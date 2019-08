FOTO Muslimové v obchoďáku. Okamura spustil peklo, vláda mu prý blokuje boj s islámem

„Dnes v obchodním centru Chodov v Praze. Již rok vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM blokuje ve Sněmovně návrh zákona z pera SPD na zákaz propagace islámské ideologie v ČR a na zákaz islámského zahalování. Přitom stejný zákaz zahalování již přijalo Rakousko, Dánsko, Francie a další evropské země. Souhlasíte s SPD nebo s vládními či sluníčkářskými stranami? Podívejte se níže, co jsme již ve Sněmovně všechno navrhli! Prosazujeme ze všech sil program! Prosím podpořte SPD ve volbách, abychom měli větší sílu!“ začal Okamura svůj status.

„Poslanci vlády ANO, ČSSD a KSČM ve Sněmovně také odmítají už rok a půl podpořit návrh zákona, jehož je SPD spolupředkladatelem, na zásadní zpřísnění trestů za týrání zvířat a proti množírnám. Stejně tak blokují spolu se sluníčkáři z ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD a STAN náš návrh zákona o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, o přímé hmotné odpovědnosti politiků (a všech, kdo hospodaří s veřejnými penězi). Podpořte SPD u voleb, abychom měli větší sílu naše zákony prosadit! Předložili jsme také zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby nikdo neměl méně než je hranice chudoby (12 tis. Kč čistého) – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě podmínkou zůstává odpracovaný počet let. Za invalidní a starobní důchody do 12 tis. Kč se prostě nedá vyžít! Vláda ale našemu návrhu brání! Přitom peníze v rozpočtu jsou – stačí zrušit financování politických neziskovek, dávky nepřizpůsobivých a stáhnout vojáky z Afghánistánu jako to udělala Francie, která je přitom také v NATO!“ dodal.

„Podali jsme také návrh zákona, aby se důchodcům s nejnižšími důchody do 10 tis. Kč měsíčně přidalo navíc ještě dalších 900 Kč, jelikož s tak malým důchodem nelze de facto přežít. Bohužel nám tento náš návrh ostatní strany včetně vlády ve Sněmovně zamítly. Podali jsme za SPD také letos ústavní stížnost proti cenám elektřiny, aby se vrátily na úroveň loňského roku. To samé totiž udělaly vlády v Polsku a v Maďarsku a ceny pro občany zastropovaly, takže se nezdražilo. Vláda ANO, ČSSD a KSČM se na to ale úplně vykašlala a zdražení připustila! My v SPD ale bojujeme za občany! Jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně – a místo toho navrhujeme zavést po vzoru Německa paušální daň dle oboru činnosti. Stát by měl daně jisté, ale nenarůstala by byrokracie a vícenáklady ani na straně malých podnikatelů, ani na straně státu. Tento návrh nám bohužel již vláda zamítla,“ podotkl.

„Poslanci vlády ANO, ČSSD a KSČM také ve Sněmovně NEPODPOŘILI návrh zákona z pera SPD ohledně pomoci lidem v dluhových pastech! SPD navrhuje, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Prosazujeme také zestátnění exekutorů. Vláda bohužel podporuje lichváře a exekutory, proto letos ve svém stanovisku odmítla další návrh zákona od SPD, který má potírat lichvářské praktiky! Navrhujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček jako nástroj pro boj s lichvou. Právě lichvářské praktiky jsou přitom prvním krokem jak se dostat do dluhové pasti. Zastropování RPSN přitom platí ve většině zemí EU. Tyto návrhy jsou součástí námi navrhovaného komplexního řešení problematiky dluhových pastí, exekucí a lichvy,“ připomíná.

„A já se ptám – čí zájmy hájí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM? Obyčejných lidí, nebo lichvářů a exekutorů? Vládní strany to dělají fikaně – jakoby navrhují malé dílčí změny, aby zamaskovaly fakt, že odmítají skutečné systémové řešení problému. A tím se snaží obalamutit občany, že jakoby něco dělají. Opak je však pravdou a systém se nemění,“ řekl.

„Jen od počátku letošního roku jsme za SPD předložili řadu dalších potřebných zákonů. Předložili jsme novelu autorského zákona, kde navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení a další provozovny. Současná úprava je jen nehoráznou buzerací občanů a drobných podnikatelů, kterou si vybojovaly neprůhledné lobbistické struktury. SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona a máme jediný cíl – zjednodušit a urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry, jelikož podle zprávy, kterou zveřejnila Světová banka, je ČR ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku vyřizování stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě. To všechno je výsledek pěti let vládnutí koalice hnutí ANO a ČSSD,“ poukázal.

„Podali jsme také zákon na zlepšení pomoci občanům v nouzi, kteří volají na tísňovou linku. Nově by tak byli automaticky lokalizováni, aby záchranáři automaticky věděli, kde se nachází a mohli neprodleně vyslat pomoc. Jelikož člověk v tísni často neví, kde se přesně nachází. A náš návrh by také zabránil zneužívání linky různými ‚vtipálky‘, jelikož by se nemohli schovat. Podpořte SPD u voleb, abychom měli větší sílu naše zákony prosadit!“ uzavřel.

„Souhlasím, jsem znechucená. Byla jsem nakupovat v Teplicích v Olympii. Bohužel podobná situace. Je to jednoduché. Žiješ tu, přizpůsob se. Nechceš-li, odejdi. Držím palce SPD a věřím, že si i ostatní lidé uvědomí to nebezpečí, co nám hrozí,“ uvedla jedna z diskutujících.

„Jsem proti zahalování. Z důvodu určení identity osoby a také obsahu, který může pod hábitem skrývat. Ať se halí doma. Zde ať se přizpůsobí místním podmínkám. V některých státech EU platné. Žádáme, aby totéž platilo i v ČR,“ dodala další.

„No to snad ne! Tohle opravdu potkávat nechci, jak je možné, že se jim to tady toleruje? Již několikrát jsem SPD dala hlas a budu v tom pokračovat a budu doufat, že lidi konečně otevřou oči,“ poznamenala další.

