hnutím ANO. „To není osoba, která by se najednou vyloupla v hnutí ANO. Je to vzájemná loajalita. Myslím, že Arenberger by měl okamžitě odstoupit. Je velmi neseriózní, jakým způsobem přistupuje k majetkovému přiznání,“ zopakoval.

Znamená to pro něj absolutní ztrátu důvěry ve vládu. I proto bude podle jeho slov SPD hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, pokud na takové hlasování dojde. „Pro nedůvěru vládě budeme hlasovat konzistentně. Nezlobte se na mě, ale pan Hamáček? Ten naši důvěru opravdu nemá, stejně jako Arenberger. A ani další ji nemají. Demisi by měl v tuto chvíli podat i premiér Babiš,“ vyslovil se Okamura.

Pokud by byla vládě vyslovena nedůvěra, bude SPD prý tlačit na prezidenta Zemana, aby došlo k rekonstrukci vlády směrem na vládu odborníků. „Vláda odborníků by nebyla destabilizace. Destabilizovaná je situace kvůli současné vládě,“ dodal Okamura a připomněl, že kvůli vládním opatřením jsme navíc vévodili žebříkům v počtu úmrtí.

