Euro ne! Dřel jsem jak mezek, očesali by mě. Já jsem Češka jak poleno, chci korunu. Petice Svobodných s Trikolorou a Soukromníky oslovila Čechy. Rychle roste

Celkem už organizátoři akce získali téměř devět tisíc podpisů. „Myslíme si, že je to hodně důležité, abychom si zachovali českou korunu. Je to jakýsi symbol suverenity státu, což je ten politický rozměr. Z těch ekonomických rozměrů – nemusíme ručit za dluhy státu v eurozóně a také ta naše měna může fungovat jako polštář, když máme ekonomické problémy, což dost možná po těchto divokých letech mít budeme,“ řekl pro ParlamentníListy.cz předseda strany Svobodných Libor Vondráček.

Dodal, že přijetí eura by u nás určitě znamenalo skokové zdražení řady věcí.

„Zvlášť v té době, o které se teď bavíme, po těch dvou letech, kdy máme ohromné dluhy, a poté, co možná bude ta další vláda ještě dál zvyšovat daně, tak při zvyšování daní a současném přijetí eura by to pro hodně lidí znamenalo, že by si nemohli dovolit věci, na které jsou nyní zvyklí. A to opravdu ve znatelné míře,“ vysvětlil Vondráček, kterého na jindřichohradecké akci podpořila i jeho přítelkyně.

Předsedu Svobodných podpořila i jeho přítelkyně Kristýna Maršálová. Foto: David Hora

Ani během naší přítomnosti u petičního stánku jsme nezažili od kolemjdoucích žádnou negativní reakci. Lidí bylo v ulicích opravdu hodně, neboť se v Jindřichově Hradci právě konala pouť. A mnozí měli k euru a české koruně rozhodně co říci.

„Měl jsem příbuzný v Německu a říkali mi, že jakmile se zavedlo euro, tak to šlo jedna ku jedné. Prodělávali na tom kalhoty. To prý bylo nestydaté zdražení. A navíc, co si budeme povídat, tady si z nás udělali politici kolonii EU, lezou jim do zadku. To už mě nebaví. A ještě navíc mít jejich euro a platit ty dluhy za státy z jižní Evropy? Tak to ať si EU s celou tou ‚Makrelou‘ užije sama,“ konstatoval velmi rázně Jaroslav Novák z Jindřichova Hradce, který se k petičnímu stánku dostavil v tričku s obrázkem, který jasně ukazoval, do jakých míst by měli politici jít.

Jaroslav Novák a předseda Svobodných Libor Vondráček. Foto: David Hora

„To by bylo špatné, kdybychom přišli o českou korunu. Česká koruna má velikou hodnotu, a kdyby ti nahoře se více snažili, tak máme lepší kurz koruny než euro,“ míní Zdeněk Kovář a prozradil, čeho se na případném přijetí eura nejvíce obává. „Kdybychom měli euro, tak by to bylo špatné. Já celý život dřel jako mezek a oni by udělali takový kurz, že by mě očesali.“

Proč by nechtěla přijít o českou korunu, prozradila i Petra Bendová. „Mně přijde, že to svým způsobem nějak odlišuje ten stát od těch ostatních. Vím, že jsme v EU, proti tomu nejsem. Ale každý ten stát je individuální, a proto si myslím, že by bylo lepší zachovat naši měnu,“ uvedla.

„Jsem Češka jak poleno, takže si myslím, že bychom měli mít svoji měnu. Určitě!“ nezaváhala ani Hana Grausamová a pokračovala. „Dostat euro by pro nás asi nebylo moc dobrý. Příkladem je třeba Itálie. Dceru mám v Německu, také to tam není s tou měnou asi úplně valné. Myslím si, že by u nás šly ceny nahoru a výplaty dolů. Asi by to pro nás nebylo moc přínosné.“

„Je to v českém národním zájmu. Přece jenom to zajišťuje určitou míru suverenity tohoto státečku,“ přišel k petičnímu stánku i Tomeš Vytiska a dodal. „Obávám se, že přijetí eura by pro nás znamenalo to, že se jednak podřídíme úplně EU a jednak budeme bohužel platit dluhy i cizích států.“

U petičního stánku. Foto: David Hora

