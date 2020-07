Exministryně Kovářová: Manželství pro všechny? To nejde

Advokátka a spisovatelka Daniela Kovářová má za to, že homosexuálové a lesby mají mít stejná práva jako manželé, ale jejich svazek by se neměl nazývat manželstvím. Proč? Protože manželství považuje za svatý grál a byla by ráda, aby LGBT aktivisté respektovali i tento pohled a neprosazovali manželství pro LGBT komunitu na sílu.

„V manželství věřím, žiju v dlouholetém manželství a vidím na svých klientech, že pokud směřují k rozvodu a jejich manželství se nepodařilo, tak to považují za své selhání. Mám pocit, že většinová společnost sní o manželství, skoro každý sní o tom, že naplní ten ideál a třeba se jim to nepodaří, ale je to něco jako svatý grál,“ zdůraznila Kovářová.

Osobně by neměla problém s tím, kdyby registrovaní partneři měli stejná práva jako manželé, jen by jejich svazek opravdu nenazývala manželství. „Já když vidím ty emoce, tak si myslím, že na to ta společnost ještě není zralá,“ konstatovala advokátka. Dokud toto téma vyvolává tak vášnivé debaty, podle Kovářové nemá smysl takto ještě víc štěpit společnost. Osobně by doporučila deset až dvacet let počkat a pak se možná situace změní.

V této věci se obracela především na aktivisty, u kterých má pocit, že vyžadují, aby se k nim většinová společnost chovala tolerantně, ale sami k většinové společnosti tolerantní nejsou. A podle Kovářové by měli být, protože respekt si zaslouží i lidé, kteří manželství považují za onen svatý grál soužití muže a ženy. Jenže tento názor prý aktivisté nechtějí ani slyšet.

„Někdy mám pocit, že aktivisté řeší problémy, které ve skutečnosti problémy nejsou,“ pokračovala Kovářová s tím, že má sama známé v LGBT komunitě a od nich neslyšela, že by se někdy nedostali např. k informacím o zdravotním stavu partnera/partnerky.

„Být v manželství je pořád nejen záležitostí toho splnit si sen a žít s někým, koho mám rád. Ale je to záležitost statusová, je to i záležitost ekonomická. Má to zase spoustu vrstev a myslím, že žádnou z nich nelze škrtat. V poslední době zájem o sňatky opět roste,“ zdůraznila Kovářová.

Konstatovala také, že aktivisté z LGBT komunity sice volají po manželství pro všechny, ale ono toho vlastně nikdy nepůjde dosáhnout, protože nejbližší příbuzní se brát nemohou, nemohou se brát také lidé, kteří byli označeni za nesvéprávné a tak podobně.

Většinová společnost má prý často problém i s adopcemi dětí homosexuály a podle Kovářové se to podaří změnit toliko debatou, nikoli nějakou legislativní silou.

