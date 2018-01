Eva Drahošová účtuje s těmi, kteří haní jejího manžela: Chudáci. Zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí

REPORTÁŽ „Začalo to už v létě. Že byl manžel estébák, pedofil, dokonce se šířilo, že zneužíval vlastního vnuka. Četla jsem i, že jak zpívá ve sboru, tak tam zneužívá chlapečky. To jsem se fakt nasmála, protože když manžel přišel do toho sboru, byli tam všichni o pět let starší,“ vyjádřila se při návštěvě Liberce Eva Drahošová k bludům, které dle ní šíří nešťastní lidé, kterým život nevyšel, a proto závidí a nenávidí. Věnovala se i době, kdy její manžel šéfoval Akademii věd.

V pátek odpoledne zamířila do Liberce manželka prezidentského finalisty Jiřího Drahoše Eva Drahošová. Před krajským úřadem ji přivítal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten v následné diskusi přímo uvnitř krajského mrakodrapu k přímé volbě uvedl: „Co probíhá především na sociálních sítích, je pro mě otazník nad přímou volbou. Myslím, že je to správně, že lidé mají v přímé volbě vybrat prezidenta, a podle mě i starosty a hejtmany. Ale nevím, jestli je na to společnost připravena, protože příkopy, které se v diskusích vykopávají, mě tedy moc netěší,“ konstatoval.

Jdu do toho kvůli vnukům

„Manžel se rozhodl kandidovat po naší dlouhé debatě. Snažila jsem se ho přesvědčit, jaké minusy to přinese. Ztráta soukromí, nedostatek času na rodinu, na naše milované vnuky. On mi odpověděl – právě kvůli nim do toho jdu,“ vysvětlila důvody manželovy kandidatury. „Říká mi spousta lidí, že je nešťastné, kam až klesla úroveň politické kultury,“ konstatovala. „Lidi by měli vidět, že to jde i slušně, a mít nějaké příklady. Můžu za svého manžela říci – protože ho znám dlouho – že on zůstane takový, jaký je. Mohl by být zárukou slušnosti a nejenom jí. Spousta lidí mi říká, že nic jiného než slušnost na Hradě nechtějí. Přitom mně to přijde jako samozřejmá věc. Uvidíme, jaká bude vůle lidu,“ sdělila.



Eva Drahošová s kyticí od hejtmana Martina Půty. Foto: Oldřich Szaban Eva Drahošová s kyticí od hejtmana Martina Půty. Foto: Oldřich Szaban

Jako prezidentova žena by se snažila dobře reprezentovat doma i v zahraničí, doprovázela by manžela na jeho cestách. „Zaměřila bych se na charitu,“ uvedla. Drahošovou příjemně překvapilo, jak se zachovali krátce po prvním kole prezidentské volby Marek Hilšer a Michal Horáček. „Ukázali národu, že se takhle kultivovaně dá dělat politika. Překvapení to pro mě bylo hlavně u pana Horáčka. Klobouk dolů před ním. Chystá se společný happening Horáčka, Hilšera a Drahoše. Bude to myslím v Brně, Ostravě a Praze,“ prozradila. „Týmy těchto kandidátů se sešly už v té La Fabrice a společně promýšlely nějakou strategii. To mě naplnilo nadějí, že to u nás není tak špatné, jak se to prezentuje,“ upozornila.

Vyjádřila se i k tvrdé kampani plné lživých informací. „Začalo to už v létě. Že byl manžel estébák, pedofil, dokonce se šířilo, že zneužíval vlastního vnuka. Četla jsem i, že jak zpívá ve sboru, tak tam zneužívá chlapečky. To jsem se fakt nasmála, protože když manžel přišel do toho sboru, byli tam všichni v průměru o pět let starší,“ upozornila. Sama zůstává nad věcí. „S manželem jsme spolu 44 let. Znám ho tak dobře, že mi někdo může vykládat, co chce, já tomu nevěřím. Vím, jaký manžel je, to mě drží při zdravém rozumu,“ řekla Eva Drahošová. Navečer v další debatě na chirurgii liberecké nemocnice se zamyslela nad těmi, kdo tyto bludy šíří. „Pro mě jsou to chudáci. Zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí. Myslím, že oni sami jsou nešťastní. Vědomě chtějí někomu ublížit. Mám to takto vyřešené v sobě a doufám, že to ten týden vydržím,“ věřila.

Jsem překvapený, že viróza trvá pět let

Jeden z lékařů mezi diváky se věnoval viróze. „Myslel jsem si vždycky, že viróza trvá pět dnů. Jsem velice překvapený, že trvá pět let. Chci vám poděkovat, že jste se pustila do boje s touto neznámou nemocí,“ řekl. Drahošovou by mrzelo, kdyby to za týden nevyšlo. „Ani ne kvůli nám. Ale nedovedu si představit dalších pět let, aby viróza pokračovala,“ řekla. „Děláme, co můžeme. Teď je to na lidech, kteří chtějí změnu, aby se snažili přesvědčit nepřesvědčené, kteří si myslí, že je náš pan prezident ochrání a Drahoš sem naveze milion migrantů a takovéto nesmysly,“ uvedla.



Eva Drahošová a hejtman Martin Půta. Foto: Oldřich Szaban Eva Drahošová a hejtman Martin Půta. Foto: Oldřich Szaban

Věnovala se i době, kdy její manžel šéfoval Akademii věd. „Nastoupil tam v nejhorší možné době, kdy skutečně byla prokazatelná snaha zlikvidovat Akademii. On do tohohle vstoupil a uspěl. Když něco chce, tak za tím jde. Přežil pět premiérů, nepočítám ministry financí a školství. Se všemi se nějak dohodl. Že je nemastný neslaný vůbec není pravda. Manžel je hlavně slušný. Když o něco jde, tak umí jednat. Spousta lidí i z Akademie mi říkala, že nebýt manžela, tak Akademie už není,“ upozornila.

„Výhoda profesora Drahoše je v tom, že po pěti letech, kdy prezident zasahoval do politiky každodenně a byl prakticky jako druhý premiér, potřebujeme na Hradě někoho, kdo nebude mít potřebu poučovat premiéra, co má dělat, a bude jeho partner. Můžu si Miloše Zemana vážit za řadu názorů, a mám to tak. Bohužel jeho okolí přebírá stále větší rozhodovací vliv. Myslím, že to pro něj bude vysvobození,“ vyřkl svůj názor hejtman Martin Půta, který Drahošovu celou dobu její návštěvy doprovázel. „Myslím si to taky. Manžel po výsledku prvního kola řekl, jestli je vlastně proti Zemanovi, nebo těm třem. Mynářovi, Nejedlému a Ovčáčkovi,“ řekla Eva Drahošová a šla si prohlédnout heliport liberecké nemocnice.

Psali jsme: „Drahoš je protežován a Zeman haněn. ČT zprivatizovali. Ať si fandí, ale za svoje peníze!“ Drahošová prozradila, co zřejmě neměla, a je zle Hlavní předností Drahoše je slušnost, míní hejtman Půta (SLK) Michal Horáček bude z billboardů hlásat: Volím Drahoše Eva Drahošová po návštěvě domova důchodců: Mrzí mě, že se lidé nechají tak snadno přesvědčit nepravdivými argumenty k volbě Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban