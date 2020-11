Eso Milionu chvilek: Miroslava Němcová. Toto se chystá. Už za pár dní

reklama

„V roce 2018 jako první opustila inaugurační projev podruhé zvoleného prezidenta Miloše Zemana poté, co v projevu kritizoval média, podnikatele a politiky. Podle ní tím rozděloval společnost. Na demonstraci Milionu chvilek v r. 2018 ostře odsoudila spolupráci Andreje Babiše s komunisty,“ vzpomenul spolek.



A sdílel video z jejího projevu na uvedeném protestu. „Nenecháme si nalepit nějakou nálepku a nenecháme se ohlupovat,“ burcovala tehdy před demonstranty a pustila se do Zemana: „Nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, že máme mlčet, protože jemu by se to hodilo. Nechcete mu taky něco vzkázat?“ Miroslava Němcová ODS

„On je přece strůjcem toho, co teď prožíváme! Spolu s Andrejem Babišem se našli, ale našli se ještě do třetice s mužem, který má přezdívku Falmer, takže Bureš a Falmer to snadno dají dohromady, protože to, co je pojilo v minulosti, je pojí i v současnosti,“ ohradila se tehdy vůči šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi a jeho podpoře Andreji Babišovi.

Němcová se pravidelně na protestech objevuje, aby sdělila, jak s hrůzou sleduje dění v politice a ve společnosti. Aktuálně se senátorka obává situace ve školství, kdy kvůli koronakrizi nemohou děti a studenti navštěvovat prezenčně výuku. Proti Babišově kabinetu se nevybíravě otřela i v rámci restrikcí vůči občanům. Vláda podle ní zachází s občany jako „s chovanci nápravného zařízení“.



I před koronavirovou krizí již však netajila hrůzu z naší politické scény a vlády Andreje Babiše (ANO). V minulém roce například vystoupila na akci „Budoucnost bez Babiše“, jež byla rovněž v režii Milionu chvilek. „Máme prvního premiéra po roce 1989, který je veden v seznamech StB. Máme prvního premiéra po roce 1989, který je ve své funkci trestně stíhán. Máme prvního premiéra po roce 1989, který je v trvalém konfliktu zájmů,“ upozornila tehdy. I tenkrát varovala též před Zemanem a Filipem, připojila i předsedu SPD Tomia Okamuru.



Velmi často se dlouholetá politička staví i za naši veřejnoprávní televizi. Za její ohrožení v letošním roce považovala obměnu v Radě ČT, když konstatovala, že vstup Xavera Veselého, Hany Lipovské a Pavla Matochy do Rady ČT vnímá jako „vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média“. Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

Dění v naší zemi však není to jediné, co političku zaráží, často se hlasitě vyjadřuje i k poměrům, které ji netěší v mnoha dalších státech po světě. Jedním z posledních vystoupení proti dění v zahraničí, jež mohla před nástupem tvrdých koronavirových restrikcí vyjádřit, byla akce na podporu Bělorusů toužících po svobodě.



„Pokud běloruský prezident Lukašenko věří, že je takový frajer a dostane něco přes 70 procent hlasů, tak přece nemá důvod bát se opakování voleb,“ přednesla.



Následně vše stočila k tradičnímu tématu protestů Milionu chvilek. „Využívám té příležitosti, abych řekla, že nevěřím premiéru Babišovi, že se náhle přidal na stranu demonstrantů v Bělorusku, na stranu těch, kteří požadují demokracii a svobodu. Nevěřím mu, protože nic z jeho minulosti nenasvědčuje, že by mohl věrohodně takový postoj zastávat. V mládí byl komunistou, jsou o něm záznamy v seznamech StB, opírá svou vládu o KSČM, tedy o tu KSČM, která ještě dnes říká okupaci z roku 1968 bratrská pomoc. Neumí říct to slovo okupace,“ vypálila na Babiše. Ing. Miloš Zeman BPP

Připomeňme, že vzpomínané opuštění sálu při Zemanově inauguračním projevu nemuselo být první podobnou záležitostí. Němcová již dříve měla co dělat, aby se udržela v Zemanově společnosti.



Jedním z takových momentů bylo i odemykání korunovačních klenotů v roce 2013, při němž měl prezident Zeman „virózu“. „Já jsem v jednu chvíli přemýšlela, že s tím klíčem odejdu, že by se vůbec ta ceremonie nemohla odehrát, ale pak mi došlo, že bych na sebe zpětně strhla vlnu kritiky, protože kdyby vznikl prostor pro to, mě obvinit, že jsem si něco vymyslela, bez důkazu, že by to ti soudní lidé viděli na vlastní oči, zůstal by na mně jakýsi cejch, že jsem tam hrála jakousi politickou a divnou hru,“ osvětlila po incidentu, proč tehdy raději neodběhla od prezidenta.



Ne všichni příznivci Milionu chvilek svou podporovatelku na pondělním protestu přivítají s radostí. Ozývají se hlasy, že na on-line demonstraci, která má odstartovat „rok změny a naděje“, není Němcová úplně vhodný kandidát.

„Vy jste ji vykopali?“ zní v jednom z nepříliš radostných komentářů, na který navazují další. „Tak s ní to teda vytrhnete,“ hodnotí jiný uživatel.



Někteří pak dokonce podporu Němcové vnímají jakožto konec spolku a ozývají se i hlasy dávající aktivistům sbohem. „Tahle falešná Matka Tereza české pravice? Tak to je hrob Milionu chvilek. Sbohem,“ sneslo se pod příspěvkem.





I přes nepříliš pozitivní ohlasy chvilkaři doufají, že se jim protest on-line formou vydaří, hovořit chtějí zejména o plánech do nadcházejících sněmovních voleb: „Před rokem jsme vyzvali opoziční strany, aby přišly s plánem vedoucím k vítězství demokracie ve volbách do Poslanecké sněmovny. Plány už se rýsují, a je tedy čas mluvit i o nich. Nebýt pandemie, sešli bychom se osobně, naživo, na Letné. To teď není možné. Covid-19 od ledna utlumuje veřejné aktivity i veřejná shromáždění. I přesto je však potřeba, abychom jako občané dali hlasitě najevo svůj názor. A je potřeba, abychom to udělali společně. Našli jsme proto nový způsob. Uspořádáme největší on-line demonstraci. V pondělí 16. 11. v 18.00, v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii, se ‚potkáme‘ živě formou videopřenosu, do kterého se budete moci zapojit i vy.“ Psali jsme: Obrat! Milion chvilek mění plán. Před 17. 11. A Václavák nepotřebují

Psali jsme: Vyučování i v sobotu, zrušení prázdnin, opakování ročníku... Němcová nahlas uvažuje, jak dohnat vzdělávání dětí Neomluvitelný přešlap vlády si vybere nejvyšší daň. Ředitelka domova sociálních služeb a bývalá poslankyně má informace, před kterými někteří zavírají oči Zemanův tah Prymulou? Ministr možná lhal. Vylézají informace Nas*ala mě. Pavel Novotný v konfliktu s Miroslavou Němcovou

