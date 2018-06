FOTO „Béé, béé, Nikdo mě nemá rád a lidi na mě klidně hulákají na ulici.“ Andrej Babiš přijel na jih Čech a bylo rušno

Několik demonstrantů i s transparenty čekalo na Andreje Babiše už brzy ráno před vlakovým nádražím, kam spolu s dalšími členy vlády zavítal. “Zneužíváte staré lidi a paktujete se s komunistama, kteří si neváží lidských životů,“ křičela například na premiéra žena, která držela v ruce megafon. Andrej Babiš ale jak tento, tak i další výkřiky ustál s klidem a s ženou dokonce i komunikoval. Ten pravý „cirkus“ na něj čekal před polednem v centru města.

Koblihy a dřevěný čáp

„Korupce se má vyšetřovat na všech úrovních… kdy začnete u sebe?“, „Řekl jste, že nebudete ve vládě s komunisty, vzpomínáte? Proč pořád lžete?“, „Tady nieje Babišovo! S láskou mladí lidovci“, cedule s takovými i dalšími nápisy třímali v rukou lidé, kteří čekali na příjezd Andreje Babiše a dalších členů vlády před muzeem. Po jejich příjezdu pak spustili opravdový cirkus. Bubnovali, křičeli do megafonu, a nechyběly ani básničky a písničky, ušité přímo na míru Andreji Babišovi.

„Cirkus Babiš je tady, vítáme cirkus Babiš, cirkus Babiš přijíždí,“ křičela jedna z demonstrujících při příjezdu politiků. Její slova zanikala v bubnování, řinčení řehtání na řehtačku.

„Velevážené dámy a velevážení páni, vládní cirkus u nás v Budějovicích,“ chopil se poté megafonu i další z demonstrantů. V cirkusovém duchu pak protestní akce pokračovala i v době, kdy už Andrej Babiš jednal v muzeu se starosty.



Unikátní exponát, kouzelník s dluhopisy

Na „Cirkus nevídaného formátu“ upozorňovali pořadatelé akce s názem „Pošlete Babiše do…. muzea!“ už na své pozvánce na facebooku. „Velevážení, to tu ještě nebylo! Cirkus nevídaného formátu i u Vás, v Českých Budějovicích! Aneb co nikdo Vám nedá tolik, kolik Vám vláda v demisi slíbí,“ stálo na pozvánce, která pokračovala:

„Jihočeské muzeum získá v úterý 5.6. unikátní exponát - bývalého agenta StB, kouzelníka s dluhopisy, veleúspěšného čerpače dotací, architekta myšlenky Čapího hnízda, klekánici - premiéra v demisi Andreje Babiše. Pokud i Vy máte chuť mu něco sdělit, nebo si dokonce myslíte, že by měl jako exponát v Jihočeském muzeu zůstat, přijďte a ozvěte se!“

Babiš a referendu: doufejme, že to dopadne

Andrej Babiš přijel do jižních Čech například i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a dalšími členy vlády. Vydali se například na vlakové nádraží, do nemocnice i na letiště. V krátkém vyjádření pro novináře, po svém jednání se starosty, uvedl Babiš mimo jiné, že podporuje vznik nové lékařské fakulty v Českých Budějovicích. Odpověděl i na otázku, jak osobně tipuje výsledek referenda ČSSD. „Tak já nechci nějak tipovat. To je samozřejmě na ČSSD,“ řekl se smíchem Andrej Babiš a dodal. „Já to vnímám celkem pozitivně a doufejme, že to dopadne. Bylo by to dobré, abychom už konečně měli vládu s důvěrou a abychom nemuseli trávit čas tak, že odpovídáme na otázky médií od rána do večera, co bude, jak bude, kdy bude… Určitě už jsme z toho všichni unaveni a chceme to mít za sebou,“ vysvětlil Babiš.

