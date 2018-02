Exministr a Zemanův poradce má znepokojivé informace o tendru na mýto. Ministr Ťok by se prý měl začít obávat

Někdejší ministr dopravy v prezidentské vládě Miloše Zemana Zdeněk Žák se zapojil do debaty o tendru na výběr mýta v České republice. Kolem tohoto tendru to pořádně vře. Mýto v České republice vybírá společnost Kapsch. Původně ho měla vybírat jen deset let. Od roku 2007 do roku 2016. Do roku 2016 se však nepodařilo vypsat tendr na nového správce mýtného systému, a tak mýto stále vybírá společnost Kapsch.

Nový tendr už byl vypsán, ale je kritizován ze všech stran, jak společností Kapsch, tak jejími konkurenty. Společnosti Kapsch se např. nelíbilo,že stát poskytl jejím konkurentům dokumentaci k dosud fungujícímu systému. V této dokumentaci je obsaženo i know-how společnosti.

Bývalý ministr dopravy Žák, dnes poradce prezidenta republiky Miloše Zemana, vnáší do souboje o mýto další pohled. Pohled velmi nelichotivý vůči ministru dopravy v demisi z hnutí ANO Danu Ťokovi. Ten plánuje rozšířit mýto i na silnice prvních tříd. Asi o 900 kilometrů. To se nelíbí krajů, ale ani Hospodářské komoře České republiky. Stěžovali si proto u premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

„Premiér si na setkání trpělivě vyslechnul zástupce podnikatelů, starostů a hejtmanů či odborářů, a následně i obhajobu ministra dopravy Ťoka. Pro jednoho z nejméně úspěšných ministrů dopravy se bohužel lež stala standardním pracovním nástrojem. Tvrdil premiérovi, že nevěděl o žádných protestech proti rozšiřování mýta do regionů před vyhlášením tendru. Usvědčuje ho už jen pohled do monitoringu médií – od listopadu 2016 desítky kritických článků či otevřených dopisů, a sám Ťok na ně v novinách vždy promptně reagoval. Tvrdil také premiérovi, že o žádné nabídce Kapsche na odkoupení tuzemské pobočky a zahájení cesty k emancipaci státu v provozu mýta netuší. Mediální výstřižky jej opět přichytily při lži. Ťok opakovaně odkázal s takovým řešením na novou povolební reprezentaci. Při vyhlašování tendru v červnu 2017 dokonce sám zmínil existující nabídku Kapsche, když se ho novináři ptali na případný plán B při krachu tendru,“ napsal Žák ve vyjádření.

Celé vyjádření naleznete zde.

Žák nechápe, proč se dosud nepodařilo vybrat nového provozovatele mýtného systému. První tendr běžel mezi lety 2005 a 2006 a výběr provozovatele trval osm měsíců. Fakt, že stávající ministr Ťok, který je ve funkci od prosince 2014 nedokázal tender vypsat a najeho základě vybrat vítěze, podle Žáka ukazuje, že se na ministerstvu dopravy nemaká, i když premiér v demisi Andrej Babiš o makání stále mluví.

Bývalý ministr dopravy navíc nechápe, proč Ťok tak trvá na tom, aby se v novém tendru objevil i jiný než mikrovlnný systém mýtných bran, skrze který se mýto vybírá dnes.

„Jen v Česku se může stát, že politici tak dlouho lobbují za komerční firmy v pozadí, až se spustí výběrové řízení, které povede k vyhození již jednou daňovými poplatníky zaplaceného mýtného systému. Jistě, dokážu pochopit averzi Ťoka a dalších politiků ke stávajícímu provozovateli Kapsch, který si v minulosti uměl tvrdě obhájit vlastní zájmy. Ale nemůžeme přece s vaničkou vylívat i dítě. Ve snaze zkomplikovat Rakušanům obhajobu provozu mýta pro další desetiletku provedli politici takovou zhůvěřilost s neekonomickým rozšiřováním mýta a celým tendrem, že lze po rozlepení obálek očekávat smršť trestních oznámení. Ťok už veřejně přiznává, že 900 kilometrů jedniček je v zadání tendru z politických důvodů a nemá to ani ekonomický, ani regulatorní smysl. Kdyby se soutěžil nový provozovatel pro stávající státní mýto, mohla by veřejnost jednoduše porovnat, o kolik levněji by to konkurenční firmy nabídly. Ťokův tendr ale přinese úplně nový systém, výstavbu a implementaci, další zvýšené provozní náklady. Porovnání se stávajícím vybíráním mýta bude tedy nemožné,“ podotkl Žák.

Bc. Zdeněk Žák BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A přechod z jednoho systému na druhý nebude podle Žáka nejlevnější. Kdyby se zůstalo u stávajícího modelu, mohl by provoz mýta na dalších deset let vyjít na 12 miliard. Pokud ministr Ťok otevře v dohledné době obálky s nabídkami na provoz mýta, které budou dražší, mohla by se tím začít zabývat policie. Škoda, která díky tomu státu možná vznikne, by se údajně dala relativně dobře vyčíslit.

Psali jsme: Ministr Ťok: Odpovědností politické reprezentace je, aby se po roce 2019 vybíralo mýto Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR: Na silnicích I. třídy se mýto platit nemá Hospodářská komora: Politici musí zabránit rozšíření mýta o dalších 910 km Drahé miliardové namlouvání! Poslouží český mýtný tendr k sestavení vlády ANO a ČSSD?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp