Experti: ANO ještě může vyhrát volby. Ovšem hnutí má jiný problém

reklama

Pandemie koronaviru se v průzkumech volebních preferencí začíná projevovat na poklesu hnutí ANO. To v posledním roce provázelo také hned několik výrazných kauz týkajících se jeho členů, politologové se ale shodují na tom, že ty nemají na celé hnutí v podstatě žádný vliv.

„Důležité je, jak se Babiš umí s kauzami vypořádat. A jestli se s nimi umí vypořádat dostatečně. Velmi důležité také je, zda mu tyhle věci odpustí voličská základna. A zatím to vypadá, že patrně ano. Je dost odolná i díky tomu, že dál stojí za člověkem, který je trestně stíhaný,“ myslí si politolog Lukáš Novotný, podle nějž jsou kauzy jen malé přešlapy, které hnutí neohrozí.

Podobně na situaci hnutí ANO pohlíží i politolog Jan Kubáček. „Dělá to šrámy na reputaci, což si uvědomuje i Andrej Babiš. Proto vždy reaguje rychle a člověka potrestá téměř v přímém přenosu,“ uvedl, že voliče nejvíce zajímá reakce Andreje Babiše. „Pokud zareaguje okamžitě, tak to ANO na chvíli oslabí, nicméně mnozí voliči to pak ještě okomentují, že to ‚Babiš vyřešil, je s námi‘. V momentě, kdyby takové problémy neřešil dlouhodobě, tak by to mohlo mít vážnější dopady,“ doplnil.

Průzkum společnosti Kantar CZ pro ČT z letošního března ukázal, že hnutí ANO může převálcovat koalice Pirátů a STAN, která by podle posledního šetření získala 34 %, hnutí ANO pouze 22 %.

Hnutí ANO ale podle politologů má i nyní šanci volby vyhrát. „Stávající voličská základna hnutí ANO je velmi odolná vůči zjevnému politickému amatérismu Andreje Babiše. Nebál bych si vsadit na to, že volby ANO vyhraje. Nadále má velmi vysoká procenta. Navíc nemůžeme zapomínat na to, že se Babiš nestačil ještě ani finančně nadechnout ke svému masivnímu a efektivnímu politickému marketingu,“ hodnotí politolog Novotný.

Rozhodující podle politologa Kubáčka bude, jak Babiš zvládne celou akci s očkováním proti koronaviru. „Pokud zvládne očkování, tak má šanci zmobilizovat své železné jádro a zcelit řady voličů, kteří jsou znejistělí a naštvaní,“ podotýká.

Celý text ZDE

Jedna z hlavních otázek do budoucna pro hnutí ANO bude – kdo jednou nahradí Andreje Babiše? „Když se daří a roste obliba Andreje Babiše, tak je to pro hnutí ideální, protože je to levnější, efektivnější, lidem to nevadí,“ poznamenal. A když se naopak Babišovi nedaří, tak to jde poznat na celém hnutí.

Právě to, že je strana postavena na jedné osobnosti, může do budoucna představovat problém. V případě, že by se Babiš rozhodl z hnutí odejít, bude to automaticky znamenat konec pro ANO samotné.

„Je dost dobře možné, že hnutí s Andrejem Babišem skončí. Strana může skončit možná právě i kvůli tomu, že se objeví různá křídla a hnutí se začne štěpit,“ odhaduje Novotný.

ANO podle odborníků nemá dostatek dalších tváří, které by mohly Babiše případně jednou zastoupit. Když hnutí do budoucna nenajde někoho, kdo by Babiše mohl nahradit, bude muset strana podle Kubáčka investovat maximum, aby Babiše udržela ve veřejném prostoru co nejdéle.

To bude možná těžký úkol, jelikož sám Babiš loni avizoval, že pokud nevyhraje volby, tak hodlá politiku opustit.

Psali jsme: Vláda schválila nouzový stav a opatření do 11. dubna Občane, budeš chráněn. Chceš, nechceš, to je vládě jedno, rozjela se nová šéfka Trikolóry Žádáme už posedmé, ale tentokrát je to nejdůležitější. Vir je zabiják, oslovil Babiš poslance „Transparentní“ Ondráčka, když mu nevyšla sněmovna s Minářem: Sejmout vládu. Babiš je pološílený, škodí každý den

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.