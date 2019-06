Erik Best: Milion chvilek? Ochrana Bakaly kvůli OKD. A Čapí hnízdo taky

Odpor proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, který živí demonstrace Milionu chvilek, může mít podle novináře Erika Besta své kořeny ve snaze nově jmenované ministryně zabývat se nejkontroverznější privatizací posledních třiceti let.

„Benešová Marie, mé zločiny zakryje“, píší demonstranti z Václaváku na trasparenty. Česky, nebo i anglicky. Jak ale upozorňuje obeznámený novinář Erik Best, ve skutečnosti může být hlavním důvodem snahy odstranit Marii Benešovou nikoliv „zakrývání“, ale naopak snaha zločiny odhalovat. Konkrétně jednu gigantickou privatizaci, ze které dodnes těží jak beneficient Zdeněk Bakala, tak množství organizací, které sponzoruje.

„OKD zůstává nejkontroverznější českou privatizací posledních třiceti let,“ připomíná Erik Best. Čachry kolem těžařského gigantu, který od Grossovy vlády dostala společnost Karbon Invest, aby se jej o pár dní později podle předem připraveného plánu zmocnil miliardář Zdeněk Bakala, jsou dodnes asi nejproblematičtější kauzou polistopadového vývoje.

Už proto, že Zdeněk Bakala, který se již předtím přátelil s řadou politiků a vlivných lidí, po nákupu OKD ještě rozšířil své aktivity. Byl hlavním sponzorem Knihovny Václava Havla, přátelil se s Karlem Schwarzenbergem (se kterým jej pojil společný byznys v karlovarské Becherovce) a sponzoroval řadu dalších aktivit. Přes vydavatelství Economia vlastní například vlivný časopis Respekt.

Samotný nákup OKD vyšetřuje policie, obrovský holding byl totiž podle názoru mnohých prodán nápadně levně. Politická odpovědnost je připisována ČSSD, koneckonců byla to její vláda, která o něm rozhodla.

Podle Besta je právě tato kauza hlavní příčinou střemhlavého pádu ČSSD. Její tradiční voliči se uchylují k podpoře Andreje Babiše a hnutí ANO. A podporují prezidenta Miloše Zemana, který o Bakalovi otevřeně hovoří jako o gaunerovi, tuneláři, nebo druhém Viktoru Koženém.

CELÝ TEXT ERIKA BESTA

Přitom právě v současnosti se vyšetřování dění v OKD začíná skutečně rozjíždět. Poslanecká sněmovna zřídila zvláštní vyšetřovací komisi, která by v dohledné budoucnosti měla vydat svou zprávu. A o případ se po svém nástupu na ministerstvo spravedlnosti začala intenzivně zajímat i Marie Benešová.

Jak připomněl server iRozhlas.cz, o kauzu se intenzivně zajímala už když v roce 2013 byla ministryní ve vládě Jiřího Rusnoka. Dokonce kvůli tomu měla psát Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Už při jejím nástupu se tedy dalo předpokládat, že o kauzu se bude zajímat i nyní. Dodejme, že protesty proti Marii Benešové zněly Václavským náměstím ještě před oficiálním jmenováním Benešové.

„Většina protestujících v ulicích si to neuvědomuje, ale snaha zabránit těmto dvěma politikům (a ministryni spravedlnosti Marii Benešové) uvést do pohybu důkladné prošetření a trestní stíhání odpovědných osob, je jedním z hlavních důvodů, proč mají protesty vyzývající Babiše k odchodu takovou institucionální podporu,“ píše k tomu Best.

Vypadá to podle něj, že unijní dotace a Čapí hnízdo jsou jen prostředkem k tomuto účelu.

Best z toho dovozuje, že pro některé se vyšetření kauzy OKD zjevně stává otázkou národního významu.

autor: jav