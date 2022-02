Europoslanec Zdechovský: Zastavit Vladimíra Putina. Evropa nemá na co čekat

Kde se Rusové zastaví? „Na Ukrajině to nebude.“ Europoslanec Tomáš Zdechovský vysvětluje zásadní otázky. „Mašinérie se nezastaví. Jde o to vytvořit znovu Sovětský svaz. To je plán Vladimira Putina. Dokončí ho,“ varuje Zdechovský. Popisuje jasně, kdo může být další na řadě.

Jaký je váš komentář k invazi na Ukrajině, které jsme svědky?

Je naprosto neomluvitelná. Porušení veškerých práv a zásad. Rusko napadlo suverénní stát. Je agresor. Je potřeba v současné době maximálně Ukrajině pomoci.

Včerejší summit, další sankce vyhlášené proti Rusku, mají zasáhnout jeho bankovní, finanční sektor. Jak hodnotíte výsledek aktuálního setkání elit?

Summit přijal hodně tvrdé sankce. I kdyby přijali tvrdší, na válce se nic nezmění. V současné době, bez toho, aniž bychom pomohli Ukrajině silou nebo dodávkami zbraní a munice, poměry se nezmění. Ukrajina čelí masivnímu útoku ruských vojsk. V kybernetickém světě jsou každý den vyřazovány úřady i systémy nemocnic. Ukrajina krvácí, svět nemůže jen přihlížet, nemůže dávat pouze sankce. Je potřeba začít Ukrajině intenzivněji pomáhat.

Jak? Můžete být konkrétnější?



Zastavit Vladimira Putina. Budeme jen koukat na to, jak Ukrajina válčí a Rusko pomalu ovládá velké části Ukrajiny? Jak umírají každý den lidé při náletech ruských letadel a vojsk? To válku nevyřeší. Myslím si, že Evropa, Amerika i další země demokratického bloku by měly jednoznačně dát Ukrajině dostatek finančních prostředků na nákup techniky a zbraní, aby se mohla bránit. V současné době Ukrajina dlouho nevydrží. Může se stát, že do neděle bude rozhodnuto, že Kyjev bude obklíčen, o což se pokusila dnes ruská vojska. Útok vedený z Běloruska je podle satelitních snímků jednoznačně manévr, který má za cíl odstřihnout Kyjev od jakékoli pomoci ukrajinské armády. Až budou obsazena hlavní sídla Ukrajiny, nebude o co bojovat. Rusové nevedou útok vůbec špatně. V tuto chvíli Evropa nemá na co čekat.

Říkáte, poskytnout zbraně, finance, navíc jde o čas...

Spojenci mají možnosti i kapacity dodat Ukrajině velké množství zbraní poměrně rychlým způsobem a pomoci s taktickou, organizační a zpravodajskou činností. Je potřeba intenzivně začít s Ukrajinou spolupracovat. Že budeme jenom dávat na budovy ukrajinské vlajky, nestačí. Ukrajina se potřebuje bránit, potřebuje účinné zbraně proti tankům, helikoptérám i letadlům, které v současné době nemá.

Některé státy EU požadují, aby bylo Rusko odstřiženo od mezinárodního platebního systému SWIFT. Mezi schválené sankce však tento postih neprošel. Proti bylo Německo, Itálie, Kypr nebo Maďarsko. Váš komentář?

Je to poměrně tvrdý způsob, jak vyřadit Rusko z mezinárodního platebního styku. Vím, že jde o poměrně radikální krok, že i současné kroky namířené proti bankám jsou poměrně dost tvrdé a nekompromisní. Dřív nebo později k takovému kroku dospějeme. Opravdu není na co čekat. Dokud Rusko nezačnou sankce bolet, dokud nezačnou bolet občany, krvavý konflikt nikdo nezastaví.

Víme, že Rusko pracuje už pět let na vlastním platebním systému společně s Čínou. Opravdu je vyřazení bude bolet?

I kdyby systém s Čínou spustili teď, nebude pokrývat hlavní příjmy Ruska. Rusko má hlavní příjmy z mezinárodního obchodu. To by byl pro něj fatální krok, který by postihl celou ekonomiku. Není možná ze dne na den náhrada jiným systémem. Tohle by Rusko opravdu bolelo a výrazným způsobem omezilo jeho příjmy a možnosti vedení války.

Evropské banky napůjčovaly Rusům peníze, v ohrožení jsou dodávky plynu a ropy. Vím, že vy říkáte, že Evropa je schopná si zajistit plyn i ropu nezávisle na Rusku. Jakým způsobem?

Ano, zajištění je dnes spíš otázka dnů než měsíců. Evropa nemá na co čekat. Osobně bych očekával, že reakce bude daleko silnější a rozhodnější.

Většinu lidí asi napadne, kde se ruská vojska zastaví?

Na Ukrajině to nebude. Když vidíte tenzi v Pobaltí a postup ruských vojsk…

Kdyby šlo o stát NATO, došlo by k razantnějšímu postupu?

Nevěřím tomu. Nevěřím, že Německo, Maďarsko, Kypr, Itálie, což jsou státy zdrženlivější v postupu a nechtějí si rozzlobit Rusko, by postupovaly jinak.

Litva, Estonsko a Lotyšsko by měly dnes bít co nejvíce na poplach, vyzvat všechny své diplomaty, aby ve všech zemích interpelovali politiky, navštěvovali je a vysvětlovali jim co nejvíce situaci. Je totiž vážná. Oni budou další na řadě. Mašinérie se nezastaví. Jde o to vytvořit znovu Sovětský svaz. To je plán Vladimira Putina. Dokončí ho. Jakmile padne Ukrajina, přijdou na řadu další státy. Už dnes řada z nich čelí obrovským kybernetickým útokům. Když se otevře cesta ovládnout tři státy, které jsem jmenoval, bude to poměrně jednoduché.



