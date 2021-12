Expert: Máme o 50 % dražší energie než jinde ve Visegrádu. A řeknu proč

„My tady v České republice platíme až o padesát procent vyšší ceny elektřiny a plynu než v ostatních státech Visegrádu. My jsme totiž skutečně extrémně závislí na vývoji cen elektřiny a plynu na burzách a tyto ceny ovládají spekulanti,“ i to zaznělo ve vysílání CNN Prima News z úst jednatele společnosti ENAS Vladimíra Štěpána. Ten srovnal ceny i s cenami v sousedním Slovensku, které jsou podle něj výrazně nižší.

Dodávky ruského zemního plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal se v úterý zastavily. Tok plynu se pak obrátil opačným směrem a v obráceném režimu pracuje i dnes. Trhy na to zareagovaly, cena plynu vzrostla. Doplatí na to i koncoví uživatelé? O tom hovořili ve vysílání CNN Prima News ekonom Lukáš Kovanda a jednatel společnosti ENAS Vladimír Štěpán.

K obratu toku plynu nedošlo v těchto měsících poprvé a opět došlo ke zvýšení cen. A právě k tomuto tématu se Štěpán vyjádřil. „Myslím si, že příčinou je to, že tento plynovod je prakticky využíván jenom pro krátkodobé dodávky plynu, to znamená právě souvisí s vývojem cen na burze, protože je dost podstatně ovlivňuje. A Rusko prakticky tento plynovod ani tak nepotřebuje. Ono má nasmlouvanou kapacitu přes Ukrajinu. Já myslím, že efekt toho Jamalu je spíš taková jako psychologická zbraň, která souvisí s tím Nord Streamem 2, neznamená to, že nemá Gazprom kapacitu, znamená to, že on nemusí, není povinen podle smluv dodávat plyn na burzu a podle toho se rozhoduje,“ sdělil Štěpán.

Kovanda se nechal slyšet, že přerušení dodávek přichází v nejhorší možnou dobu. Proč? „Je to proto, že ten trh Evropské unie je v současné době v extrémní panice. A o tom svědčí právě to, že třeba včera vystoupala cenu plynu, velkoobchodní, na historicky rekordní úroveň, dokonce přes 180 eur za MWH, pokud tedy vyjdeme z toho klíčového ukazatele, celoevropského. A proto každá zpráva, která je nepříznivá, vlastně dostává ten trh ještě do většího varu. A právě proto pak narůstá ta cena, což má pak i svůj odraz i dlouhodobě výhledově v tom, jakým způsobem se budou odvíjet ty krátkodobé ceny. Netýká se to samozřejmě tolik těch dlouhodobých, ale je to určitě nepříznivý signál. Ta energetická situace už má dopad do ekonomiky v tom smyslu, že vlastně podlamuje, podvazuje to postpandemické ekonomické zotavování. A také vlastně ten nákladný plyn samozřejmě zdražuje elektřinu, čehož svědky jsou i tuzemské domácnosti, které musely čelit zvláště v případě klientů padlých dodavatelů typu Bohemia Energy obrovským nárůstům cen energií. A ta cena plynu je takovým prvním vodítkem toho, že tato situace nekončí a že se podobné pády mohou opakovat, takže ta situace, krizová, není prostě rozhodně zažehnána,“ odvětil Kovanda.

„A i když to vypadalo, že se ty ceny začaly v listopadu snižovat, Rusko přislíbilo dodávat více plynu, tak vlastně ta aktuální situace jaksi znamená, že úplně nedostává těmto svým příslibům, byť ono skutečně plní ty svoje dlouhodobé závazky,“ dodal Kovanda.

„Souhlasím s panem Kovandou, že hlavním důvodem zvýšení té ceny plynu je panika. A tak, jak šla ta cena rychle nahoru, tak rychle může jít dolů, až o padesát procent. Ze dne na den. Pokud se odstraní takové ty krizové věci, jako protiruské sankce, Nord Stream 2 a podobné věci, které tu cenu zvyšují. Ale druhá důležitá věc je, že my tady v České republice platíme až o padesát procent vyšší ceny elektřiny a plynu než v ostatních státech Visegradu. Protože my jsme skutečně extrémně závislí na vývoji cen elektřiny a plynu na burzách a tyto ceny ovládají spekulanti. Musíme si to říct na rovinu. To jsou spekulanti, kteří zvyšují ceny povolenky, to jsou spekulanti, kteří zvyšují i cenu plynu na burzách, kteří z toho těží. Takže to je několik těchto vlivů, ale co se týče těch domácností, tak česká vláda bude muset podle mě přijmout určitá ochranářská opatření, která už státy jako Slovensko, na tom jsem já už spolupracoval, to je velmi úspěšný program, například Slovensko neplatí za povolenky. Proč? Slovensko má levný plyn z dlouhodobého kontraktu, za třetinu ceny, proti ceně na burze. To u nás nemáme něco takového. Tuto cenu pak promítá do cen elektřiny a neplatí za povolenky. Výsledek je, že má poloviční ceny plynu a elektřinu,“ vysvětlil Štěpán.

„Česká republika, pokud nechce, aby ta sociální opatření, která přijala vláda a mají se týkat několika set lidí, tak podle mě se budou týkat milionu lidí. Včera jsem byl v jedné pekárně na jižní Moravě. Cena elektřiny z roku na rok plus 400 tisíc korun. A to je ten dopad v České republice, že je nejvyšší v celé Evropě,“ dodal Štěpán.

