Facky Fialovi z ciziny i od vlastních. Holec sečetl a objevil

„Koalice Pirátů a Starostů naplnila dvojí bonmot prezidenta Zemana o tom, že největší nepřítel je vždycky koaliční parťák a že ty předvolební koalice - obě - byly podvodem na voličích. Protože jak teď sledujeme v přímém přenosu, tak koalice Pirátů a Starostů, která měla v podstatě trvat navěky, navždy, něco jako přátelství naše se Sovětským svazem, tak už dávno neexistuje. Kdo si jde nejvíc po krku: pražský primátor Hřib neboli Hřibátor s šéfem STANu a ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Doběhlo je jejich velké téma, a sice ukrajinští uprchlíci. To je fantastická ironie, kterou ale odjakživa politika miluje. Takže vidíte, jak končí koalice, které slibovaly tolik dobra všem voličům," zmínil Holec v úvodu.

Z naší vlády je fraška a parodie - to je další tvrzení Holce. „Já vlastně nevím, co kromě Ukrajiny opravdu dělá, protože ona zatím lidem, Čechům, nijak nepomohla, kromě pomoci, kterou schválila Sněmovna. To pětitisícové jurečkovné pro děti, což je mimochodem taková almužna," zmínil. Vláda podle jeho slov jen vysílá signály.

„V Rakousku se nyní vláda odhodlala k velké podpoře celé společnosti, všech Rakušanů. Rakousko rozdá podpory všem Rakušanům za 150 miliard korun. Každý Rakušan dostane příspěvek na boj s inflací. A já si říkám, kdy naše vláda, potom, co si uvědomí... Udělali to Rakušané, udělali to Němci, udělali to Poláci, udělali to Slováci... Jsme obklíčeni zeměmi, kdy vlády všech těchto zemí pomohly svým občanům. Naše vláda: zatím jurečkovné. A pravda, korunu padesát na spotřební dani na paliva, ale ta už se rozplynula v tom posledním zdražení, takže už zase tankujeme za nějakých 47/48 základní naftu a přes 50 korun stojí prémiová nafta a benzín. Takže už ani nemůžeme tu korunku ke korunce od premiéra Fialy, to už je taky pryč. Z té naší vlády se stala vláda Ukrajiny, jak jsme si uvědomili, když naše vláda zveřejnila priority předsednictví Evropské unie, které začíná prvního července. Co tam je? Samozřejmě: obnova Ukrajiny," podotkl Holec.

Holec následně citoval výzvu Starostů Libereckého kraje, která po vládě chce, aby začala okamžitě řešit přímé i nepřímé dopady cen energií a pohonných hmot. „Martin Půta to napsal včera. Když i hejtman vládní strany má potřebu tohleto vzkázat vlastní vládě, tak zřejmě se děje něco špatného, nebo se respektive neděje nic. A minulý týden se ukázalo, v tom hlasování v europarlamentu o spalovacích motorech, jak to naše vláda a s jejími sliby je, víte, že autoprůmysl v Česku tvoří zhruba desetinu HDP, zaměstnává téměř 200 tisíc lidí. V podstatě jedna z páteří naší ekonomiky. A Petr Fiala ještě tuším před volbami, nebo možná po volbách, ale nedávno, řekl následující, ohledně spalovacích motorů: Zákaz aut se spalovacími motory nepřichází v úvahu, rozpočet musíme přepracovat," zmínil Holec.

„Dobře, nepřichází v úvahu. A kdo tedy hlasoval pro ten zákaz v europarlamentu? Všichni europoslanci vládní Pirátské strany, europoslanec za vládní TOP 09, a mimochodem člen trojkoalice Spolu, v níž sedí s ODS, Luděk Niedermayer, a Stanislav Polčák, europoslanec za Starosty, se polčákovsky zdržel hlasování, aby mohl říct, že vlastně hlasoval tak i tak, jak je jeho dobrým zvykem. Tento zákaz ještě musí potvrdit Evropská rada," dodal Holec, jenž je podle svých slov zvědavý, zda premiér Fiala nyní dokáže dát dohromady nějakou blokační většinu. „Protože v tom vůbec nic nedělá," řekl.

Holec se také zaměřil na včerejší projev premiéra Petra Fialy, který řekl, „že za naši šestnáctiprocentní inflaci může Putin". „Tak ruský prezident, vidíte, převzal to žezlo od Andreje Babiše, ten za inflaci mohl doteď, a ode dneška za ni může Putin. Nevím, jestli to premiéra Petra Fialu napadlo proto, že už se blížíme té ruské inflaci sedmnáctiprocentní. Ale problém je, že Rusko je zatížené sankcemi a je ve válce, což my nejsme, ale já se obávám, že ještě chvíli a budeme na úrovni Ruska, inflačně, nebo nad ním. Já si myslím, že se Andreji Babišovi uleví, že za tu inflaci nemůže on, ale teď ode dneška za ni může Putin," poznamenal Holec.

